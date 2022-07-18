Депутаты встретились с коллективом «Алматыкітап баспасы»

Депутаты Сената Нурторе Жусип и Динар Нокетаева посетили крупнейшее издательство нашей страны «Алматыкітап». В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы, связанные с подготовкой и изданием школьных учебников.

Сенаторам рассказали, что каждый электронный учебник представляет собой единый мультимедийный продукт, составленный в соответствии с учебной программой и дополненный различными интерактивными заданиями, аудиовизуальными материалами, анимацией, мультфильмами и сказками. В ходе презентации депутаты высказали свое мнение относительно дальнейшего совершенствования новой платформы и расширения сферы ее применения.

В завершение встречи депутаты выслушали мнения и предложения сотрудников издательства. Депутатам были представлены новые издания, в частности, книга «Чистый родник степи», посвященная известному казахскому просветителю Ыбыраю Алтынсарину. Сенаторы также посетили библиотеку издательства. Здесь собраны редчайшие книжные серии, выпущенные как в «Алматыкітап», так и в зарубежных издательствах.

Депутаты выразили благодарность коллективу издательства «Алматыкiтап» за их огромный вклад в духовное развитие нашей страны и пожелали дальнейших успехов в деятельности на благо страны.