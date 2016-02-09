​Дерзайте, юниоры!

509
Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана

С напутственным словом к юным спорт­сменам обратился министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, назвавший отрадным тот факт, что Казахстан сегодня стал активным участником спортивных мероприятий самого высокого международного уровня.

– Для всех нас ваше участие в юношеских Олимпийских играх имеет очень важное значение, ведь вы – будущее Казахстана, и мы гордимся достигнутыми вами успехами в зимних видах спорта, – обратился глава ведомства к участникам предстоящих зимних Игр, выразив уверенность, что и в дальнейшем молодые казахстанцы будут с гордостью и высоко нести знамя своей страны. Он пожелал участникам состязаний стать продолжателями добрых традиций, заложенных легендарными атлетами на больших Олимпийских играх.

Для участия в предстоящей Олимпиа­де спортсмены завоевали 20 лицензий. Юниоры представляют 8 регионов страны – Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую и Кызылординскую облас­ти, а также Алматы. В состав делегации вошли 20 спортсменов и 11 тренеров по 9 видам спорта – биатлону, конькобежному спорту, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и санному спорту. Всего же в борьбу за олимпийские награды вступят порядка 1 100 спортсменов из 70 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет, которые разыграют 70 комплектов наград в 16 видах спорта.

Флагоносцем нашей команды стал призер международных соревнований в Австрии Danabia 1 – Austrian Open Styrian Open 2015 чемпион Казахстана среди юниоров по шорт-треку Еркебулан Шамуханов. Юноша седьмой год занимается этим видом спорта, и, по его признанию, состязания в Норвегии станут для него самым важным спортивным событием года. На достойное выступление на олимпийской ледовой дорожке надеется и конькобежка из СКО Мария Громова. Для 18-летней спортсменки это первые в жизни соревнования подобного уровня.

Напомним, что во время I зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке (Австрия) команда Казахстана была представлена в 10 зимних олимпийских видах спорта. Тогда национальная сборная заняла 23-е общекомандное место, завоевав одну серебряную и две бронзовые награды. Лучший результат на той Олимпиаде показала биатлонистка Галина Вишневская из ВКО, завоевавшая серебряную медаль в спринте на 6 км и бронзовую в гонке преследования на 7,5 км. Успешно выступил тогда и казахстанский лыжник Сергей Малышев, выигравший бронзовую медаль на дистанции 10 км.

