Держать руку на пульсе

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Флора Левина, область Абай

Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров посетил Павлодарскую область и область Абай, где провел встречи с населением.

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На встрече с вице-министром в Павлодаре собрались жители города, представители государственных органов, религиозных и этнокультурных объединений, НПО, СМИ… Данияр Кадиров рассказал об основных направлениях деятельности ведомства. Особое внимание было уделено государственным мерам по поддержке СМИ, НПО, молодежи, деятельности МИОР в сферах межэтнического согласия и религии. Вице-министр ответил на вопросы участников мероприятия и провел личный прием граждан.

В Семее вице-министр говорил о важности встреч представителей центральных госорганов с населением на местах: такое общение – эффективный способ держать руку на пульсе происходящих в стране процессов, узнавать о проблемах, которые волнуют казахстанцев, искать оптимальные пути их решения.

В области Абай Данияр Кадиров встретился с общественностью и провел личный прием граждан.

Также он провел пресс-конференцию, где речь зашла о разрабатываемом сейчас законопроек­те «О масс-медиа» и новеллах, которые предлагается в него включить. Одна из них – внедрение пресс-карты. Как подчеркнул Данияр Кадиров, это нововведение призвано повысить статус журналистов в Казахстане, предоставить им определенные преференции со стороны государства.

– Профессия журналиста должна быть еще более уважаемой в общест­ве. Поэтому проблема с подготовкой кадров весьма насущна. Сейчас мы проводим большую работу с Министерством науки и высшего образования в этом направлении, – говорил вице-министр.

В Семее Данияр Кадиров встретился с представителями молодежи области Абай. Молодые люди рассказали о своих проблемах и чаяниях.

– Как вы знаете, количество молодых людей в стране увеличилось до шести миллионов человек за счет поднятия порога возраста молодежи до 35 лет. Главный вопрос сегодня: что нужно нашей молодежи? Конечно, в первую очередь – работа, крыша над головой… Сейчас в Казахстане есть масса возможнос­тей для того, чтобы реализовать свой потенциал, выстроить для себя и своей семьи благополучную жизнь. Надо активно использовать эти возможности, – подчеркнул Данияр Кадиров.

Отдельно он затронул вопросы развития волонтерства в регионах и возможности, которые эта деятельность предоставляет. Государство уделяет этому направлению особое внимание, осуществляются меры поддержки волонтеров.

В целом, как подчеркнул Данияр Кадиров, такие встречи с молодежью в регионах имеют большой практический эффект, поскольку помогают совершенствовать государственную молодежную политику исходя из потребностей и запросов самих молодых людей.

Данияр Кадиров побывал и в Центре поддержки семьи
«Жануя». Директор центра Анар Сулейменова рассказала о его работе. Главные посетители центра – дети с особыми потребностями. Здесь для них созданы все необходимые условия, дети могут развиваться и укреплять здоровье не только в физическом, но и психологическом плане.

Анар Сулейменова отметила, что центр планирует переехать в другое здание, которое будет более удобным для посетителей с точки зрения логистики. Данияр Кадиров одобрил это решение. Он также подчеркнул, что к работе с особенными детьми необходимо привлекать молодежь и волонтеров.

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