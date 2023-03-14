Десять дней на встречу весны

Наурыз для народов Востока – особенный праздник, который имеет неповторимые, присущие только ему традиции празднования. Он позволяет раскрыть лучшие человеческие качества – открытость, сердечность, отзывчивость, милосердие. Вот почему его ждут с таким нетерпением и начинают праздновать задолго до наступления дня весеннего равноденствия.

В Южном Казазахстане торжества продлятся десять дней. Каждому дню будет придаваться особое значение, и он будет проходить в особом формате.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициа­тивой предоставления статуса духовной столицы городу Туркестану в рамках своего специального визита в нашу область в прошлом году, – подчеркивает начальник управления общественного развития Туркестанской области Ансар Усербаев. – В областном центре, районах и городах пройдут масштабные мероприятия, которые подчерк­нут значимость праздника Наурыз, будут способствовать единству и сплоченности граж­дан страны.

В этом году праздник начался 11 марта с субботника «Наурыз – тазалықтың айнасы» и закончится 23 марта благотворительной акцией «Наурыз – мейірімділік мерекесі». Дни чистоты прошли в каждом из 17 районов и городов Туркестанской области. Наводить порядок вышли сотрудники коммунальных предприятий и местные жители.

Эта традиция уходит своими корнями в глубь веков, ведь празднование Наурыза символизирует очищение и обновление. Традиционно предки приводили в порядок населенные пункты и свои подворья, чистили арыки и высаживали деревья. В рамках акции в канун Наурыза в Туркестанской области планируется посадить около 1 млн деревьев.

Вчера празднование Наурыза продолжил областной челлендж «Наурыз – жақсылық жаршысы». Стартовало мероприятие перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясауи под девизом «Из Туркестана – в Отрар» с участием известных общественных деятелей и спортсменов, представителей творческой интеллигенции, молодежных лидеров. Особенностью прошедшего дня стало то, что все районы и города поздравляли друг друга. Их пожелания в течение всего дня каждые полчаса публиковались в социальных сетях.

Сегодня запланировано проведение праздничного общенационального бегового марафона «Наурыз – саулықтың кепілі».

У каждого из десяти дней – своя тематика. Один из дней, к примеру, пройдет во всех школах и внешкольных учреждениях под названием «Наурыз – жаңару айы». В программе – концертные программы, выставки декоративно-прикладного искусства, мероприятия, направленные на поддержку детей из мало­обеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. В этот день образовательным учреждениям области будет торжественно передан 71 автобус.

Привлечет внимание и проведение в комплексе «Караван Сарай» Первой Международной туркестанской торговой ярмарки «Казагро⁄Кazfood».

Все праздничные мероприятия в области завершатся традицией «Наурыз бата» – пожелания и благословения прозвучат от старейшин и ветеранов.