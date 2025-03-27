Десять заводов одного кластера Статьи 27 марта 2025 г. 1:30 3 Гурий Шедин Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжаном Цихаем. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Сторонами был рассмотрен ход осуществления на территории СЭЗ Turan в Туркестанской области инвестиционного проекта по созданию хлопково-текстильного кластера полного цикла производства – от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции в виде пряжи, ткани, одежды. В рамках проекта под посевные площади уже выделено более 50 тыс. га, планируется строительство десяти заводов, в том числе четырех – по переработке хлопка вблизи хлопковых плантаций, двух – по выпуску систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, а также четырех текстильных, включая швейную и красильно-отделочную фабрики. Общий объем инвестиций составляет свыше 200 млрд тенге. Предусмотрено создание более 4 тыс. рабочих мест, среди которых 3 тыс. – постоянные. На сегодня для обеспечения потребностей будущего кластера введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ-труб, начато строительство текстильных фабрик. Инвестором ведется строительство оросительной инфраструктуры (сети каналов, насосной станции). Председатель совета директоров Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжан Цихай отметил благоприятный инвестиционный климат в нашей республике и выгодные для проекта природные особенности региона. Он также сообщил, что с октября текущего года планируется запуск первого производства готовой продукции. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость осуществляемого проекта и важность кластерного подхода в развитии экономики. Туркестанская область – единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок. – Главой государства поставлена задача по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в реальный сектор. Создание хлопково-текстильного кластера способствует повышению добавленной стоимости продукции, развитию сельскохозяйственного производства с акцентом на переработку и наращиванию экспортного потенциала республики. Правительство со своей стороны окажет всемерную поддержку, – отметил Олжас Бектенов. По информации пресс-службы Премьер-министра РК, Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. является одной из крупнейших компаний в хлопковой отрасли КНР. Синьцзянская компания занимает 55-е место в рейтинге 500 крупнейших сельскохозяйственных предприятий Китая, специализируется на комплексной переработке хлопка и управлении полным производственным циклом – от селекции семян до выпуска текстильной продукции. #Олжас Бектенов #Xinjiang Lihua