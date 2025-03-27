Десять заводов одного кластера

Сторонами был рассмотрен ход осуществления на территории СЭЗ Turan в Туркестанской области инвестиционного проекта по созданию хлопково-текстильного кластера полного цикла производства – от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции в виде пряжи, ткани, одежды.

В рамках проекта под посевные площади уже выделено более 50 тыс. га, планируется строительство десяти заводов, в том числе четырех – по переработке хлопка вблизи хлопковых плантаций, двух – по выпуску систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, а также четырех текстильных, включая швейную и красильно-отделочную фабрики. Общий объем инвестиций составляет свыше 200 млрд тенге. Предусмотрено создание более 4 тыс. рабочих мест, среди которых 3 тыс. – постоянные.

На сегодня для обеспечения потребностей будущего кластера введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ-труб, начато строительство текстильных фаб­рик. Инвестором ведется строительство оросительной инфраструктуры (сети каналов, насосной станции).

Председатель совета директоров Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. Чжан Цихай отметил благоприят­ный инвестиционный климат в нашей республике и выгодные для проекта природные особенности региона. Он также сообщил, что с октября текущего года планируется запуск первого производства готовой продукции.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчерк­нул значимость осуществляемого проекта и важность кластерного подхода в развитии экономики. Туркестанская область – единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок.

– Главой государства поставлена задача по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в реальный сектор. Создание хлопково-текстильного кластера способствует повышению добавленной стоимости продукции, развитию сельскохозяйственного производства с акцентом на переработку и наращиванию экспорт­ного потенциала республики. Правительство со своей стороны окажет всемерную поддержку, – отметил Олжас Бектенов.

По информации пресс-службы Премьер-министра РК, Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd. является одной из крупнейших компаний в хлопковой отрасли КНР. Синьцзянская компания занимает 55-е место в рейтинге 500 крупнейших сельскохозяйственных предприятий Китая, специализируется на комплексной переработке хлопка и управлении полным произ­водственным циклом – от селекции семян до выпуска текстильной продукции.