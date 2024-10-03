Десятилетие перед столетием. В КазНТОБ им. Абая объявлен новый творческий этап

Старт нового исторического этапа для Казахского национального театра оперы и балета им. Абая был объявлен на открытии 91-го театрального сезона, которому предшествовал насыщенный интересной работой юбилейный год. А исход каждого десятилетия, как считает руководство коллектива, это повод оценить рост профессионального уровня самого театра и в целом оперного и балетного искусства страны.

– Не успеем оглянуться, как наш культурный очаг достигнет своего векового рубежа, – отметила директор КазНТОБ им. Абая Айнур Копбасарова. – А пока мы ставим точку на его 90-летии, собрав ветеранов, чтобы поблагодарить их за труд. Считаю, в этом и заключается задача действующего коллектива, как преемников традиций: заслуги человека должны быть оценены прежде всего со стороны родной организации, а уже далее общест­вом и государством. Для вдохновения творческой личнос­ти это особенно важно, поэтому в театре имени Абая зародилась новая красивая традиция – каждый год отмечать заслуги своих сотрудников.

На торжество были приглашены больше 120 ветеранов, и не только артисты оперы и балета, музыканты, но и специалисты технических производств – кос­тюмерной, декорационной и гримерной служб, осветительного и звукоцеха, рабочие сцены и другие мастера, которые также посвятили свою жизнь служению высокому искусству. Им вручили юбилейные медали и наручные часы как памятный подарок.

Присутствие в зале артистов, которые сегодня составляют гордость театра, их выступления со сцены и живое общение с гостями явно должны были продемонстрировать преемственность поколений, поскольку в нем заключается одна из причин творческого долголетия знаменитого театра.

А началось торжественное мероприятие, как и принято в креативной среде, с красной ковровой дорожки. По ней проходили те, чьи имена навсегда останутся в истории национального искусства. В том числе – народная артистка Казахстана и Татарста­на Нуржамал Усенбаева, заслуженный деятель Казахстана Толеген Мухамеджанов, народная артистка Казахской ССР и лауреат Государственной премии РК Раушан Байсеитова и особо дорогой гость праздника – народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Бибигуль Тулегенова.

В знак уважения к сцене, на которой прошли ее лучшие твор­ческие годы, в прошлом балетная танцовщица Раушан Байсеитова передала музею КазНТОБ семейные ценности: портрет, головные уборы из сценических костюмов звезды казахской оперной сцены Куляш Байсеитовой. Ценности картине заслуженного деятеля искусства Казахской ССР Николая Цивчинского добавляет то, что она никогда прежде не выставлялась и неизвестна широкой аудитории.

К слову, в планах у руководства учреждения – завершить реконструкцию театрального музея, где хранятся уникальные раритеты. На ближайшее время планируется открытие нового оркестрового зала и покупка инструментов для оркестра.

И конечно же, зрителей ждут премьеры. В этом сезоне готовятся несколько интересных работ. Уже в ноябре собираются представить новый балет «Алтын Орда Хан Султан», к концу года готовится оригинальная версия «Золушки». Получит развитие полюбившийся горожанам и гостям мегаполиса формат «Опера под открытым небом», в разработке сейчас несколько проектов, в том числе сценическая классика – «Қыз-Жiбек» и «Бiржан и Сара». Подарком публике станут гала-концерты оперных исполнителей и балетных артистов.

– Сейчас мы заняты подготовкой нового репертуара, приглашаем балетных и вокальных педагогов из-за рубежа, выстраиваем сотрудничество с зарубежными коллегами, – представила планы коллектива на новый сезон Айнур Копбасарова.

А своей главной традиции самый известный казахстанский театр остается верен на протяжении всей своей творческой жизни, открывая каждый очередной сезон оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Этот год у постановки тоже юбилейный – спектакль отметил 80-летие.

Главный дирижер КазНТОБ им. Абая Нуржан Байбусинов убежден, что у негласного правила – начинать сезон с «Абая» – есть долговечная основа.

– Это визитная карточка. В этой опере есть все – наши традиции и наши ценности. Это дух казахского народа, – считает маэстро.

Посвящать второй день открытия сезона балетному спектаклю Петра Чайковского «Лебединое озеро» – еще один золотой стандарт КазНТОБ, и он, очевидно, тоже перейдет в новое столетие легендарного театра.