Десятки автоматов и гранат изъяли сотрудники КНБ в 11 регионах Казахстана

Также из незаконного оборота изъяты 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции.

Фото пресс-службы КНБ РК

Сотрудники КНБ и полицейские с начала года изъяли из незаконного оборота десятки автоматов и гранат, сотни ружей и пистолетов и другие виды оружия. В числе изъятого и похищенные во время «январских событий» боеприпасы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

В 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов «Калашникова», 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции.

«Основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в т.н. «схронах»: Алматы – 4, Байконыр – 1, Костанай – 1, Семей – 1, Усть-Каменогорск – 1, Актюбинской области – 1, Алматинская область – 3, Жамбылская область – 4, область Жетысу – 2, Павлодарская область – 1, СКО – 3.

Кроме того, как сообщалось ранее в городе Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах», - рассказали в КНБ.

Представители комитета сообщили, что по всем фактам проводятся досудебные расследования.