Детдомовцам помогут выбрать востребованную профессию в ВКО

Занятость
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске 50 воспитанников центра «Үміт» для детей, оставшихся без попечения родителей, а также из детской деревни семейного типа, стали участниками проекта по знакомству с предприятиями региона и выбору будущей профессии, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в областном управлении образования, начинание приурочено к Году рабочих профессий. Смысл инициативы заключается в том, что каждый из подростков получает куратора, который должен помочь определить сильные стороны ребенка и его призвание. Для ребят предусмотрены экскурсии на различные предприятия и знакомство с востребованными техническими профессиями, в том числе электромонтера, слесаря, токаря, оператора связи, машиниста электровоза и т.д.

«Для подростков запланировано посещение колледжей и реальных производств, - пояснили в управлении. – Они смогут увидеть, как работают цеха, чем занимаются профессионалы».

Также, по словам специалистов, проект включает курсы по финансовой грамотности, управлению личными ресурсами и развитию уверенности в себе, что является важной частью подготовки к самостоятельной жизни. В частности, на занятиях по финграмотности дети получат знания, как распределять личный бюджет и уложиться в недельный лимит.

Важно, что после окончания программы ее участники смогут рассчитывать также на помощь в трудоустройстве на крупных предприятиях региона.

#занятость #ВКО

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