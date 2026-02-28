Ранее в соцсетях появилось обращение бывших работников горнодобывающей отрасли, обеспокоенных порядком возмещения вреда здоровью и выплатами лицам, утратившим трудоспособность вследствие производственных травм и профессиональных заболеваний

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда официально разъяснило порядок возмещения вреда здоровью и осуществления выплат лицам, утратившим трудоспособность из-за производственных травм и профзаболеваний, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве отметили, что ответственность работодателей сохраняется, а право пострадавших на компенсацию утраченного заработка не отменено. Обязательное страхование работников от несчастных случаев продолжает действовать.

Изменения в гражданское законодательство, внесённые в 2015 году, не лишили пострадавших социальной поддержки. Речь идёт о корректировке механизма расчёта и осуществления выплат с учётом действующей пенсионной системы.

Размер возмещения утраченного заработка определяется исходя из фактического среднего дохода работника до получения травмы и степени утраты трудоспособности. Расчёт производится в соответствии со статьёй 938 Гражданский кодекс РК.

Выплаты осуществляются до достижения пенсионного возраста. При этом из сумм компенсации удерживаются обязательные пенсионные взносы, которые перечисляются на индивидуальный пенсионный счёт гражданина в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Таким образом, пока человек получает компенсацию, на его индивидуальном пенсионном счёте продолжают накапливаться средства. После выхода на пенсию он получает выплаты, сформированные в том числе из этих накоплений.

Отдельно в министерстве разъяснили вопрос об исключении в 2015 году нормы об автоматическом перерасчёте возмещения вреда при повышении заработной платы работников соответствующей профессии.

Ранее размер компенсации зависел от последующего роста заработной платы по аналогичной должности у работодателя. Выплаты были связаны не только с утраченным доходом конкретного пострадавшего, но и с будущими изменениями оплаты труда на предприятии.

«С 2015 года законодатель закрепил принцип определения компенсации исходя из фактического заработка потерпевшего до повреждения здоровья. Такой подход соответствует общему принципу гражданского права: возмещение вреда должно компенсировать конкретно утраченный доход, а не возможные будущие изменения рынка труда или уровня заработной платы. Исключение данной нормы было направлено на обеспечение правовой определенности и единообразия расчетов. Это не освобождает работодателя от ответственности и не уменьшает степень защиты пострадавших, но фиксирует механизм расчета на объективной основе», – сказано в информации.

Там же отметили особую чувствительность темы для работников тяжёлых и опасных производств, включая горнодобывающую отрасль. Речь идёт о людях, получивших травмы при выполнении тяжёлой и опасной работы.

«Министерство осознаёт социальную значимость вопросов справедливости и достаточности обеспечения таких граждан. В настоящее время в Парламенте рассматриваются инициативы по дополнительному совершенствованию системы социальной защиты работников с профессиональными заболеваниями и производственными травмами. Все предложения анализируются с учётом финансовой устойчивости системы и необходимости обеспечить реальные, исполнимые гарантии», – говорится в тексте обращения.

Кроме того, в ведомстве заявили о готовности к открытому диалогу и продолжении работы по поиску сбалансированных решений.