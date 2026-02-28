Минтруда уточнило правила начисления выплат по возмещению вреда здоровью

Занятость
180
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее в соцсетях появилось обращение бывших работников горнодобывающей отрасли, обеспокоенных порядком возмещения вреда здоровью и выплатами лицам, утратившим трудоспособность вследствие производственных травм и профессиональных заболеваний

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда официально разъяснило порядок возмещения вреда здоровью и осуществления выплат лицам, утратившим трудоспособность из-за производственных травм и профзаболеваний, сообщает Kazpravda.kz 

В ведомстве отметили, что ответственность работодателей сохраняется, а право пострадавших на компенсацию утраченного заработка не отменено. Обязательное страхование работников от несчастных случаев продолжает действовать.

Изменения в гражданское законодательство, внесённые в 2015 году, не лишили пострадавших социальной поддержки. Речь идёт о корректировке механизма расчёта и осуществления выплат с учётом действующей пенсионной системы.

Размер возмещения утраченного заработка определяется исходя из фактического среднего дохода работника до получения травмы и степени утраты трудоспособности. Расчёт производится в соответствии со статьёй 938 Гражданский кодекс РК.

Выплаты осуществляются до достижения пенсионного возраста. При этом из сумм компенсации удерживаются обязательные пенсионные взносы, которые перечисляются на индивидуальный пенсионный счёт гражданина в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Таким образом, пока человек получает компенсацию, на его индивидуальном пенсионном счёте продолжают накапливаться средства. После выхода на пенсию он получает выплаты, сформированные в том числе из этих накоплений. 

Отдельно в министерстве разъяснили вопрос об исключении в 2015 году нормы об автоматическом перерасчёте возмещения вреда при повышении заработной платы работников соответствующей профессии.

Ранее размер компенсации зависел от последующего роста заработной платы по аналогичной должности у работодателя. Выплаты были связаны не только с утраченным доходом конкретного пострадавшего, но и с будущими изменениями оплаты труда на предприятии.

«С 2015 года законодатель закрепил принцип определения компенсации исходя из фактического заработка потерпевшего до повреждения здоровья. Такой подход соответствует общему принципу гражданского права: возмещение вреда должно компенсировать конкретно утраченный доход, а не возможные будущие изменения рынка труда или уровня заработной платы. Исключение данной нормы было направлено на обеспечение правовой определенности и единообразия расчетов. Это не освобождает работодателя от ответственности и не уменьшает степень защиты пострадавших, но фиксирует механизм расчета на объективной основе», – сказано в информации.

Там же отметили особую чувствительность темы для работников тяжёлых и опасных производств, включая горнодобывающую отрасль. Речь идёт о людях, получивших травмы при выполнении тяжёлой и опасной работы.

«Министерство осознаёт социальную значимость вопросов справедливости и достаточности обеспечения таких граждан. В настоящее время в Парламенте рассматриваются инициативы по дополнительному совершенствованию системы социальной защиты работников с профессиональными заболеваниями и производственными травмами. Все предложения анализируются с учётом финансовой устойчивости системы и необходимости обеспечить реальные, исполнимые гарантии», – говорится в тексте обращения. 

Кроме того, в ведомстве заявили о готовности к открытому диалогу и продолжении работы по поиску сбалансированных решений.

#выплаты #Минтруда #вред #воздемещение

Популярное

Все
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Жамбыл в мировом литературном пространстве
В Приаралье толерантный народ
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Из поколения Победителей
Игры «Жулдызай» объединяют
Путешествие по Заполярью
Назначенные глупцами
Ярмарка вакансий в Уральске
Книги «вышли» к читателям
Адаптироваться и получить работу
Помощь для детей и родителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Город, доступный для всех
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Построят 42 водоема
Социальное измерение изменений
Рассчитывать на конкретный результат
Обозначены приоритеты
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
История региона в живописи
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Правовые основы взаимодействия государства и общества
Основной закон в эпоху трансформаций
Уйти или остаться?
Промышленный рост и новые квартиры
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Ярмарка вакансий в Уральске
В этом году планируется трудоустроить свыше полумиллиона че…
Бизнес помогает готовить специалистов
Возможность зарабатывать и помогать семьям

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]