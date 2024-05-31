Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент

Общество, Президент
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость формирования новых ценностей в обществе, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Несомненно, социальные сети могут оказывать негативное влияние на поведение детей. Однако нельзя видеть все зло только в них. У системы образования много недостатков. Есть упущения и в воспитании в семье», - сказал президент на встрече с учеными.

 Обязанность родителей – дать своему ребенку достойное воспитание и образование, отметил он. Взрослые должны подавать детям положительный пример своими поступками.

«Важно, чтобы все дети нашей страны росли в гармонии с окружающим миром, в атмосфере любви и заботы со стороны родителей и близких. Для этого, в первую очередь, нужно изжить на корню такое проявление отсталости и нравственной деградации, как домашнее насилие», - сказал он.

Сегодня проблема семейно-бытового насилия широко обсуждается в публичном пространстве. Это говорит о положительной трансформации системы ценностей нашего общества, которое становится все более непримиримым к любым формам агрессии и жестокости, считает глава государства.

Он рассказал, что далеко не все, особенно представители правоохранительного блока, были за криминализацию семейно-бытового насилия. Высказывалось мнение, что основные нормы и инициативы в данной сфере уже действуют и что некоторые государственные органы, а также консервативная часть общества выступят против такого закона.

«Но я все же настоял на том, что нужно правовыми средствами, именно юридическими средствами усилить борьбу с данным постыдным, как я считаю, явлением. Это моя принципиальная позиция. Как вы знаете, в апреле текущего года мною был подписан закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, которым усиливается уголовная ответственность за домашнее насилие. Через две недели данные поправки вводятся в действие», - отметил Токаев.

По его словам, новые нормы внесут важный вклад в модернизацию нашего общества, в укрепление института семьи. Ведь всесторонняя защита прав женщин и детей вовсе не противоречит сохранению традиционных семейных ценностей и, напротив, способствует их укреплению.

«Роль матери в воспитании гражданина своей страны. Только то общество, в котором ценят и уважают женщину, может считаться по-настоящему цивилизованным и культурным. Конечно, понятно, что не все проблемы можно решить, приняв или ужесточив закон. Прежде всего, перемены к лучшему каждый должен начать с себя. В каждом доме должны утвердиться семейные ценности. Именно благодаря таким простым вещам и формируется новое качество нации», - добавил президент.

#дети #президент #закон #домашнее насилие

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