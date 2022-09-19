Дети из микрорайона «Актас», расположенного на окраине города, вынуждены добираться в школу и обратно пешком

Пешком за... знаниями

Еще недавно этот населенный пункт был пригородом Шымкента и входил в состав Толебийского района. Местные жители говорят, что для них было бы лучше, чтобы их вовсе не включали в состав города. Особого комфорта от этого они не получили, как ходили дети пешком в школу за пять километров от аула, так и ходят.

Мечта вместе с городской пропиской получить новую школу, чтобы дети учились рядом с домом, разбилась для актасовцев о существующие нормативы, согласно которым для строительства новой школы в микрорайоне должно быть не менее семисот учеников. Пока же в небольшом бывшем ауле число школяров не дотягивает и до половины, а значит, надеяться, что в ближайшие годы в «Актасе» построят учебное заведение, не приходится.

Развозка детей тоже не предусмотрена, поскольку Шымкент является городом республиканского значения, что автоматически исключает выделение из бюджета средств на подвоз детей до школы. Как дети доберутся на уроки – головная боль родителей.

Дети вынуждены учиться в средней общеобразовательной школе № 122 микрорайона «Ажар», точно так же сменившего сельскую прописку на городскую. Местная школа рассчитана на 600 мест и давно не вмещает всех учеников, потому занятия приходится организовывать в три смены.

В городском управлении образования сообщили, что для перевода школы на двухсменку предполагается пристроить дополнительный корпус на 300 мест. Проект обещают реализовать уже в следующем году.

Школярам из «Актаса» от этого станет не намного легче, ведь как добирались они до школы за пять километров, так и продолжат это делать. Хотя варианты и тут есть. Кто-то едет на городском автобусе 147-го маршрута, проходящего через оба микрорайона. Но это долго и неудобно. Из-за этого жители сами наняли за свой счет микроавтобус «газель», который отвозит детей в школу в «Акжар» и забирает обратно в «Актас». Но пять тысяч тенге в месяц с ребенка может заплатить далеко не каждая семья, учитывая, что во многих по трое-четверо учеников.

Да и детей в микроавтобус набивается как селедки в бочку, а потому втиснуть всех учеников при всем желании невозможно. Те, кто задержался по какой-то причине или опоздал к отправке рейса, как и те, у кого нет денег заплатить за проезд, идут на учебу пешком. Дорога длинная и занимает как минимум полтора часа до школы и столько же обратно после уроков.

Завуч средней общеобразовательной школе № 122 Шакира Раимбаева говорит, что в теплое время года дети из микрорайона «Актас» редко опаздывают на уроки, а вот в непогоду такое случается намного чаще. И общественного транспорта приходится на остановке намного дольше ждать, и времени на дорогу надо намного больше.

Жители «Актаса» возмущены тем, что детям приходится идти пешком в плохую погоду, в темноте, вдоль обочин дороги, на которой не обустроен тротуар. Это утомительно даже для старшеклассников, не говоря уже об учениках начальной школы. И опасно, ведь нет освещения, по трассе мчатся машины, а по пути бродят стаи бездомных собак.

По информации руководителя аппарата акима Абайского райо­на Шымкента Димаша Дауренбекова, вопрос строительства школы в микрорайоне «Актас» пока только обсуждается. При идеальном раскладе она может быть построена в 2024 году. Пока же решение о ее строительстве не принималось и, следовательно, средства на разработку ПСД не выделялись.