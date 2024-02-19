Дети в рабстве

Общество
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Юлия Пулина

Шокирующие факты издевательств над опекаемыми детьми озвучила уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева по итогам рабочей поездки в область Улытау.

фото из архива "КП"

Трое детей – два брата и сестра – в течение пяти лет были вынуж­дены жить и работать в рабских условиях в отдаленном от Жезказгана фермерском хозяйстве. В 2018 году патронатная семья взяла их из детского дома на воспитание. Тогда им исполнилось по 14, 12, 8 лет. Подростков заставляли ухаживать за скотиной – в собственности извергов находилось два табуна лошадей и 18 коров.

По словам Динары Закиевой, обнаружившие их члены мобильной группы испытали шок от увиденного: дети были в грязи, голодные, уставшие, с потухшими глазами. Опекуны издевались над несовершеннолетними в течение пяти лет, зато исправно получали государственные пособия на их содержание.

Надо отдать должное сотрудникам органов внутренних дел и прокуратуры, членам мобильной группы, которые вызволили детей из этого кошмара. Однако пять лет – довольно длительный срок, и нет ответов на вопросы ко всем компетентным органам, включая отделы опеки – как вообще такое беззаконие могло вершиться? Ведь, согласно имеющимся данным, учебные заведения не раз сообщали властям о том, что дети не посещают занятия – якобы по болезни.

Пока известно, что несовершеннолетних запугивали. Патронатная «мать» угрожала старшей сестре, что та не увидит братьев, если пожалуется кому-либо. Выяснилось также, что семья интересовалась и другими детьми, которых можно взять на усыновление.

По факту преступления заведено уголовное дело. Сейчас дети находятся в безопасности, получают психологическую помощь.

Динара Закиева отметила: аким области Улытау взял на личный контроль обеспечение комфортных условий для детей. Также она сообщила, что еще летом прошлого года в рамках пилотного проекта к работе по выявлению детей, подвергшихся жестокому обращению, были привлечены мобильные группы. Они работают совместно с МВД, прокуратурой и другими госорганами.

Шокирующая новость вызвала общественный резонанс. Улытаус­цы требуют назвать имена тех, кто издевался над несовершеннолетними, а также сотрудников госорганов, которые по долгу службы должны были держать на контроле условия жизни детей в патронатной семье.

Общественность требует справедливого наказания для всех причастных к жестокому преступ­лению.

#дети #рабство #область Улытау #опекуны

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