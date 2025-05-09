Сара Абишевна Нурдубаева – уроженка села Глубокое Восточно-Казахстанской области. В этом году ей исполнился 91 год. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего семь лет. Вспоминая те годы, ветеран труда говорит не только о лишениях и потерях, а прежде всего о людях, которые окружали ее в маленьком селе. В их трудной жизни нашлось место теплу и взаимной выручке, когда люди делились друг с другом последним.

Сара Абишевна родилась в семье, в которой воспитывались пятеро детей. С малых лет любознательная девочка тянулась к знаниям: пока старшие брат и сестра делали домашние задания, она крутилась рядом. Сара быстро освоила грамоту и училась в школе легко и с интересом, а примером для нее был брат Абай. Она вспоминает, что он был очень одаренным учеником, настоящей гордостью школы. Он рано ушел добровольцем на фронт и погиб в 1942 году под Харьковом, а младший братишка пошел работать токарем на завод в 14 лет.

Во время войны в село прибыли эвакуированные инженеры, строившие Иртышский медеплавильный комбинат. Их жены, многие из которых были педагогами, начали преподавать в сельской школе. Говоря современным языком, качество образования резко выросло, особенно по точным наукам. Но в те годы дети не только учились. Как и тысячи сверстников нашей героини, особенно в сельской местности Казахстана, они стали нас­тоящими помощниками взрослых.

– Мы были маленькими, но старались помогать взрослым, – вспоминает Сара Абишевна. – После уборки хлеба на полях оставались колоски. Мы, школьники, собирали их, относили на пункт приема. Еще подбирали картошку за взрослыми. Колхозники говорили нам: несите картошку домой, пусть это будет нашей помощью для вас. За труд нам давали кружку молока и кусочек черного хлеба. Я до сих пор помню его вкус. А еще наши мальчишки запекали картошку, и мы приходили домой измазанными в саже, но счастливыми.

Маленькие школьники ходили по домам, собирали теплые вещи для фронта. Их детские голоса с порога растапливали сердца взрослых: «Дяденька, тетенька, у вас есть что-нибудь теплое для бойцов?» Люди отдавали вещи без колебаний. Учителя говорили нам: «Взрослые не принесут столько, сколько собрали вы».

Местные жители делилась всем с эвакуированными. Даже дети проявляли сострадание, они отдавали сверстникам свои варежки, а их мамы перевязывали их в носки.

Сара Абишевна говорит, что помнит тот день, когда пришла весть об окончании войны. Это было огромным счастьем и радостью.

– Все бегали друг к другу и поздравляли с тем, что наконец победили фашистов и дошли до Берлина. Но были и те, кто плакал, многие вспоминали тех, кто не дожил до победного дня. Наша семья потеряла старшего сына Абая, у соседей Кожевниковых погиб на войне отец, и дети остались сиротами. Мама не могла смириться со смертью Абая, а папа скончался от болезней, так и не дождавшись Победы. К сожалению, жизнь не стала после войны легче, – вспоминает она.

В 1949 году, после окончания школы, Сара Нурдубаева поехала в Моск­ву. Представьте: семнадцатилетняя девушка из глубинки, никогда не бывавшая в городе, без денег, но с твердым намерением учиться, едет в столицу СССР. На мой вопрос, откуда столько смелости, она отвечает, что на ее мировоззрение большое влияние оказало окружение, в котором она росла. Это учителя и инженеры, которые приехали из далекой Москвы.

– Нас не просто учили, в нас воспитали стремление к знаниям, учителя были примером для нас. Уезжая,

семья эвакуированных, которая жила с нами, искренне благодарила нас за тепло и радушие. Они оставили свой адрес со словами: «Будешь в Москве, обязательно заходи».

И в этом огромном городе ей встречались люди, которые всегда протягивали руку помощи.

Профессор, успокаивая плачущую девушку, которая мечтала поступить на архитектурный факультет, но получила тройку по рисунку и собиралась уезжать домой, сказал: «Деточка, у тебя пятерки по математике, физике и русскому языку, иди на другой факультет». Сара после­довала его совету.

Самое удивительное, что простые москвичи узнавали в ней казашку, и их сердца открывались. Продавцы в магазинах, случайные попутчики – все с теплотой вспоминали годы эвакуации в Казахстане: «Ты из Казахстана? У вас там такие добрые люди».

Однажды женщина в магазине подарила ей отложенные отрезы тканей. «Я была в эвакуации у вас. Хочу отблагодарить за ту доброту». Из этих тканей Сара сшила себе три платья на ножной машинке в общежитии. А семья, которая жила в их доме во время эвакуации, встретила ее как родную. «Ваша мама делилась с нами молоком, чтобы я прокормила своих троих детей. Мы никогда этого не забудем», – говорили они ей.

В институте она подружилась с Вадиком Петровым из Кызылорды. Их называли казахами. Сара Абишевна не без гордости вспоминает, что они были лучшими студентами на курсе. «Казахи, помогите решить задачу!» – часто обращались однокурсники к закадычным друзьям.

В 1952 году Сара Абишевна окончила факультет строительных материалов и аспирантуру Московского инженерно-строительного института и вернулась в Казахстан. Как инженер-технолог она участвовала в проектировании Алматинского домостроительного комбината и других предприятий, а также вместе с коллегами внедряла строительные технологии по всей республике.

К сожалению, боль по погибшему брату Абаю не покидала Сару Абишевну всю жизнь. Считалось, что он пропал без вести. Но в 2019 году, спустя 77 лет, его имя появилось на сайте «Память народа». Оказалось, что Абай Нурдубаев похоронен в украинском селе Пристань, рядом с другим солдатом из Казахстана. Захоронение помогла найти волонтер Мата Каиржанова – казашка, вышедшая замуж за украинца и посвятившая свою жизнь поиску без вести пропавших солдат.

– Мы с дочерью полетели в Киев, затем на поезде поехали в Харьков, оттуда добрались в село Пристань. Нас тепло встретили местные жители, а ученики устроили концерт. Потом показали захоронение, где покоятся два солдата из Казахстана. Мы взяли горсть земли, привезли на родину и провели ас в поселке Глубоком. Эта поездка стала исполнением долга перед нашим родом и перед павшим братом, – говорит Сара Абишевна.

Пусть и в преклонном возрасте, но женщина смогла вернуть брату имя и место в истории. Ее преданность и сила духа служат примером и подтверждением того, как важна память – личная и народная. Не должен быть забыт ни один воин или труженик тыла, которым мы обязаны за мирное небо над головой.