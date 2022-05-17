Фото: inform.kz
Общество
Девочка-богатырь весом 6 кг родилась в Алматы

В родильном доме № 2 города Алматы на свет появилась девочка весом 6 килограммов 20 граммов. Малышка стала вторым ребенком в семье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Заведующая отделением неонатологии роддома Диляра Сыртанова сообщила, что в этой беременности они не ожидали рождения чрезмерно крупного ребенка.

Персонал роддома готовился к рождению крупного малыша. Однако вес новорожденной в более чем 6 кг удивил врачей.

«Мы сами не ожидали, что вес ребенка составит более 6 кг. УЗИ показывало: плод больше 4 кг, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4 290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребенка тоже был не маленький – 4 килограмма 50 граммов», – отметила специалист.

После рождения девочка находилась в отделении интенсивной терапии в течение 10 дней под круглосуточным наблюдением врачей и медсестер. И еще 9 дней она была под наблюдением в отделении новорожденных вместе с мамой.

Известно, что маме 23 года. Для родителей, как и для медперсонала – это было неожиданностью.

«Такие случаи – большая редкость не только в нашем роддоме, но и в городе. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой», – добавила в завершении Диляра Сыртанова.

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