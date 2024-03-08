Девушка с характером

Маленькая, хрупкая, но при этом очень сильная воспитанница Жаксынской сельской спортивной школы им. Т. Уалие­ва – 12-кратная чемпионка Казахстана и член нацио­нальной женской сборной страны.

Знаковым для нашей землячки стал 2016 год. На чемпионате мира по боксу среди женщин, прошедшем в столичном комплексе «Барыс Арена», дрались за победу 294 спортсменки из 67 стран. Дина завоевала тогда высшую награду первенства, став первым золотым призером области за последние 16 лет. Победа над титулованной спортсменкой Стойкой Петровой из Болгарии была нелегкой, но весьма убедительной.

В одном из своих многочисленных интервью, а о Дине Жоламан в то время писали очень много, она признавалась, что шла к этой победе девять лет, упорно трудясь, проявляя неимоверную самодисциплину. Даже когда отчаяние накрывало с головой и вокруг раздавалось: «Не боксер она, не ее это вид спорта,» – она верила в себя! Доказала всем, что настоящий боксер и сильный боец! С той поры ее жизненным правилом стало «Не сдаваться никогда!»

Родилась Дина Жоламан в Кокшетау и, будучи ученицей 5-го класса, переехала в село Жаксы в связи с переводом туда мамы-судьи. Любительский спорт в их жизни дозированно присутствовал всегда. Сказывалось, что по первому образованию мама – учитель физкультуры. Дина начала ходить в сельскую спортивную школу на занятия по волейболу, пока однажды в их школе не появи­лись тренеры, приглашаю­щие девочек в открывшуюся секцию женского бокса. Таким образом, совершенно случайно, за компанию с одноклассницами наша героиня оказалась в боксе. Однако немногим девчонкам «зашел» этот суровый вид спорта – к началу первых соревнований осталось всего семь самых стойких. Вскоре на тренировки стала ходить лишь одна Дина Жоламан.

Так вышло, что боксом она начала заниматься поздновато, почти в 13 лет. Несмотря на большие нагрузки, желание быть именно в этом бойцовском искусстве в ней крепло с каждой тренировкой. По словам девушки, велика в этом роль ее первого и единственного тренера, мастера спорта международного класса СССР Александра Высоцкого, с которым продолжает работать по сей день.

– Мне кажется, в детстве сначала мы привязались к Александру Александровичу – доброму, чуткому, все понимающему, а уж потом он научил нас боксу, – делится Дина.

Не обращая внимания на досужие разговоры окружающих о том, что у этой абсолютно неподходящей для бокса воспитанницы вряд ли что-то получится, он продолжал ее тренировать. Разглядев сильный характер, трудолюбие и напористость, тренер поверил в эту маленькую, но очень настырную девчонку.

Впервые чемпионкой Казахстана Дина Жоламан стала в 2009 году. До этого звездного часа были и неудачи. Но благодаря наставнику, который привил ей огромную любовь к боксу не только собственным мастерством, но и отеческим отношением, она не бросила занятия. Поддерживаемая своим наставником, всякий раз повышала планку, поставив перед собой цель – выиграть следующий бой, а в перспективе – стать сильнейшей. Так и вышло.

Сегодня спортсменка живет в Кокшетау, продолжает тренироваться у своего любимого тренера Александра Высоцкого, который также живет и работает в областном центре. Правда, в спортивном графике Дины случился неожиданный перерыв. В мае 2022 года, став участницей чемпионата мира в Турции, она в первом же бою получила травму – разрыв сухожилия плечевого сустава. Превозмогая боль, отчаянная девушка-боксер провела четыре раунда и в таком состоянии стала бронзовым призером чемпионата мира! Снова, как обычно с ней бывает, «включился» характер, и сложная ситуация разрешилась.

В начале 2023 года Дине прооперировали плечо. После длительной реабилитации осенью прошлого года она вернулась в зал, начала понемногу тренироваться, приводя себя в спортивную форму. Планов у действующей спортсменки громадье. Сегодня покоя ей не дает извес­тие, что в конце нынешнего года в Казахстане ожидается очередной чемпионат мира по женскому боксу. То есть внутренне она уже готова ринуться в новый бой. Для нее очень важно, чтобы впереди всегда стояла новая задача. Тогда все успеваешь, ко всему готова.

Дина Жоламан успела окончить физкультурный факультет одного из местных вузов и получить профессию юриста. Она не заглядывает далеко вперед, но ей кажется, что дальнейшая жизнь будет тесно связана со спортом. Боксерская стезя, в которой маленькая девочка оказалась из любопытства, научи­ла ее быть еще более стойкой, позитивно мыслить.

– Но как бы ты ни была настрое­на, всякий раз выходить на ринг, не зная, с какой соперницей придется сразиться, очень нелегко. Но чем больше ты находишься в этом сложном процессе, тем сильнее становишься. Бокс помогает закалить и тело, и характер, – говорит Дина.

Поэтому о себе она говорит: «Быть сентиментальной – не мое. Я с характером».