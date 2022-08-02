Статьи
Девушки идут без поражений
Аскар Бейсенбаев

Женская и мужская сборные Казахстана принимают участие в Шахматной олимпиаде, которая в эти дни проходит в Индии.

Шахматная олимпиада – это командное соревнование спорт­сменов-интеллектуалов, представляющих страны и территории, которые являются членами ФИДЕ. Эти состязания проводятся с 1927 года и до 1940 года назывались «турнирами наций». В качестве главного приза разы­грывается переходящий золотой Кубок Гамильтона-Рассела, где все участники победившей команды получают золотую медаль. Каждый матч проводится на четырех досках. Состав команды: четыре основных шахматиста и один запасной.
С 1931 года первенство проводится регулярно – один раз в два года.

До 1939 года в олимпиадах участвовали преимущест­венно шахматисты европейских государств, а также представители Аргентины, США и Палестины. Росту авторитета турнира способствовало совершенствование организации: соблюдение сроков проведения, создание необходимых условий для игры и отдыха участников соревнований. В связи с ростом числа участников и увеличением организационных расходов по их проведению ФИДЕ стала с 1976 года проводить олимпиады не по круговой, а по швейцарской системе, стимулируя таким образом участие в них шахматистов развивающихся стран, которым предоставляется возможность встретиться с сильнейшими шахматистами мира. В олимпиадах участвовали все чемпионы мира, а также большинство ведущих гроссмейстеров.

А теперь перейдем к самому турниру. На старте состязаний наши шахматистки разгромили Гватемалу со счетом 4:0. Побед добились Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева. В это же время мужская команда встретилась с китайским Тайбэем и выиграла со счетом 3:1. Победы на счету Казыбека Ногербека и Алишера Сулейменова, а Арыстанбек Уразаев и Муртас Кажгалеев сыграли вничью.

Во втором туре казахстанки одержали вторую победу, обыграв Бельгию, – 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева и Назерке Нургали, а Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью. Что касается мужской сборной, то они потерпели неожиданное поражение от Таджикистана со счетом 1,5:2,5. Единственная победа в этой встрече на счету Казыбека Ногербека. Арыстанбек Уразаев сыграл вничью, а Алишер Сулейменов и Муртас Кажгалеев уступили.

В третьем туре наши девушки переиграли сборную Перу со счетом 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева, а вот единственное поражение потерпела Назерке Нургали. Что касается мужчин, то они разгромили Ливан с «сухим» счетом 4:0. В этот день выиграли Алишер Сулейменов, Арыстанбек Уразаев, Казыбек Ногербек и Ринат Жумабаев.

Кстати, стопроцентный результат (три победы в трех турах) на своем счету сейчас имеют Бибисара Асаубаева и Казыбек Ногербек.

Популярное

Все
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Семья – сакральная ценность
Какой портрет, какой массаж!
Девушки идут без поражений
Недетские страдания
Где в столице свежий воздух?
Ход королевы
Гонка сильнейших
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Статьи
Где в столице свежий воздух?
Статьи
Какой портрет, какой массаж!
Статьи
Семья – сакральная ценность
Статьи
Немного слез и много любви

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]