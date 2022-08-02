Девушки идут без поражений

Женская и мужская сборные Казахстана принимают участие в Шахматной олимпиаде, которая в эти дни проходит в Индии.

Шахматная олимпиада – это командное соревнование спорт­сменов-интеллектуалов, представляющих страны и территории, которые являются членами ФИДЕ. Эти состязания проводятся с 1927 года и до 1940 года назывались «турнирами наций». В качестве главного приза разы­грывается переходящий золотой Кубок Гамильтона-Рассела, где все участники победившей команды получают золотую медаль. Каждый матч проводится на четырех досках. Состав команды: четыре основных шахматиста и один запасной.

С 1931 года первенство проводится регулярно – один раз в два года.

До 1939 года в олимпиадах участвовали преимущест­венно шахматисты европейских государств, а также представители Аргентины, США и Палестины. Росту авторитета турнира способствовало совершенствование организации: соблюдение сроков проведения, создание необходимых условий для игры и отдыха участников соревнований. В связи с ростом числа участников и увеличением организационных расходов по их проведению ФИДЕ стала с 1976 года проводить олимпиады не по круговой, а по швейцарской системе, стимулируя таким образом участие в них шахматистов развивающихся стран, которым предоставляется возможность встретиться с сильнейшими шахматистами мира. В олимпиадах участвовали все чемпионы мира, а также большинство ведущих гроссмейстеров.

А теперь перейдем к самому турниру. На старте состязаний наши шахматистки разгромили Гватемалу со счетом 4:0. Побед добились Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева. В это же время мужская команда встретилась с китайским Тайбэем и выиграла со счетом 3:1. Победы на счету Казыбека Ногербека и Алишера Сулейменова, а Арыстанбек Уразаев и Муртас Кажгалеев сыграли вничью.

Во втором туре казахстанки одержали вторую победу, обыграв Бельгию, – 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева и Назерке Нургали, а Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью. Что касается мужской сборной, то они потерпели неожиданное поражение от Таджикистана со счетом 1,5:2,5. Единственная победа в этой встрече на счету Казыбека Ногербека. Арыстанбек Уразаев сыграл вничью, а Алишер Сулейменов и Муртас Кажгалеев уступили.

В третьем туре наши девушки переиграли сборную Перу со счетом 3:1. Победы принесли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева, а вот единственное поражение потерпела Назерке Нургали. Что касается мужчин, то они разгромили Ливан с «сухим» счетом 4:0. В этот день выиграли Алишер Сулейменов, Арыстанбек Уразаев, Казыбек Ногербек и Ринат Жумабаев.

Кстати, стопроцентный результат (три победы в трех турах) на своем счету сейчас имеют Бибисара Асаубаева и Казыбек Ногербек.