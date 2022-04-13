Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов озвучил основные признаки финансовых пирамид, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Санжар Адилов сообщил, что граждане продолжают вкладывать свои деньги в сомнительные инвестиционные проекты, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов.

По его словам, желание наших граждан обогатиться в короткие сроки, не прибегая к труду, приводит к тому, что они остаются не только без своих денег, но еще и вынуждены в дальнейшем оплачивать кредиты на большие суммы.

«Очень часто граждане, внося свои денежные вклады, не имеют чёткого представления, а порой и не задумываются о законности деятельности компаний, привлекающих их», - добавил спикер.

В этой связи он озвучил основные признаки финансовых пирамид:

1. Обещание вознаграждения за приведенных клиентов (бонусы). При этом обещают доплачивать за каждого приведенного в компанию клиента;

2. Гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

3. Отсутствие необходимых лицензий. Такие организации не подконтрольны Агентству по финансовому мониторингу, а значит, права и интересы граждан никто защитить не сможет;

4. Наличие вступительного взноса на оформление, обучение, за акции и так далее;

5. Отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов, которые можно было бы при неблагоприятном исходе продать и хотя бы частично вернуть вложенные деньги людей;

6. Агрессивная рекламная кампания, рассчитанная на быстрое привлечение большого числа клиентов;

7. Отсутствие точного определения деятельности организации. При этом у финпирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Вам никогда не покажут поставщиков, к примеру, и других бизнес-партнеров;

«Вообще, прежде чем нести деньги в компанию, узнайте о ней как можно больше информации. Изучите отзывы, но подойдите к этому вопросу взвешенно, так как их могут оставлять и заинтересованные лица. Прочитайте все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания, и куда будут вложены ваши деньги. Если компания под любым предлогом отказывает в возможности получить информацию, а тем более ознакомиться с документами, наверняка получить вложенные деньги будет еще труднее», – советует Адилов.

8. Консультации только при личной встрече, так как при личной встрече проще применить различные психологические приемы и уловки, чтобы «втереться» в доверие клиента и убедить его вложить деньги;

9. Призывают не раздумывать при подписании «договора». В этой связи власти призывают не принимать поспешных решений.

«Попросите образец договора на руки и изучите его дома в спокойной обстановке. Если отдельные его положения вызовут у вас затруднения, постарайтесь проконсультироваться со специалистом. Посмотрите, что за документ остается у вас взамен отданных денег, имеет ли он юридическую силу. Заведите привычку – внимательно читать любой финансовый документ, особенно договор. Ничего не подписывайте, не разобравшись. Если вам не нравится договор или отдельные его положения – не подписывайте его. Прежде чем расстаться со своими деньгами, подумайте о том, кому вы их отдаете и на какие цели. Если в организации, которой хотите доверить свои средства, вы обнаружите все или несколько из перечисленных выше признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас втянуть в очередную финансовую пирамиду», - резюмировал Санжар Адилов.