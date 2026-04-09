Фото: акимат Алматы

В Алматинском зоопарке произошло радостное событие — сразу три кенгуренка появились на свет у разных пар животных. Пополнение стало приятным сюрпризом для сотрудников и гостей зоосада. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Два детеныша родились у серых кенгуру — у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью. Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты — это самец.

По словам руководителя отдела «Хищные млекопитающие» Гаухар Сиргебаевой, рождение кенгурят проходит незаметно для наблюдателей:

«Особенность кенгуру в том, что момент рождения практически невозможно увидеть. Детеныши появляются на свет очень маленькими — всего несколько сантиметров в длину. Сразу после рождения малыш самостоятельно перебирается в сумку матери, где закрепляется на соске и продолжает развиваться. О пополнении мы узнаем лишь тогда, когда кенгуренок подрастает и начинает выглядывать из сумки. Поэтому дата рождения определяется приблизительно».

В настоящее время пол одного из малышей — детеныша рыжего кенгуру — уже установлен. Пол двух серых кенгурят пока остается неизвестным.

Традиционно Алматинский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в выборе имен для новорожденных. Поскольку пол двух малышей еще не определен, предлагается делиться универсальными именами, подходящими как для самцов, так и для самок.