Транспорт, логистика, промышленность

По прибытии в Шымкент Глава государства осмотрел новый терминал аэропорта, построенный во исполнение его поручения по развитию города. Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций.

Как сообщили Главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.

Далее Президент посетил современный торгово-логистичес­кий центр Almaar Logistics, расположенный вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тыс. квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций.

Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, здесь внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение.

Кроме того, Глава государства побывал на сельскохозяйственной выставке. В городе успешно работают около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов.

Еще одним пунктом программы рабочей поездки Президента стало посещение нового завода Coca-Cola Içecek Kazakhstan. Предприятие оснащено передовыми технологиями и обладает высокой степенью автоматизации. Ежегодно здесь будут производить до 283 млн литров напитков.

Ознакомившись с производственным процессом, Глава государства отметил важность дальнейшей поддержки инвест­проектов, способствующих росту экономики региона.

Парк Shymkent City

Затем Касым-Жомарт Токаев посетил новый парк вблизи микрорайона Shymkent City. На его территории Президент посадил дерево.

Парк площадью более 20 гектаров представляет собой хорошо оборудованную рекреацион­ную зону, где предусмотрены все условия для досуга на свежем воздухе и проведения культурных мероприятий. Здесь созданы фонтанный комплекс с искусственным прудом, амфитеатр, ландшафт­ные аллеи, зоны для воркаута и скейт-площадки.

В целом, как рассказали

Касым-Жомарту Токаеву, на сегодняшний день в Шымкенте на душу населения приходится около 4 квадратных метров зеленых насаждений. В целях улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды в ближайшие годы планируется посадить свыше одного миллиона деревьев. Ведется благоустройство 12 парков, а также скверов, набережной реки Кошкар-Ата и арыков. Начато строительство экопарка на месте старого мусорного полигона.

Кроме того, Президент ознакомился с проектом мусоросжигательного завода китайского инвестора Shaanxi Construction Engineering, способного перерабатывать до 1 000 тонн бытовых отходов в сутки и производить электричество.

Конгресс-холл для мегаполиса

Также Глава государства ознакомился с деятельностью много­функционального комплекса Tulip Hall. Новый Конгресс-холл был сдан в эксплуатацию в июне прошлого года.