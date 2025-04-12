Динамичное развитие по всем направлениям Статьи 12 апреля 2025 г. 8:30 5 В рамках рабочей поездки в Шымкент Президент ознакомился с достижениями мегаполиса фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева Транспорт, логистика, промышленность По прибытии в Шымкент Глава государства осмотрел новый терминал аэропорта, построенный во исполнение его поручения по развитию города. Воздушная гавань стоимостью 24 млрд тенге была возведена за счет частных инвестиций. Как сообщили Главе государства, создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии. Далее Президент посетил современный торгово-логистический центр Almaar Logistics, расположенный вблизи стратегически важного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. На реализацию многофункционального складского комплекса площадью 24 тыс. квадратных метров было направлено 14,8 млрд тенге частных инвестиций. Объект оснащен передовыми технологиями хранения. В частности, здесь внедрена система, позволяющая максимально оперативно перераспределять скоропортящиеся продукты, исключая их длительное хранение. Кроме того, Глава государства побывал на сельскохозяйственной выставке. В городе успешно работают около 50 перерабатывающих предприятий, которые в 2024 году произвели продукцию на 168,5 млрд тенге. Касым-Жомарту Токаеву представили проекты по строительству тепличных комплексов турецкой компании Alarko Holding стоимостью 650 млн долларов, а также польского предприятия Fabe Polska SP на 136 млн долларов. Еще одним пунктом программы рабочей поездки Президента стало посещение нового завода Coca-Cola Içecek Kazakhstan. Предприятие оснащено передовыми технологиями и обладает высокой степенью автоматизации. Ежегодно здесь будут производить до 283 млн литров напитков. Ознакомившись с производственным процессом, Глава государства отметил важность дальнейшей поддержки инвестпроектов, способствующих росту экономики региона. Парк Shymkent City Затем Касым-Жомарт Токаев посетил новый парк вблизи микрорайона Shymkent City. На его территории Президент посадил дерево. Парк площадью более 20 гектаров представляет собой хорошо оборудованную рекреационную зону, где предусмотрены все условия для досуга на свежем воздухе и проведения культурных мероприятий. Здесь созданы фонтанный комплекс с искусственным прудом, амфитеатр, ландшафтные аллеи, зоны для воркаута и скейт-площадки. В целом, как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, на сегодняшний день в Шымкенте на душу населения приходится около 4 квадратных метров зеленых насаждений. В целях улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды в ближайшие годы планируется посадить свыше одного миллиона деревьев. Ведется благоустройство 12 парков, а также скверов, набережной реки Кошкар-Ата и арыков. Начато строительство экопарка на месте старого мусорного полигона. Кроме того, Президент ознакомился с проектом мусоросжигательного завода китайского инвестора Shaanxi Construction Engineering, способного перерабатывать до 1 000 тонн бытовых отходов в сутки и производить электричество. Конгресс-холл для мегаполиса Также Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса Tulip Hall. Новый Конгресс-холл был сдан в эксплуатацию в июне прошлого года. Центр, построенный по поручению Президента, предназначен для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь также функционируют центр ремесленников и мастерские. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о цифровых решениях, реализуемых в Шымкенте. В числе представленных проектов – интеллектуальная система управления светофорами на базе отечественной разработки «СМЭУ Астана» и цифровая платформа Avtobys. В сотрудничестве с Sergek Group и Freedom Telecom внедряется система наружного видеонаблюдения и высокоскоростного Интернета на базе технологии FWA 5G, обеспечивающая бесперебойный мониторинг дорожного движения и общественного порядка. Градостроительные планы Ознакомился Президент также с перспективным планом градостроительного развития Шымкента, работой по улучшению архитектурного облика города и совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства. Ранее, в 2022 году, Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Шымкента поручил пересмотреть генеральный план города и модернизировать его транспортно-логистическую и инженерную инфраструктуру. В ходе нынешней рабочей поездки Президенту были презентованы перспективные проекты строительства нового Центрального стадиона, перинатального центра, спортивного комплекса для паралимпийцев, школ и других социальных объектов. Как сообщили Главе государства, до 2035 года планируется увеличить долю многоквартирного жилья до 60%, ограничив стихийное разрастание частных массивов. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья, из них более 320 тыс. кв. м будет построено за счет госбюджета. Активно обустраиваются микрорайоны «Акжайык», «Бозарык» и «Туран». Касым-Жомарт Токаев осмотрел квартиру в микрорайоне «Акжайык», на территории которого до конца текущего года будет возведено 35 жилых комплексов. Современное жилье будет предоставляться социально уязвимым слоям населения и реализовываться в рамках государственных ипотечных программ. Президент также был проинформирован о работе по сносу ветхих домов. На сегодняшний день в рамках программы реновации из старых аварийных домов в новые квартиры переселены 248 семей. К 2029 году этот показатель планируется довести до 604. Индустриальная зона «Тассай» Кроме того, Президент посетил индустриальную зону «Тассай», на территории которой действуют 33 предприятия с общим объемом инвестиций 44,5 млрд тенге. Здесь также реализуются девять инвестиционных проектов с созданием порядка 800 рабочих мест. Глава государства осмотрел выставку продукции легкой промышленности, машиностроения, строительства и мебельной отрасли. Президент также был проинформирован о строительстве парогазовой электростанции Aksa Enerji Üretim A.Ş. с объемом инвестиций 350 млрд тенге. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производственной линией завода Asia Trafo, выпускающего автотрансформаторы, силовые масляные трансформаторы и реакторы, поставляемые на рынки СНГ. Президенту рассказали о деятельности компании Marai E7 Group, которая специализируется на производстве перевязочных материалов и титановых имплантов, востребованных в хирургической травматологии и остеосинтезе. Далее Главе государства представили лекарственные средства и медицинские изделия, выпускаемые в Шымкенте. Сегодня город играет важную роль в развитии отечественной фармацевтический отрасли. Здесь действуют 19 предприятий, крупнейшим из которых является завод «Химфарм». Инвестиции в молодое поколение В рамках программы рабочей поездки в Шымкент Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников № 2, сообщила пресс-служба Президента. Учреждение представляет собой современный центр дополнительного образования. Здесь функционируют мультимедийные классы, современные лаборатории, творческие студии, коворкинг-зоны. Обеспечены комфортные условия для детей с особыми образовательными потребностями. Объект был построен по поручению, которое Президент дал в ходе посещения города в 2022 году. Сегодня во Дворце школьников занимаются около 5 000 детей в 65 кружках по шести направлениям. Образовательные программы нацелены на формирование всесторонне развитой личности, способной к инновационному и творческому мышлению. Глава государства осмотрел центр и побеседовал с учащимися. #президент #Шымкент #рабочая поездка