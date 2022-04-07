Ситуацию, связанную с грузоперевозками, осуществляемыми через границу с Китаем, обсудили члены Оперативного штаба по антикризисным мерам.

В ходе заседания, прошедшего под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова, была рассмотрена ситуация на границе с Китаем с точки зрения проезда грузов в обоих направлениях, сообщила пресс-служба Правительства.

В настоящее время на казах­станско-китайской границе функ­ционируют пять автомобильных и два железнодорожных пунктов пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО «МЦПС «Хоргос». По автомобильным пунктам за истекшие три месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост прохождения (с 6,3 тыс. до 14 тыс., или на 123%) автотранс­портных средств.

Кроме того, отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с 4 до 7 долларов за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП увеличился в два раза – с 264 до 561 тонны за кило.

Что касается приграничного пункта пропуска «Нұр жолы», то благодаря АО «KTZ Express», которое начало работу в качестве организатора перевозки товаров, его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 грузовых фур в день. При этом стоимость одной перевозки снизилась с 4 500 до 2 050 долларов.

Наряду с этим исключены взаи­морасчеты в наличной форме, что позволило вывести средства из теневого оборота. Запущен пилотный проект по использованию электронной очереди.

В свою очередь, в МЦПС «Хоргос» с начала года при помощи специального крана осущест­влена перевалка 61 ТС, а тариф снижен в два раза.

В ходе заседания было подчерк­нуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная. Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомст­вам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статис­тические расхождения, а также усилить межведомственное взаи­модействие Комитета госдоходов, Пограничной службы КНБ и АО «KTZ Express» на пунктах пропуска.

Тем временем Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» сообщила об обращениях бизнесменов с просьбой ускорить отправку грузов из Китая в Казахстан. По информации НПП, начиная с 2021 года предприниматели стали сообщать о простоях контейнеров на территории КНР, что привело к проблемам с транзитом. Кроме того, в прошлом году восточный сосед ввел запрет на перевозку в летнее время «жидких грузов», в том числе растительного масла, с целью обеспечения безопаснос­ти на железной дороге.

В нацпалате утверждают, что все меры безопасности предпринимателями соблюдаются неукоснительно: растительное масло перевозится в контейнерах и гибких флекси-бегах от производителя, сертифицированного китайской железной дорогой, транспортная упаковка соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к подобным грузам в обычном порядке и сверх него.

«Предприниматели даже готовы рассмотреть вопрос дополнительного добровольного страхования ответственности при перевозке жидких грузов. Однако на территории Китая простаивают не только жидкие грузы, но и сырье, разрешенное к транзиту, без которого многие предприятия не могут работать и исполнять свои договорные обязательства», – рассказал президент ассоциации «Масложировой союз Казахстана» Константин Невзоров.

В прошлом году по причине запретов члены союза были вынуждены перевести поставки тропических масел на другой транспортный канал – через черноморские порты Украины и России, что привело к удорожанию поставок. Предприниматели готовы были платить ради соблюдения договорных отношений и сохранения рабочих мест.

«Сейчас ситуация тупиковая, этот транзитный маршрут из-за ситуации в Украине закрылся на неопределенный период. На сегодняшний день остаются в приоритете вопросы скорейшего возвращения казахстанских контейнеров, следующих из Китая, и поиск других транзитных решений. Наш союз готов участвовать в диалоге и предоставлять все необходимые технические данные и аргументы государст­венным органам для решения проблемы», – добавил он.

На сегодняшний день нацпалата направила данные о более чем 1 340 простаивающих контейнерах с различными грузами в министерства индустрии и инфраструктурного развития, иностранных дел и АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Национальный железнодорожный перевозчик в рамках переговоров между железнодорожными администрациями Казахстана и Китая направил письмо с просьбой об организации ускоренной отправки простаивающих вагонов и контейнеров в РК.

«Учитывая уверения китайской стороны, надеемся на скорейшую отправку казахстанских грузов», – отметил директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин.