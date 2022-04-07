Свежий выпуск Динамика и проблемы 7 апреля 2022 г. 3:38 Вербинин Александр корреспондент Ситуацию, связанную с грузоперевозками, осуществляемыми через границу с Китаем, обсудили члены Оперативного штаба по антикризисным мерам. В ходе заседания, прошедшего под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова, была рассмотрена ситуация на границе с Китаем с точки зрения проезда грузов в обоих направлениях, сообщила пресс-служба Правительства. В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пунктов пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО «МЦПС «Хоргос». По автомобильным пунктам за истекшие три месяца в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост прохождения (с 6,3 тыс. до 14 тыс., или на 123%) автотранспортных средств. Кроме того, отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с 4 до 7 долларов за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП увеличился в два раза – с 264 до 561 тонны за кило. Что касается приграничного пункта пропуска «Нұр жолы», то благодаря АО «KTZ Express», которое начало работу в качестве организатора перевозки товаров, его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 грузовых фур в день. При этом стоимость одной перевозки снизилась с 4 500 до 2 050 долларов. Наряду с этим исключены взаиморасчеты в наличной форме, что позволило вывести средства из теневого оборота. Запущен пилотный проект по использованию электронной очереди. В свою очередь, в МЦПС «Хоргос» с начала года при помощи специального крана осуществлена перевалка 61 ТС, а тариф снижен в два раза. В ходе заседания было подчеркнуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная. Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статистические расхождения, а также усилить межведомственное взаимодействие Комитета госдоходов, Пограничной службы КНБ и АО «KTZ Express» на пунктах пропуска. Тем временем Национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» сообщила об обращениях бизнесменов с просьбой ускорить отправку грузов из Китая в Казахстан. По информации НПП, начиная с 2021 года предприниматели стали сообщать о простоях контейнеров на территории КНР, что привело к проблемам с транзитом. Кроме того, в прошлом году восточный сосед ввел запрет на перевозку в летнее время «жидких грузов», в том числе растительного масла, с целью обеспечения безопасности на железной дороге. В нацпалате утверждают, что все меры безопасности предпринимателями соблюдаются неукоснительно: растительное масло перевозится в контейнерах и гибких флекси-бегах от производителя, сертифицированного китайской железной дорогой, транспортная упаковка соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к подобным грузам в обычном порядке и сверх него. «Предприниматели даже готовы рассмотреть вопрос дополнительного добровольного страхования ответственности при перевозке жидких грузов. Однако на территории Китая простаивают не только жидкие грузы, но и сырье, разрешенное к транзиту, без которого многие предприятия не могут работать и исполнять свои договорные обязательства», – рассказал президент ассоциации «Масложировой союз Казахстана» Константин Невзоров. В прошлом году по причине запретов члены союза были вынуждены перевести поставки тропических масел на другой транспортный канал – через черноморские порты Украины и России, что привело к удорожанию поставок. Предприниматели готовы были платить ради соблюдения договорных отношений и сохранения рабочих мест. «Сейчас ситуация тупиковая, этот транзитный маршрут из-за ситуации в Украине закрылся на неопределенный период. На сегодняшний день остаются в приоритете вопросы скорейшего возвращения казахстанских контейнеров, следующих из Китая, и поиск других транзитных решений. Наш союз готов участвовать в диалоге и предоставлять все необходимые технические данные и аргументы государственным органам для решения проблемы», – добавил он. На сегодняшний день нацпалата направила данные о более чем 1 340 простаивающих контейнерах с различными грузами в министерства индустрии и инфраструктурного развития, иностранных дел и АО «НК «Қазақстан темір жолы». Национальный железнодорожный перевозчик в рамках переговоров между железнодорожными администрациями Казахстана и Китая направил письмо с просьбой об организации ускоренной отправки простаивающих вагонов и контейнеров в РК. «Учитывая уверения китайской стороны, надеемся на скорейшую отправку казахстанских грузов», – отметил директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин.