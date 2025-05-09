Диорама расскажет о былом

Свет Победы
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Валентина Мелехова

Моменты Великой Отечественной войны запечатлел в своих работах моделист из Костаная

фото Дмитрия Понкратова

Некоторые из них можно назвать историческими сценами, поскольку воссозданы они по архивным документам. К примеру, диорама «На Северо-Кавказском фронте» реконструирована по фотографии, которую Дмитрий Понкратов однажды нашел в Интернете, – советские солдаты проезжают мимо разрушенной деревни. А диорама с рабочим названием «Последний бой» воссоздана по фильму «Т-34». В работе отображен заключительный момент киноленты – финальное сражение на мосту.

Изготовление диорамы – не только дорогостоящее удовольствие, ведь в ней использовано сразу несколько наборов, каждый из которых обходится в копеечку, это еще и кропотливый труд, в который вложено много времени и усилий. Но результат впечатляющий. Каждая работа – настоящее творение. Диорамы Понкратова – словно застывшие моменты Великой Отечественной войны. Это не просто расставленные по местам техника и солдаты, здесь целая жизнь с испытания­ми, болью, страданиями. Вот медсестра прямо на поле боя спасает раненого бойца, вот машина с продовольствием спешит в блокадный Ленинград по «Дороге жизни» по Ладожскому озеру.

– В своих работах я стараюсь передать все до мелочей. Допустим, если это танк, я его не просто крашу, а еще добавляю подтеки, ржавчину. Возле люка, где ходят солдаты, делаю потертости. Или, например, следы на снегу… Такие детали делают работу более реалистичной, – рассказывает Дмитрий Понкратов.

Помимо диорам, в подборке мастера еще с добрый десяток танков, самолетов и прочей воен­ной техники. Но самая масштабная работа – модель корабля. С него-то семь лет назад и началось увлечение моделизмом по-взрос­лому. Точнее, вспомнилось, ведь небольшие модельки Дима склеи­вал еще в детстве, впечатленный рассказами своего дедушки Ивана Павловича Заднепровского, дошедшего в 1945-м до Венгрии.

В диорамах на военную тематику важны не только исторические факты, но еще и фантазия. Ведь художник должен в точности воссоздать рельеф местности, где происходят действия, а также атмосферу, царившую в те тяжелые времена. В общем, большинство деталей диорамы моделист придумывает и мастерит сам.

– Все изготавливается из подручных материалов: для домов и крыши использую дощечки, в качестве песка беру обычную землю, просеиваю, заливаю клеем ПВА, и она отлично держится. Всякий раз, когда выезжаю в лес, обязательно срезаю мох, мелкую траву, цветочки. Все это высушиваю, покрываю лаком, чтобы они сохраняли форму, и затем применяю в своих работах: что-то для деревьев, что-то для зелени, – говорит Дмитрий Понкратов.

В моделизме, как и в любом другом деле, без сложностей, конечно, не обходится. Головная боль любого увлеченного подобным занятием – место для хранения работ. Коллекция Дмитрия Понкратова впечатляющая, а потому некоторые модели и диорамы уже не вмещаются в специально отведенный для этого шкаф. Когда-то в нем стояли чайные сервизы, а теперь вот красуются военная техника в миниатюре и диорамы. Кстати, некоторые из них пришлось раздарить.

Впрочем, домашняя галерея неустанно пополняется работами. И у Дмитрия Понкратова уже есть задумки для воплощения новых идей. Есть и желание обогатить коллекцию военной техники моделью тепловоза. Так что в ближайшем будущем на суд костанайцев предстанет еще не одна выставка новых работ мастера.

#память #ВОВ #диорамы #Дмитрий Понкратов

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