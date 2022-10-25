Документ, даровавший свободу

Принятие Декларации о государственном суверенитете – важнейшее событие в истории Казахстана, считает заслуженный работник дипломатической службы РК, доктор экономических наук, профессор Евразийского национального университета, государственный и общественный деятель Сайлау Батырша-улы.

Открытый мир

Будучи свидетелем и прямым участником событий, ставших решающими в процессе обретения Казахстаном суверенитета, он поделился с читателями нашей газеты воспоминаниями о том переломном для истории страны периоде.

Сайлау Батырша-улы увлекался большой политикой с детства. Мальчишка из Шуского района Жамбылской области хотел увидеть мир, понять, как и по каким законам он устроен.

– Еще учась в школе, читал доклады первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, интересовался политикой. Для меня это было увлекательно, чтение захватывало все мое естество, – вспоминает известный дипломат. – Казахстан – одно из множества государств на земном шаре, и я хотел понять, где наше место в этой огромной глобальной структуре. Поэтому и поступил в Ташкентский государственный университет востоковедения, начал изучать арабский язык.

Так я прокладывал дорогу к древним истокам мусульманского мира – путь, который, будем откровенны, был для нас закрыт в Советском Союзе. Через арабский язык хотел познать Восток, понять свои корни, увидеть будущее. Учился на «отлично», и когда Москва предоставила одно место Казахстану для учебы в Среднеазиатском государственном университете (сейчас это Национальный университет Узбекистана), на факультет востоковедения поступил я. В 1963 году по решению Минис­терства высшего образования СССР прошел годичную стажировку на факультете арабской филологии в Дамасском университете в Сирии.

Сайлау Батырша-улы считает­ся одним из первых арабистов Казахстана. Он с гордостью и трепетом вспоминает о том, как сумел исполнить сакральную миссию – прочел молитву на могилах наших великих земляков Аль-Фараби и Султана Бейбарса, которые покоятся на кладбище в Дамаске.

После завершения учебы и возвращения в Казахстан в 1965 году Сайлау Батырша-улы стал первым секретарем МИД Казахской ССР. Тогда штат внешнеполитического ведомства нашей страны состоял всего из 10 человек. Для сравнения: сегодня в МИД РК работает около 1 200 специалистов. А вот еще цифры, позволяющие понять тогдашнее состояние казахстанской дипломатии: в структуре МИД СССР, в его цент­ральном аппарате и за рубежом работали более 5 тыс. человек, а казахов среди них было порядка 10 человек.

По рекомендации ЦК Компартии Казахстана в 1967 году Сайлау Батырша-улы поступил на учебу в Высшую дипломатическую школу (ныне Академия) МИД СССР, где каждой союзной республике в год предоставляли только одно место.

– Нужно было стать лучшим, и я старался, – говорит Сайлау ата. – По завершении Дипломатической школы меня направили на работу во Францию, затем – в Алжир, а после – за экватор, в Народную Республику Конго, где я отслужил тяжелые четыре года. И вот настал переломный этап. В июне 1990 года Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев вы­звал меня к себе для беседы, и я, в принципе, догадывался о теме.

А разговор был такой. Президент попросил ответить на воп­рос: какой будет судьба Советского Союза? Тогда Прибалтика уже объявила о своем выходе из СССР. И Нурсултан Абишевич спросил прямо: «Сайлау, ты работал в Москве, за рубежом, что думаешь об этом?»

– И я честно ответил ему, не стараясь попасть в унисон позиции руководства, – вспоминает дипломат. – Сказал, что Советский Союз обречен, нас ждет «парад суверенитетов», и первой выйдет из Советского Союза Прибалтика. Ее поддерживают страны Европейского союза и США. Начавшийся политический процесс распада не остановить. Другие республики также захотят быть свободными. Будущее Казахстана может быть тяжелым. Я – дипломат, и хорошо знаю, как строились и распадались империи.

После распада империи начинается борьба за территорию, за богатства, за власть, за ресурсы, это приводит к длительным граж­данским войнам. Так, после развала империи Чингисхана, Российской империи на их территории образовались более 50 государств. Наша территория обширна – от Каспийского моря до самого Алтая, от Сибири до Центральной Азии. Население небольшое, и казахов в нем – около половины.

Казахстану, на территориях которого пересекаются интересы многих зарубежных держав, предстоит очень сложное время, где каждый шаг придется хорошо продумывать. Сегодня мы видим эти отрицательные процессы на примерах России, Украины, Молдовы, Грузии, Кыргызстана и Таджикистана.

Президент Нурсултан Назарбаев сказал, что нужно будет сделать все возможное, чтобы сохранить целостность нашей республики, добиться, чтобы в ней был мир. 3 июля 1990 года он назначил Сайлау Батырша-улы заместителем министра иност­ранных дел Казахской ССР (до этого такой должности не было) и дал своеобразный карт-бланш: работай на стабильность и суверенитет нашей страны!

Дипломатия на пути независимости

В 2017-м в свет вышла книга Сайлау Батырша-улы «Тәуелсіздік жолындағы дипломатия». В конце этого года планируется к изданию русско­язычная ее версия, которая будет называться «Дипломатия на пути независимости». В ней известный дипломат и ученый, в том числе обозначил высокую роль дипломатии, благодаря которой стало возможно независимое развитие нашей страны.

– В 1991 году больше полугода я исполнял обязанности минист­ра иностранных дел, – вспоминает Сайлау Батырша-улы. – Это было сложное, переломное время. Многие в руководстве республики опасались, что наша страна не сможет стать самостоятельной, мол, нет перерабатывающей, машиностроительной промышленности, экономика базируется на добывающей отрасли и сельском хозяйстве. Где брать самолеты, автомобили, тракторы, как развивать государственные институты и международные отношения? В этот период, полный сомнений и страха перед неизвестностью, в составе советской делегации я уехал на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Это был октябрь 1991 года.

Сайлау Батырша-улы решил воспользоваться трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы заявить миру о Казахстане, ведь тогда даже не все знали о сущест­вовании союзных респуб­лик. Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан были незаметны в составе 15 республик СССР.

Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза), в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости.

– Таких полномочий мне, конечно, никто не давал. Но я решил: надо действовать, другого случая заявить о Казахстане на мировой арене не будет, – отметил дипломат. – Я верил в успех казахстанской государствен­ности, понимал, что свобода откроет для нашей страны большие возможности, позволит быть равноправным членом на международной арене. И за это стоило побороться. В Конго, например, всего три миллиона населения, и они независимы. Эквато­риальная Гвинея – всего 250 тысяч населения, и это тоже независимая страна, член ООН с правом голоса на самых высоких трибунах. Казахстан имеет сильную интел­лигенцию и ученых, богат природными ресурсами, у нас есть высококвалифицированные кадры. Независимость даст нам возможность улучшить жизнь людей, выстроить экономические связи с зарубежным миром, иметь рыночную экономику, быть самостоятельной частью международных отношений, избавиться от Семипалатинского полигона.

Интервью дипломата агентству ТАСС было опубликовано в четырех казахстанских газетах. И через неделю постоянному представителю СССР при ООН пришла телеграмма: отозвать Батырша-улы «за политическую ошибку». Затем дипломата пытались заставить написать заявление об уходе по собственному желанию.

Однако Первый Президент Нурсултан Назарбаев поддержал Сайлау Батырша-улы и оставил в должности заместителя минист­ра, в том числе за его актив­ную работу по подготовке к признанию нашей независимости в стенах ООН и в столице США, где дипломат был принят в Государственном департаменте и в Сенате. Впоследствии Сайлау Батырша-улы был удостоен двух орденов – «Құрмет» и «Парасат».

– Параллельно я вел переговоры с Соединенными Штатами: они имели влияние в ООН, и во многом от позиции этой страны зависело признание нашей независимости. А там опасались того, что после получения независи­мости Казахстан будет выстраи­вать вектор своего развития в сотрудничестве с Ираном, Ираком, Ливией как мусульманская ядерная держава, – рассказы­вает дипломат. – Выгоднее было, чтобы мы оставались в составе Российской Федерации. Расширение числа государств, имеющих ядерный потенциал, никому не было нужно. Но Казахстан избрал для себя другой путь, мы намеревались провозгласить светское государство и отказаться от ядерного потенциала. В результате Соединенные Штаты поддержали нашу независимость и вскоре открыли в Алматы посольство.

Юридический процесс

Шаги навстречу независимости были сделаны, но оставались юридические моменты. Чтобы стать самостоятельным государством, нужно было сначала выйти из сос­тава СССР. Основанием для этого и стала Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, принятая 25 октября 1990 года. А 16 декабря 1991 года был принят Закон «О независимости Респуб­лики Казахстан».

– Декларация о государственном суверенитете является важнейшим документом, – говорит Сайлау Батырша-улы. – Хочу отметить, что многие страны не принимают законы о независимости, их государственность опирается только на декларацию. В США это декларация о независимости, принятая 4 июля. В РСФСР – документ от 12 июня 1990 года.

Казахстан обязан Декларации о суверенитете не только возможностью правового выхода из Советского Союза, но и основополагающими позициями государственности, которые легли в основу Постановления Верховного Совета и Закона «О независимости РК» от 16 декабря и Конституции республики. Благодаря этому документу страна сохранила свою территориальную целостность, избежав граж­данских войн и кровопролитий, стала членом ООН, равноправным членом мирового сообщества.

Декларация о суверенитете Казахской ССР, выражая волю народа Казахстана, обеспечила достойные и равные условия для всех граждан республики, закрепила национальную государственность. «Развитие культуры, традиций, языка и укрепление национального достоинства казахской нации являются важнейшей задачей государствен­ности», – так говорится в документе.

Декларация наделила государственную власть Казахской ССР верховенством и полнотой внутри республики, а также во внешних отношениях в рамках различных союзов. Этот документ постановил, что государственная власть в Республике Казахстан осуществляется по принципу разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Установил верховенство Конституции и законов Казахской ССР над актами Советского Союза.

– Декларация о суверенитете дала нам право закрыть Семипалатинский полигон, признать собственностью республики космодром Байконур, а также позаботилась о казахах, проживающих за рубежом, которых сегодня насчитывается более 6 миллионов, – говорит Сайлау Батырша-улы. – Мы получили возможность выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами с зарубежными странами, участвовать в деятельности международных организаций.

На основе декларации Казахстан принял Государственного секретаря США Джеймса Бейкера. Сайлау Батырша-улы за хорошую организацию этой встречи получил благодарственное письмо от Госсекретаря.

Тот факт, что наша страна вернулась к празднованию Дня Республики, имеет большое политическое значение. По мнению Батырша-улы, это решение Президента Касым-Жомарта Токаева можно назвать весьма своевременным.

– Президент Касым-Жомарт Токаев успешно и поступательно проводит реформы в политической, экономической и со­циальной сферах. Возвращение к празднованию Дня Республики – своеобразный посыл для создания Справедливого Казахстана. День Независимости тоже останется праздником как важный момент обретения нашей страной самостоятельности. Но 17 и 18 декабря, думаю, должны стать днями памяти о жертвах репрессий, через которые наш народ прошел, чтобы жить в свободной стране, – считает Сайлау Батырша-улы.