Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Погрязший в долгах из-за спортивных ставок директор микрофинансовой организации ограбил свою же фирму в Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Жамбылской области.

Фото: Kazpravda.kz

Как выяснила полиция Тараза, 7 сентября 47-летний директор филиала микрофинансовой организации, заперев кассира в уборной комнате, забрал из кассы 24,5 млн тенге и скрылся.

На сбежавшего главу МФО завели уголовное дело по части 4 уголовной статьи «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

В Таразе ввели план «Перехват», на поиски ориентировали личный состав, проведены иные оперативные мероприятия, в том числе с родственниками и ближайшим окружением грабителя. В результате подозреваемый, не сумев убежать из города, был вынужден сдаться и явиться к полицейским с деньгами.

Задержанный раскаялся и признался, что на такой отчаянный шаг пошел из-за проигранных спортивных ставок и накопившихся больших долгов по 5 кредитам, которые в свое время взял для азартных игр.

Подозреваемый водворен в ИВС, расследование продолжается.

 

 

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области молодой человек покончил жизнь самоубийством после того, как проиграл заработную плату отца на спортивных ставках.

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