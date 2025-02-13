Дизайн-код для Кокшетау
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С 1 декабря прошлого года вступил в силу новый дизайн-код города Кокшетау. Как известно, это свод правил для архитекторов, застройщиков и предпринимателей по оформлению и проектированию городского пространства. Поскольку Кокшетау – город перспективно развивающийся, новый дизайн-код разработан с целью улучшения городской эстетики за счет гармоничного архитектурно-художественного облика, создания безопасного, комфортного для жителей и при этом стилистически обустроенного общественного пространства.