Дизайн-код для Кокшетау

В благоустройстве города велика роль декоративной подсветки. В Кокшетау рекомендовано использовать теплые тона и светодиодные прожекторы, что делает облик населенного пунк­та в вечернее и ночное время оригинальным и уютным. Это поможет выделить и архитектурные особенности зданий. Двусторонние декоративные светильники дополнительно осветят улицы, делая их более безопасными и приятными для прогулок.

Предлагаемые меры в городском акимате считают важным шагом в упорядочении визуального облика областного центра, они помогут улучшить внешний вид улиц, повлияют на стилистику оформления фасадов зданий, размещение элементов благоустройства, озеленение и так далее. Ко всем элементам городской среды рекомендуется­ применять единую цветовую палитру из пастельных моно­хромных оттенков.

– Это касается отделочных материалов зданий, вывесок, информационных и инженерных сооружений, уличной мебели, нестационарных торговых объектов, велопарковок, ограждений. При оформлении фасадов зап­рещено использовать цветовые решения, не свойственные архитектурному стилю, – отметила руководитель отдела земельных отношений архитектуры и градостроительства города Кокшетау Айнур Танкыбаева. – Разъяснительная работа с субъектами бизнеса проведена на площадке городского акимата и будет продолжена. Напомню, дизайн-код создан для стилистически единого урбанистического пространства.

Сегодня улицы Кокшетау пес­трят всевозможными вывесками, что говорит о развивающемся малом и среднем бизнесе. Однако такое цветовое и жанровое разнообразие ви­зуально выглядит, мягко говоря, невыигрышно.

Правила дизайн-кода распространятся не только на строящиеся многоквартирные жилые дома, но и на объекты бизнеса, которые в них будут располагаться. Что касается действующих компаний, к ним жестких требований нет, перемены коснутся их лишь в случае оформления дополнительной рекламы и новых баннеров снаружи здания. Требования дизайн-кода нужно будет выполнить также при ремонте, рес­таврации здания или сооружения.

Обновления ждут и другие важные участки. К примеру, для удобства пассажиров на автобусных остановках предполагается ставить современные теп­лые павильоны с удобными сиденьями, защищающие от непогоды. Правда, три года назад их частично­ в Кокшетау, помнится,­ уже меняли…

На сей раз в новых автобус­ных павильонах предусматривается даже наличие уборных. Не секрет, что многие горожане и особенно приезжие сетуют,­ что в Кокшетау не хватает общественных санитарных узлов. Но нужно оговориться: пока существует только дизайн будущих павильонов. Сколько их появится в Кокшетау, зависит от обращения собственников коммерчес­ких объек­тов на выдачу разрешительных документов, которые будут оформляться, согласно действующему дизайн-коду, бесплатно. Местные власти надеются, что предложения станут поступать от предпринимателей в рамках социальной ответственности бизнеса, поскольку содержать такой объект за счет бюджетных средств слишком дорого.