Волокита с кражей ЭЦП продолжается

За последние пару лет мы опубликовали серию статей про историю с кражей ЭЦП, случившуюся в июне 2019 года. В тот злополучный день жительница Талгара Надежда Домашенко обнаружила, что сотрудники Наурызбайского районного отдела по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы выпустили на ее имя (без ее ведома и согласия) электронную цифровую подпись и передали данный ключ третьим лицам.
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