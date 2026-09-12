Волокита с кражей ЭЦП продолжается

Получив доступ ко всем документам, находившимся на аккаунте Надежды Домашенко в eGov.kz, мошенники продали на электронной торговой площадке принадлежавшие пенсионерке дом и земельный участок. По факту кражи ЭЦП 18 июля 2019 года Наурызбайским райотделом полиции Алматы было возбуж­дено уголовное дело.

С того момента прошло уже больше семи лет, однако никто из виновных так и не понес наказания. Пенсионерка и ее родные до сих пор не могут вернуть свое имущество. Дело в том, что уголовное дело, открытое по статье 190 УК РК «Мошенничество», было затем переквалифицировано на более мягкую статью 211 «Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа». К тому же стражи порядка несколько раз закрывали производство по данному делу в связи с истечением срока давности.

В свою очередь прокуратура Алматы (после соответствующих жалоб потерпевших) неоднократно отменяла постановления о прекращении досудебного расследования, а также давала указания управлению полиции Наурызбайского района о проведении следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.

Как сообщила нам дочь Надеж­ды Домашенко Лидия, представляющая ее интересы в правоохранительных и судебных органах и признанная потерпевшей, волокита продолжается. В частности, в марте текущего года прокуратурой Алматы было отменено очередное постановление о прекращении уголовного дела, произведена переквалификация на статью 190 Уголовного кодекса «Мошенничество» и даны указания о проведении дополнительных следственных действий.

– Несмотря на это, сотрудники Наурызбайского отдела полиции вновь прекратили расследование! – возмущается Лидия Домашенко. – Мало того, я не могу теперь попасть на личный прием к прокурору Алматы. В ответ на запросы мне назначают встречу с его заместителем либо начальником управления. Ранее я уже встречалась с ними и не добилась решения проблемы. В итоге направила соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, жду ответа.

Согласно материалам уголовного дела, есть четыре человека, причастных к этой неблаговидной истории. Следственным органом доказана вина двоих фигурантов – сотрудника ЦОНа и некоего посредника, по просьбе которого и была украдена, по сути, ЭЦП. Между тем местонахождение посредника полицией не установлено, а уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

В очередной раз обращаясь в высший надзорный орган страны, Лидия Юрьевна просит не только обеспечить ей прием у прокурора Алматы, но и ответить на ряд воп­росов. По словам потерпевшей, необходимо проверить фактическое исполнение указаний прокуратуры, а также обстоятельства незаконного оформ­ления и использования ЭЦП, электронных торгов, состоявшихся в 2019 году. Кроме того, важно дать правовую оценку роли и действиям всех фигурантов, в том числе банкротного управляющего, провернувшего сделку по купле-продаже чужой недвижимости.

Словом, Лидия и ее родные полны решимости продолжить эту борьбу, причем не столько ради восстановления своих прав на имущество. Они намерены положить конец обману и беззаконию, добиться наказания обокравших их мошенников, чтобы никто больше не пострадал, не оказался их жертвой. А правоохранительные органы должны этому поспособствовать, уверены потерпевшие, в рамках концепции «Закон и Порядок», инициированной Президентом страны.