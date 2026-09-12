Помогут с водопроводом

Ситуация
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

К решению коммунальной проблемы в административном центре района Самар подключилось промышленное предприятие.

фото акимата района Самар

Недавно «Казахстанская правда» рассказала об аварийном водоснабжении в селе Самарском райо­на Самар («Вместо живительной влаги щедро «льют» обе­щания», «КП» от 29 августа 2026 года). Напомним: несмотря на то что строительство водопровода, затянувшееся чуть ли не на 10 лет, формально завершилось в 2025 году, в селе до сих пор пользуются старой изношенной водопроводной системой.

На публикацию отреагировали в областном и районном акиматах. Как сообщили в пресс-службе акима района Самар, на сроки завершения проекта повлияли технические вопросы, возникшие по ходу работ. Потребовались дополнительные усилия, чтобы соединить объекты. В настоящее время реализация проекта находится уже на финишной прямой, пуско­наладочные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Как пояснили в районном акимате, «для полного запуска необходимо проложить еще три километ­ра водопровода… Новый участок соединит водозабор с резервуаром чистой воды в селе».

Свою помощь в рамках социальной ответственности бизнеса предложила золотодобывающая компания. Производственники заключили меморандум, согласно которому взялись за свой счет проложить трехкиломет­ровую нитку от водозабора до Самарского. Срок окончания работ – конец сентяб­ря. Дальше у коммунальщиков появится возможность вести поэтапное подключение социальных объектов, жилых многоэтажек, частного сектора.

По словам местной жительницы, члена районного общественного совета Варвары Егоровой, для сельчан забрезжил луч надеж­ды. Люди устали от затянувшейся истории с аварийным водоснабжением. Вместе с тем, по мнению сельчанки, есть большие опасения, что новый водопровод законсервируют на зиму так же, как и год назад. Дело в том, что с середины октября в регион, как правило, приходит похолодание со снегом, грунт промерзает, делать разводку к домам станет невозможно...

– После наших жалоб и резонанса в СМИ в акимате обратили внимание на проблему, но дорога ложка к обеду, – отметила общест­венница. – Нас могут заверять, что в Самарском скоро появится центральный водопровод, но все понимают: сроки вновь упущены.

#регионы #ситуация #водопровод #водоснабжение #Самар

Популярное

Все
Для здоровья пациентов
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Зерновые «гавани» вдали от морей
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Поставить точный диагноз
Когда кругом адское пекло
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Мы ценим дружбу с Китаем – Токаев дал интервью агентству Синьхуа
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
Девятиэтажка пойдет под снос
Убрано более половины площадей
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Холодильники с юга
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Начались работы на месторождении Северный Катпар
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

Заброшенный канал преобразится
Просим на выход!
Исправлять недоделки не торопятся
Аллея разбитых надежд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]