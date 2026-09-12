Помогут с водопроводом

Недавно «Казахстанская правда» рассказала об аварийном водоснабжении в селе Самарском райо­на Самар («Вместо живительной влаги щедро «льют» обе­щания», «КП» от 29 августа 2026 года). Напомним: несмотря на то что строительство водопровода, затянувшееся чуть ли не на 10 лет, формально завершилось в 2025 году, в селе до сих пор пользуются старой изношенной водопроводной системой.

На публикацию отреагировали в областном и районном акиматах. Как сообщили в пресс-службе акима района Самар, на сроки завершения проекта повлияли технические вопросы, возникшие по ходу работ. Потребовались дополнительные усилия, чтобы соединить объекты. В настоящее время реализация проекта находится уже на финишной прямой, пуско­наладочные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Как пояснили в районном акимате, «для полного запуска необходимо проложить еще три километ­ра водопровода… Новый участок соединит водозабор с резервуаром чистой воды в селе».

Свою помощь в рамках социальной ответственности бизнеса предложила золотодобывающая компания. Производственники заключили меморандум, согласно которому взялись за свой счет проложить трехкиломет­ровую нитку от водозабора до Самарского. Срок окончания работ – конец сентяб­ря. Дальше у коммунальщиков появится возможность вести поэтапное подключение социальных объектов, жилых многоэтажек, частного сектора.

По словам местной жительницы, члена районного общественного совета Варвары Егоровой, для сельчан забрезжил луч надеж­ды. Люди устали от затянувшейся истории с аварийным водоснабжением. Вместе с тем, по мнению сельчанки, есть большие опасения, что новый водопровод законсервируют на зиму так же, как и год назад. Дело в том, что с середины октября в регион, как правило, приходит похолодание со снегом, грунт промерзает, делать разводку к домам станет невозможно...

– После наших жалоб и резонанса в СМИ в акимате обратили внимание на проблему, но дорога ложка к обеду, – отметила общест­венница. – Нас могут заверять, что в Самарском скоро появится центральный водопровод, но все понимают: сроки вновь упущены.