Восемь медалей из Еревана

Главным триумфатором соревнований стал Асхаб Хаджиев, выступавший в весовой категории до 86 кг. В драматичном и бескомпромиссном финальном поединке наш борец сломил сопротивление чемпиона мира Захида Валенсии из США со счетом 12:11. В этом же весе бронзовым призером стал казахстанец Рустем Мырзагалиев.

Еще два серебра в копилку сборной принесли Осимжан Дастанбек (до 65 кг) и Мейрамбек Картбай (до 61 кг). А с бронзовыми наградами турнир в столице Армении завершили Адиль Оспанов (до 65 кг), Дархан Есенгали (до 74 кг), Ернур Нургазы (до 70 кг) и Диас Сагдатов (до 79 кг).