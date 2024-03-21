Для личностного роста

Данное намерение руководители двух структур – Талгат Калиев и Газиза Нургалиева – зафиксировали подписанием меморандума. Стороны отметили, что принятое решение – очередной шаг к реализации поручения Главы государства по возрождению библио­течного дела и формированию читающей нации.

Подписание меморандума, по их словам, является воплощением инициативы, озвученной на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс».

Меморандум предусматривает широкий спектр форм сотрудни­чества, включая обмен литературным и книжным фондом, совместную организацию научных образовательных мероприятий, продвижение государственной политики в сфере общенационального единства и согласия.

– В нашем институте работают специалисты разного профиля, поэто­му, думаю, встречи с читателями будут иметь популярность, тем более что лекции и мастер-классы мы намерены проводить на безвозмездной основе, – прокомментировал директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. – Темы тоже самого широкого спектра – психология, эмоциональный интеллект, развитие личности, критическое мышление, навыки работы с информацией, основы самомотивации, переговорное искусство. Наши специалисты имеют прочные основы знаний в этих областях, а теперь и возможность поделиться ими с читателями Национальной академической библиотеки. Это очень хороший волонтерский проект.