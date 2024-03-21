Для личностного роста Свежий выпуск 21 марта 2024 г. 2:30 74 Полина Федорова Институт прикладных этнополитических исследований и Национальная академическая библиотека будут совместно проводить лекции, тренинги и мастер-классы для читателей. Данное намерение руководители двух структур – Талгат Калиев и Газиза Нургалиева – зафиксировали подписанием меморандума. Стороны отметили, что принятое решение – очередной шаг к реализации поручения Главы государства по возрождению библиотечного дела и формированию читающей нации. Подписание меморандума, по их словам, является воплощением инициативы, озвученной на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Меморандум предусматривает широкий спектр форм сотрудничества, включая обмен литературным и книжным фондом, совместную организацию научных образовательных мероприятий, продвижение государственной политики в сфере общенационального единства и согласия. – В нашем институте работают специалисты разного профиля, поэтому, думаю, встречи с читателями будут иметь популярность, тем более что лекции и мастер-классы мы намерены проводить на безвозмездной основе, – прокомментировал директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. – Темы тоже самого широкого спектра – психология, эмоциональный интеллект, развитие личности, критическое мышление, навыки работы с информацией, основы самомотивации, переговорное искусство. Наши специалисты имеют прочные основы знаний в этих областях, а теперь и возможность поделиться ими с читателями Национальной академической библиотеки. Это очень хороший волонтерский проект. #меморандум #тренинги #лекции #Нацбиблиотека