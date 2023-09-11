Для минимизации потерь

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Раушан Утеулина

Комиссию по проблемным вопросам уборочной кампании создадут в Акмолинской области, где, согласно статистике, к концу прошлой недели аграрии убрали 16% от общей площади посевных площадей.

Аким области Марат Ахметжанов первую поездку в регионы начал с Атбасарского района, сообщили в пресс-службе акимата области. На встрече с руководителями местных сельскохозяйственных формирований были обсуждены проблемные вопросы нынешней уборочной кампании. При этом глава региона подчерк­нул, что будут приняты все меры для минимизации потерь.

– Самое главное – нужно, воспользовавшись улучшением погодных условий, организованно закончить уборку урожая. Мною поручено создать специальную комиссию с участием представителей заинтересованных органов, которую возглавит мой первый заместитель. Проведя анализ имеющихся проблемных вопросов, она направит письмо в Правительство. То есть будут приняты все необходимые меры, зависящие от государства и от меня как акима области. Как известно, Президент уделяет особое внимание реальному сектору экономики. Одним из ключевых факторов выступает развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Наша область относится к крупным агропромышленным регионам. Именно вы кормите не только область, но и страну, – подчеркнул Марат Ахметжанов, обращаясь к руководителям аграрных формирований.

В свою очередь директора ТОО «Сепе-1», «Бастау», «Полтавка-2», «Коржынколь-А» и других рассказали главе региона об актуальных на сегодня проблемах. В том числе о сложностях исполнения договорных обязательств перед АО «Аграрная кредитная корпорация», «Продкорпорация» и другими финансовыми организациями, выделении дополнительного топлива для сушильного оборудования.

– Постараемся комплексно подойти к решению всех проблем. В первую очередь необходимо рассмотреть и решить вопросы обеспечения горючим процесса сушки зерна, организации деятельности элеваторов по кругло­суточной приемке урожая.

Нужно спасти зерно до единого зернышка. В нашу область выедет комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства. Должна быть синергия власти и профессионального аграрного сообщества, – резюмировал глава региона.

#регионы #урожай 2023 #уборочная кампания

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