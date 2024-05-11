Для поддержки бизнеса начнут возмещать затраты на приобретение промоборудования

С середины мая для субъектов малого и среднего предпринимательства в стране будет запущен процесс возмещения затрат, связанных с приобретением технологического оборудования. Оператором услуги станет Казахстанский центр индустрии и экс­порта QazIndustry.

Как считают эксперты, нововведение даст дополнительный толчок развитию отечественного бизнеса: поможет действующим предпринимателям модернизировать и обновить технологический парк, повысить производительность труда, увеличить номенклатуру выпус­каемой продукции, а также обеспечить энергоэффективность предприятий.

Об изменениях в Правилах предос­тавления мер государственного стимулирования промышленности, а также об итогах поддержки обрабатывающей промышленности – в интервью руководителя дирекции стимулирования бизнеса Казахстанского центра индустрии и экс­порта QazIndustry Арстанбека Сагиева.

– Арстанбек Набиевич, почему государство пересмотрело Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности?

– Это было пожеланием бизнес-сообщества, так как львиную долю затрат предприятий составляет стои­мость технологического оборудования.

Министерство промышленности и строительства приняло во внимание пожелание бизнеса, и в марте в Правила предоставления мер государственного стимулирования промышленности, нап­равленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности, были внесены изменения.

С 12 мая этого года предприятия, производящие готовую продукцию, включенную в перечень приоритетных товаров (товары средних и высоких уровней переделов, производство которых определяет долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики. – Авт.), могут подать заявку на возмещение час­ти затрат, связанных с приобретением оборудования.

Промышленные предприятия давно ждали этого, что вполне объяснимо, ведь оборудование – основа любого завода, фабрики или цеха.

QazIndustry будет возмещать до 40% затраченных предприятиями средств, направленных на покупку оборудования, но не более 60 млн тенге. Исторический период понесенных затрат составляет 24 месяца.

Необходимость новшества была вызвана несколькими причинами. Давайте разберем два важных аспекта.

Во-первых, у казах­станских предприятий обрабатывающей промышленности износ действующего основного оборудования в среднем превышает 30%. Конечно же, это негативно сказывается на общей производительности в отрас­ли, а также на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.

Во-вторых, многим субъектам малого и среднего предпринимательства не хватает свободных денежных средств для ведения или развития производства. Предприятиям приходится обращаться за финансовой помощью в кредитные организации, но во многих случаях получить займ им оказывается достаточно сложно. Из-за высокой закредитованности МСБ дополнительные источники финансирования могут оказаться недоступными. Большая финансовая нагрузка и кредиты вынуж­дают предприятия откладывать модернизацию.

Поэтому новый вид возмещения затрат в размере 40% от стоимости приобретенного оборудования является одним из эффективных видов государст­венной поддержки. Однозначно, такая мера будет стимулировать предприятия к модернизации путем обновления парка технологического оборудования.

– Предусмотрено ли при этом возмещение затрат при внедрении цифровых технологий?

– При внедрении цифровых технологий будут возмещаться затраты, связанные с приобретением такого оборудования, как 3D-сканеры, 3D-принтеры и широкоформатные принтеры.

Для оперативного выполнения работ и конструкторско-технологической подготовки производства техническим службам предприятий требуется современное цифровое оборудование. К примеру, системы быстрого прототипирования. Но для многих предприятий внедрение систем автоматизированного проектирования недоступно, а ведь цифровизация может кардинально улучшить практичес­ки все показатели деятельности завода или фабрики.

Например, применение систем автоматизированного проектирования и цифрового оборудования позволит предприятиям сократить цикл создания изделий в 1,5–2 раза, снизить прос­той производственного оборудования, уменьшить производственные затраты, повысить качество и, как следствие, обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

– В каких случаях предприятия не могут рассчитывать на возмещение затрат на покупку оборудования?

– Если предприниматель ранее получил поддержку со стороны государства на приобретение заявляемого оборудования (от финансовых институтов развития. – Авт.), то QazIndustry эти затраты возместить не сможет. Такое ограничение предусмотрено правилами.

– Арстанбек Набиевич, какую еще помощь предприниматели могут получить в QazIndustry?

– Мы предоставляем меры госстимулирования, направленные на повышение производительности труда и продвижение продукции на внутренний рынок.

Первое направление подразумевает возмещение части расходов, например, на совершенствование технологических процессов. Предприятия могут возмес­тить затраты, связанные с монтажными или пусконаладочными работами. Также, как я уже сказал, они могут возместить затраты на приобретение оборудования. Еще раз уточню: мы возмещаем 40% от понесенных затрат, но не более 60 миллионов тенге.

Кроме того, предприятия могут воз­мес­тить 40% затрат на повышение эффективности организации производства. К примеру, на внедрение элементов бережливого производства Kaizen, 5S, Kanban и других.

QazIndustry возмещает затраты на повышение компетенций работников инженерно-технического и производственного персонала и топ-менеджеров, в том числе путем обучения или стажировок.

Одновременно предприятие для усовершенствования технологических процессов производства или продвижения продукции может возместить затраты на привлечение иностранных работников с целью обучения инженерно-техничес­кого и производственного персонала, а также специалиста по продвижению продукции. Возмещаем зарплату в размере 40%, но не более пяти миллионов тенге на одного эксперта однократно.

Мы наблюдаем, что становится востребованным возмещение затрат, связанных с автоматизацией производства, приоб­ретением программного обеспечения, элементов Индустрии 4.0.

По максимуму, то есть 50% затрат, возмещаются в том случае, если цифровые решения разработаны отечественными IT-компаниями. Таким способом мы поддерживаем не только предприятия, но и казахстанских разработчиков IT-решений.

– Государственная поддержка безвозмездна?

– Да, но есть встречное обязательство. Предприятие, которое воспользовалось нашими услугами, должно увеличить в течение двух лет объем доходов от реализации продукции не менее чем вдвое от вложенной государством суммы.

Как показывает мониторинг, это вполне выполнимое условие. Практически все наши партнеры его достигают.

– Каким требованиям должны удовлетворять предприятия, которые хотят получить господдержку?

– Предприятие должно работать не менее одного календарного года до даты поступления заявки. Оно не должно иметь задолженности по налогам, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессио­нальным пенсионным взносам и социальным отчис­лениям на день подачи заявки.

Субъект промышленности должен обеспечить ежегодное увеличение налоговых отчислений за предыдущие три года до даты подачи заявки. Это требование не распространяется на компании, которые освобождены от уплаты налогов, или на компании, с даты регистрации которых прошло менее трех календарных лет до даты поступления заявки.

Кстати, подавать заявки на возмещение затрат предприятия могут онлайн – на нашем портале qazindustry.gov.kz. Для предпринимателей, особенно региональных, это очень удобно. Также каждый четверг в нашем офисе проводятся дни открытых дверей по разъяснению механизмов мер госстимулирования.

– И в завершение беседы поделитесь, пожалуйста, итогами возмещения затрат предприятиям.

– За первые три месяца этого года отечест­венным компаниям было возмещено 179,7 миллиона тенге. В QazIndustry поступило 130 заявок. Наибольшую активность проявляют предприятия машиностроения и агропромышленного комплекса по производству продуктов питания и напитков.

В 2023 году от промышленных предприятий поступило более 600 заявок. Затраты возместили на более чем 844 миллиона тенге.