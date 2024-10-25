Этот день изменил судьбу

По прошествии времени можно смело утверждать, что принятая 25 октября 1990 года декларация, ставшая предтечей Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан», не только заложила юридические основы независимости страны, но и стала фундаментом коренных изменений в сознании казахстанского общества.

Очевидцы событий того перио­да не раз отмечали, что после принятия декларации Верховным Советом КазССР XII созыва, состав которого сегодня уже считают по праву легендарным, народ поверил в свои силы. В то, что Казах­стан сможет стать самостоя­тельным государством, которое будет само определять курс своего развития, решать важнейшие вопросы, исходя из национальных интересов, на равных разговаривать с мировым сообществом.

Преамбула исторического документа гласила: «Осознавая ответственность за судьбу казахской нации, исходя из решимости создания гуманного демократического правового государства...» Сегодня важно вспомнить о том, какая работа предшествовала утверждению каждой его статьи.Чтобы в полной мере ощутить атмосферу того времени, мы обратились к архивам «Казахстанской правды» и наших коллег.

Непростое время

Полная растерянность, но вмес­те с тем и предчувствие свободы – так ощущение того времени описывают очевидцы. Старая система государственного управления больше не работала, новая вызывала множество сомнений.

«Был настоящий хаос, рушилась система общественно-политических отношений, экономических связей, и никто не знал, что делать дальше. Глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес хрестоматийную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». И каждый представлял себе эту новую свободную жизнь по-своему, но никто не знал, что делать дальше, особенно руководители на местах, вдалеке от центров, где принимались важные политические решения», – вспоминала в одном из интервью «КП» писатель, драматург, политик Алтыншаш Джаганова.

Смятение в кабинетах власти и в народных массах было обос­нованным. Как писал в своей книге «Дипломатическая борьба за независимость» доктор экономических наук, заслуженный работник дипломатической службы РК, общественный деятель Сайлау Батырша-улы, обычно после распада империи начинается борьба за территорию, за богатства, за власть, за ресурсы, что приводит к длительным гражданским войнам.

«Наша территория обширна – от Каспийского моря до Алтая, от Сибири до Центральной Азии. Казахстану, где пересекаются интересы многих зарубежных держав, предстояло сложное время, каждый шаг следовало хорошо продумывать, – аргументировал он. – Выход из Союза неизбежен. Уже начался «парад суверенитетов»: Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и другие республики заявили о намерении встать на путь самостоятельного развития. Понятно было, что Казахстану с малым населением и большой территорией придется решать вопрос с само­определением, но сделать это нужно было «без потерь», в соответствии с международным правом».

Заслуженный деятель РК, поэт, писатель, драматург Нурлан Оразалин в одном из своих интервью так говорил о том непростом периоде в жизни страны:

«Обстановка тогда была очень напряженная: шли ежедневные митинги под лозунгами о независимости, а Центр, конечно же, всячески пытался препятствовать этому. Я помню каждый день из того времени: в старый Дом правительства съехались самые инициативные и прогрессивные умы со всех уголков Казахстана. Были среди них и Герои Советского Союза, а также известные деятели науки и культуры, производственники. В стенах Дома правительства шли дебаты, суть которых сводилась к тому, что жить по-старому уже нельзя, а по-новому – трудно. Но трудности никого не страшили».

По воспоминаниям общественного деятеля Георгия Кана, страх от ожидающей впереди неизвестности пришел в последнюю очередь, распад Союза уже был предсказуемым событием. Другое дело – высокая ответственность перед народом, которую нужно было взять незамедлительно.

«У многих родственники были разбросаны по всему Союзу, поэтому когда принимали Декларацию о государственном суверенитете, то всех больше всего тревожил вопрос: а как же с границами? Президенты обещали, что они будут прозрачными, но здравомыслящие люди понимали, что очень скоро они из прозрачных станут настоящими, потому что связи – научные, хозяйственные, общественные – стали распадаться на глазах, – вспоминал он. – Общество тогда тоже разделилось. Старшее поколение говорило, что Союз – наше достоя­ние, мы – держава, которую весь мир боится, надо, мол, ценить это (хотя что же тут хорошего, когда тебя боятся?). Более молодая либеральная часть общества жаждала перемен, она говорила о реформах. Радикально настроенные утверждали, что надо все сломать и капитально преобразовывать общество».

Определить отношения с центром

Но какую стратегию ни выбрала бы тогда еще союзная Респуб­лика Казахстан, ясно было одно: сначала необходимо выстроить новые отношения с центром, заявить о своих намерениях на независимость.

«В Советском Союзе внешняя политика находилась в руках Москвы. Провозглашение Дек­ларации о государственном суверенитете дало нам юридичес­кое основание устанавливать прямые политические контакты с зарубежными странами, – вспоминал Сайлау Батырша-улы – У этого документа есть и еще одна миссия – он давал юридическое право называться государством и создавал морально-нравственную основу для самоопределения казахского народа. После принятия документа движение к полному суверенитету и независимости страны было уже не остановить».

Сайлау-ага рассказывал, что воспользовался трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы заявить о том, что Казахстан претендует на полный суверенитет. Это был момент, который нельзя упускать: когда намерение нашей страны было оглашено всему международному сообществу, Москва уже не могла затормозить этот процесс.

«В стенах ООН я дал интервью корреспонденту ТАСС, где зая­вил, что Казахстан на основе декларации пойдет на полную независимость. Это же интервью я отправил факсом из Нью-Йорка в газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Жетісу», «Огни Алатау», «Алматы ақшамы», «Вечерняя Алма-Ата», которые поставили его на полосы», – пишет он в своей книге.

Государственный и политичес­кий деятель, педагог, кандидат юридических наук, профессор Зинаида Федотова в одном из своих интервью телеканалу 24KZ поделилась соображениями о том, что отношения союзных республик с Москвой зашли в тупик еще в конце 1980-х годов.

«Нужно было определить наш новый статус, и Казахстан проводил в этом отношении большую подготовительную работу, которую возглавила специально созданная комиссия, привлекались, как сейчас говорят, представители гражданского общества, различных неправительственных организаций, разных социальных групп», – рассказывала она.

Ее коллега по Верховному Совету Казахской ССР XII созыва Бырганым Айтимова отмечала, что в текст декларации были вписаны все основополагающие позиции по нашей стране, «наиболее важные вещи, в том числе с точки зрения соблюдения международного права». Это было настоящим началом суверенитета, ведь поскольку страна еще оставалась частью СССР, многие вопросы решались половинчато.

Декларация поставила точку в сдерживающих независимость моментах.

Работа над декларацией

Как вспоминал известный государственный и общественный деятель Куаныш Султанов, Декларация о суверенитете появилась не на пустом месте: уже в конце 1980-х, в 1990-м КазССР принимались собственные законы, шло формирование собственного пути развития.

«Да и разработка документа шла не в «закрытых кабинетах». Специальная группа работала в течение нескольких месяцев. Его неоднократно обсуждали еще до внесения на рассмотрение Верховного Совета, причем на этих рабочих встречах присутствовали общественные деятели, другие заинтересованные лица, которые высказывали мнения, предложения. Шли личные беседы с депутатами по разъяснению тех или иных положений, – рассказывал он в интервью «КП». – Непосредственно в Верховном Совете декларацию обсуждали обстоятельно – обговаривали подробно каждую статью».

Выдающиеся ученые, известные в стране юристы, политичес­кие и общественные деятели, в числе которых Салык Зиманов, Султан Сартаев, Зинаида Федотова, Абиш Кекилбаев, Ануар Алимжанов, Шерхан Муртаза, Жабайхан Абдильдин, Манаш Козыбаев, Гайрат Сапаргалиев, Нурлан Оразалин, Мурат Ауэзов и многие другие, не только внесли неоценимый вклад в разработку проекта Декларации о государственном суверенитете, но и достойно представили этот документ в Верховном Совете, сумели конструктивно отработать самые важные и принципиальные его положения.

«Я отчетливо помню те дни. Помню, как напряженно и скрупулезно трудились депутаты в рабочей группе по подготовке проек­та декларации. Руководителем ее была вице-спикер Верховного Совета XII созыва Зинаида Леонтьевна Федотова, – вспоминала Быр­ганым Айтимова. – Помню, как контролировал эту работу Ерик Магзумович Асанбаев, председатель Верховного Совета. Зинаида Леонтьевна была ответственна за подготовку всех рабочих документов, касающихся декларации. И она была принята постановле­нием Верховного Совета Казахской Советской Социалистической Республики 25 октября 1990 года за номером 307-XII. До сих пор помню этот номер!»

Осень 1990 года была очень трудным для страны периодом. Начинались веерные отключения электроэнергии, пенсии и зарплаты бюджетникам задерживались, полки магазинов пустели. Поэтому каждый из причастных к разработке декларации отчетливо понимал, что каждая ее строка задает новый курс развития страны.

«Перед нами, депутатами, стояла задача – не просто не потерять доверие избравшего нас народа, но и сохранить его веру в государство, – вспоминал общественный деятель, ветеран труда Асылмурат Турганбеков. – Дома мы фактичес­ки не жили, приходили разве что ночевать, все время были с людьми: говорили им, что мы вместе должны сделать все, чтобы наша республика не просто выжила, но и стала суверенной развитой страной. Это будет трудно, но мы обязаны выстоять. И народ нас услышал».

Обсуждение Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР шло несколько дней. Некоторые депутаты сомневались – а нужен ли нам суверенитет, но абсолютным большинством документ был принят.

«В составе Верховного Совета XII созыва была группа молодых депутатов. Им, конечно, хотелось, чтобы все было, как представлялось в идеале. Они вносили свои предложения, хотели идти своим путем. Но в результате дебатов все пришли к единому знаменателю, к варианту, который устраивал всех. Потому что все мы понимали необходимость сохранить стабильность в стране», – делилась воспоминаниями Зинаида Федотова.

«Этот день – 25 октября 1990 года – до сих пор у меня перед глазами. Принимали дек­ларацию стоя, под бурные, идущие от сердца аплодисменты. У большинства депутатов на глазах были слезы, – так рассказывал Асылмурат Турганбеков о том историческом для страны дне. – Нас переполняла гордость, что именно мы, депутаты XII созыва Верховного Совета, продекларировали суверенность нашей страны. В тот момент все находящиеся в парламентском зале люди чувствовали себя единым народом».

Нужно отметить, что тот же депутатский состав после принимал и другие важнейшие политические документы. В частности, Конституционный закон «О государственной независимости Рес­публики Казахстан» (16 декабря­ 1991 года), первую Конституцию РК (28 января 1993 года) и все атрибуты государственности – гимн, герб, флаг. Также при нем был введен институт президентства и пост президента.

Легендарный депутатский состав

Верховный Совет КазССР XII созыва действительно имел очень сильный состав. В него вошли люди авторитетные, известные стране академики, писатели, которых называли совестью общества. Были директора производств, совхозов. В общем, очень интерес­ные, интеллектуальные люди.

«Отмечу, что 90% из 279 депутатов пришли туда на конкурсной основе, на одно депутатское мес­то претендовали до пяти-семи человек. Могу сейчас с гордостью констатировать, что это был один из сильнейших составов. В нем были представлены все действовавшие на территории Казахстана общественные организации и самые выдающиеся люди того времени. Среди них – известные ученые-правоведы Салык Зиманов и Султан Сартаев, президент Академии наук Умирзак Султангазин, литератор Герольд Бельгер, конструктор-производственник Александр Княгинин... Все они получили широчайшую поддержку народа. Я сам, в те годы первый секретарь Панфиловского райкома партии, тоже был избран на альтернативной основе», – вспоминал Асылмурат Турганбеков, депутат Верховного Совета КазССР XII созыва от Талдыкурганской области.

«Да, это был особый созыв, ведь именно он провозгласил независимость нашего государства в новых условиях, – подчеркивала Алтыншаш Джаганова. – Мы все понимали важность декларации, какое значение этот документ имеет для страны и народа. Был настоящий эмоциональный пат­риотический подъем, мы вспомнили лидеров «Алаша», мечтавших о самостоятельном развитии государства. Теперь эти мечты воплощались в жизнь».

«Круглый зал Парламента, казалось, был раскален от жарких выступлений депутатов, – вспоминал Нурлан Оразалин. – На трибуну поднялся главный защитник исторического документа – Салык Зиманович Зиманов. Красивый, статный, седовласый аксакал, блестящий юрист пос­ле декабрьских событий снискал славу смелого человека, он всегда стоял на стороне правды. Помню, как тогда отдельные депутаты настаивали прописать в декларации принципы построения гражданского общества, при этом полностью отрицая унитарную основу государства».

Но все попытки оппонентов загнать Салыка Зимановича в угол разбивались о его детально аргументированные доводы. Академик Зиманов простоял тогда за трибуной, отстаивая основные положения декларации, целых восемь часов! И выстоял. Он излагал свои мысли ясно и четко на двух языках, в результате долгожданный исторический документ был принят.

«Декларацию о суверенитете я считаю одним из главных исторических документов, именно в нем впервые была заложена норма о политической и географической целостности как государственной ценности, – подчеркивал заслуженный деятель РК, поэт, писатель, драматург Нурлан Оразалин. – Декларация ниспровергла укоренившийся порядок, слово «федерация» ушло на второй план, первые признаки независимости были обозначены именно в этом документе. Как непосредственный участник «сотворения» декларации, помню, как за каж­дое слово, за каждую точку с запятой бились мои коллеги».