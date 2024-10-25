Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана

Спорт
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Казахстанский дзюдоист Бакыткелды Касенов успешно выступил на соревнованиях в США, по итогам которых в активе казахстанского спортсмена 2 золотые награды, передает Kazpravda.kz

Фото из личного архива Бакыткелды Касенова

На турнире в Лос-Анджелесе "Nanaka Fall Tournament" Бакыткелды провел три победные встречи. В битве за золотую медаль казахстанец победил иппоном представителя Японии Кулена Ямасаки и заслуженно получил овации местных поклонников этого популярного восточного единоборства. 

В состязаниях прошедших спустя неделю в Сан-Хосе - "San Jose Open-2024" Бакыткелды Касенов также провел три схватки и во всех одержал уверенные победы. Сперва, наш дзюдоист не оставил шансов на успех Роберту Николасу из США, затем капитулировал Жасон Ли из Южной Кореи, в решающем противостоянии горечь поражения испытал китаец Дакота Чин.

По словам спортсмена, после успеха Елдоса Сметова на Олимпиаде в Париже, весь мир заговорил о силе Казахстана в этом популярном виде спорта. С этим выдающимся достижением отечественного дзюдо в столице Франции, его поздравляли даже незнакомые люди. 

- Узнают что я из Казахстана и говорят: - "Kazakhstan best judoka. Smetov legends". Если раньше все восторженно говорили только о нашем легендарном боксере Геннадие Головкине, то теперь к нему добавились Шавкат Рахмонов и Елдос Сметов, - говорит Бакыткелды Касенов. 

Как добавляет дзюдоист, впереди еще множество соревнований, на которых он ставит перед собой самые высокие цели. После его успешных выступлений в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе, соперники будут по особенному настраиваться и постараются взять реванш. В числе оппонентов были как хозяева татами, так и представители Китая, Кореи, Мексики, Японии, ряда европейских стран. Молодой человек признается, что готов встретить их сопротивление и вновь доказать силу казахстанского дзюдо. 

- Буду продолжать усиленно тренироваться. Хотелось бы поблагодарить своего первого тренера - ЗТ РК Бахыта Косупбекова - основателя кербулакской школы самбо и дзюдо. Наш наставник подготовил целую плеяду высококвалифицированных атлетов. Его подопечными являются победители и призеры чемпионатов мира -  Берик Жетписбаев, Мейржан Кашаган, Ермек Досалбаев. Ермек аға подготовил заслуженного мастера спорта Азамата Муканова. После переезда в Алматы я занимался у известного специалиста Ермека Насиева, личного тренера Гусмана Кыргызбаева. Тренируясь под руководством этих специалистов прошёл сильную школу и получил огромный опыт, - подчеркивает Бакыткелды Касенов.

#США #дзюдо #золото

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