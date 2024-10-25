Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана

Казахстанский дзюдоист Бакыткелды Касенов успешно выступил на соревнованиях в США, по итогам которых в активе казахстанского спортсмена 2 золотые награды, передает Kazpravda.kz

Фото из личного архива Бакыткелды Касенова

На турнире в Лос-Анджелесе "Nanaka Fall Tournament" Бакыткелды провел три победные встречи. В битве за золотую медаль казахстанец победил иппоном представителя Японии Кулена Ямасаки и заслуженно получил овации местных поклонников этого популярного восточного единоборства.

В состязаниях прошедших спустя неделю в Сан-Хосе - "San Jose Open-2024" Бакыткелды Касенов также провел три схватки и во всех одержал уверенные победы. Сперва, наш дзюдоист не оставил шансов на успех Роберту Николасу из США, затем капитулировал Жасон Ли из Южной Кореи, в решающем противостоянии горечь поражения испытал китаец Дакота Чин.

По словам спортсмена, после успеха Елдоса Сметова на Олимпиаде в Париже, весь мир заговорил о силе Казахстана в этом популярном виде спорта. С этим выдающимся достижением отечественного дзюдо в столице Франции, его поздравляли даже незнакомые люди.

- Узнают что я из Казахстана и говорят: - "Kazakhstan best judoka. Smetov legends". Если раньше все восторженно говорили только о нашем легендарном боксере Геннадие Головкине, то теперь к нему добавились Шавкат Рахмонов и Елдос Сметов, - говорит Бакыткелды Касенов.

Как добавляет дзюдоист, впереди еще множество соревнований, на которых он ставит перед собой самые высокие цели. После его успешных выступлений в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе, соперники будут по особенному настраиваться и постараются взять реванш. В числе оппонентов были как хозяева татами, так и представители Китая, Кореи, Мексики, Японии, ряда европейских стран. Молодой человек признается, что готов встретить их сопротивление и вновь доказать силу казахстанского дзюдо.