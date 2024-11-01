Единому национальному тестированию – 20 лет

Для участия в мероприятии были приг­лашены представители министерств науки и высшего образования, прос­вещения Казахстана, а также лидеры и эксперты ведущих мировых компаний в области тестологии, таких как Educational Testing Service (США), AQA (Великобритания), National Foundation For Educational Research (Великобритания), Dutchtestologis (Нидерланды) и других. Также присутствовали эксперты Евразийской ассоциации оценки качест­ва образования и экзаменационных центров из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Армении.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил значимость конференции, подчеркнув уникальность проекта, который позволяет обсудить новые идеи и обменяться опытом.

– ЕНТ – это важная часть образовательного процесса. Сегодня перед нами стоит задача не только сохранить дос­тигнутые результаты, но и стремиться к покорению новых вершин. Мы живем в эпоху обновленных подходов к оценке знаний и динамичного развития технологий, поэтому важно соответствовать требованиям времени и быть готовыми к вызовам, – сказал он.

Директор Национального центра тес­тирования Болатбек Абдрасилов в своем выступлении рассказал о значительных достижениях и проектах за 20 лет сущест­вования ЕНТ.

– Введенное в 2004 году тестирование кардинально изменило подход к оценке знаний выпускников средних школ и стало основным механизмом для поступления в высшие учебные заведения страны. ЕНТ представляет собой ключевой элемент образовательной системы Казахстана, который олицетворяет значительные перемены и реформы в подходах к оценке знаний и отбору студентов. За два десятилетия ЕНТ трансформировалось в сложную и многогранную систему, основанную на современных технологиях и научных подходах, – добавил спикер.

В рамках мероприятия вручены юбилейные знаки экс-руководителям центра, управлявшим им с момента основания. Кроме того, подписаны меморандумы с представителями экзаменационных центров из США, России, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, направленные на развитие сотрудничества в области оценки и образования.

Основными темами обсуждений на конференции стали повышение качества образования, внедрение искусственного интеллекта и новых технологий в оценку знаний. В секционных заседаниях отечественные и зарубежные эксперты представили свои кейсы и поделились уникальным опытом с участниками.

В рамках конференции состоялись два заседания «круглых столов». Участники первого обсудили современные вызовы и возможности в оценке качест­ва образования, а на втором представители университетов, предлагающих программы подготовки специалистов в области педагогических измерений, рассмотрели задачи и перспективы в сфере тестологии.­