Единому национальному тестированию – 20 лет Свежий выпуск 1 ноября 2024 г. 0:13 108 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики В Национальном центре тестирования прошла Международная научно-практическая конференция, приуроченная к юбилейной дате. фото Игоря Бургандинова, фото автора Для участия в мероприятии были приглашены представители министерств науки и высшего образования, просвещения Казахстана, а также лидеры и эксперты ведущих мировых компаний в области тестологии, таких как Educational Testing Service (США), AQA (Великобритания), National Foundation For Educational Research (Великобритания), Dutchtestologis (Нидерланды) и других. Также присутствовали эксперты Евразийской ассоциации оценки качества образования и экзаменационных центров из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Армении. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил значимость конференции, подчеркнув уникальность проекта, который позволяет обсудить новые идеи и обменяться опытом. – ЕНТ – это важная часть образовательного процесса. Сегодня перед нами стоит задача не только сохранить достигнутые результаты, но и стремиться к покорению новых вершин. Мы живем в эпоху обновленных подходов к оценке знаний и динамичного развития технологий, поэтому важно соответствовать требованиям времени и быть готовыми к вызовам, – сказал он. Директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов в своем выступлении рассказал о значительных достижениях и проектах за 20 лет существования ЕНТ. – Введенное в 2004 году тестирование кардинально изменило подход к оценке знаний выпускников средних школ и стало основным механизмом для поступления в высшие учебные заведения страны. ЕНТ представляет собой ключевой элемент образовательной системы Казахстана, который олицетворяет значительные перемены и реформы в подходах к оценке знаний и отбору студентов. За два десятилетия ЕНТ трансформировалось в сложную и многогранную систему, основанную на современных технологиях и научных подходах, – добавил спикер. В рамках мероприятия вручены юбилейные знаки экс-руководителям центра, управлявшим им с момента основания. Кроме того, подписаны меморандумы с представителями экзаменационных центров из США, России, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, направленные на развитие сотрудничества в области оценки и образования. Основными темами обсуждений на конференции стали повышение качества образования, внедрение искусственного интеллекта и новых технологий в оценку знаний. В секционных заседаниях отечественные и зарубежные эксперты представили свои кейсы и поделились уникальным опытом с участниками. В рамках конференции состоялись два заседания «круглых столов». Участники первого обсудили современные вызовы и возможности в оценке качества образования, а на втором представители университетов, предлагающих программы подготовки специалистов в области педагогических измерений, рассмотрели задачи и перспективы в сфере тестологии. #Образование #ЕНТ #конференция #20 лет