В Алматы будут выпускать против рака молочной железы

Проект по локализации производства лекарственных препаратов против рака молочной железы запущен на базе Алматинской фармацевтической фабрики совместно с международными компаниями Roche и Нобел, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

На церемонии открытии предприятия с участием министра здравоохранения в Алматы было отмечено, что локализация производства критически важных онкологических препаратов улучшает доступ казахстанских пациентов к инновационным методам лечения от рака и позволяет увеличить продолжительность жизни.

Главой государства была поставлена задача по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% от общего объема фармацевтического рынка.

В рамках реализации Нацплана развития РК до 2029 года предусматриваются меры по расширению сотрудничества с глобальными фармкорпорациями, привлечению инвестиций, трансферта технологий и новейших разработок в локализацию производства, что позволит сократить зависимость от импортных препаратов, снизить их стоимость и сделать их более доступными для пациентов.