Нарисуем – будем жить!

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Виктория Вовк

В Алматы прошла церемония награждения участников фестиваля под эгидой ЮНЕСКО The Planet of ART 2024

фото Юрия Беккера

Счастливые мальчишки и девчонки в стенах Цент­рального государственного музея Республики Казахстан далеко не редкость. Практически каждый день здесь проходят экс­курсии, и восхищенные юные посетители с любопытством рассматривают кости доисторичес­ких животных, реконструкции, древние орудия труда, предметы быта, искусства, тем самым формируя в своих головах и сердцах собственное представление о происхождении и эволюции окружающего нас мира.

Но одно дело, когда ты находишься в стенах храма муз в качест­ве наблюдателя, и совершенно другое, когда твои собственные произ­ведения выставлены в демонст­рационном зале наряду со всеми признанными достижения­ми человеческой мысли в буквальном смысле с начала сотворения мира. Наина Хоринова, 11 лет, Узбекистан, Алена Хромова, 13 лет, Кыргызстан, До Ченг Ли, 12 лет, Южная Корея… на самом деле тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет в этом году представили на фестиваль свои работы, демонст­рирующие объекты Всемирного наследия. Из этого числа, соглас­но итогам заседания жюри, были определены 82 победителя из 34 стран мира, чьи работы уже сейчас вполне заслуженно выставлены в праздничной экспозиции музея.

– Сегодня, как никогда, важной является возможность объединения людей через призму Всемирного культурного наследия, – рассказывает специалист по связям с общественностью Федерации клубов ЮНЕСКО Казахстана Айсана Мейрам. – Клубное движение ЮНЕСКО играет важную роль в формировании мировоззрения молодого поколения, пос­кольку оно способствует распрос­транению знаний, культурному обмену и сотрудничеству между молодыми людьми разных стран мира. Основная цель движения – содейст­вие распространению идеалов толерантности и сотрудничества между молодежью для поддержания мира и сближения различных культур.

История проекта начинается в 1999 году, когда по инициативе генерального директора ЮНЕСКО во всех странах – участницах организации стартовал конкурс творческого рисунка для детей. Это событие стало отправной точкой в развитии Клубного движения ЮНЕСКО в Республике Казахстан. Сегодня Международный молодежный фестиваль – ежегодное ключевое мероприятие, в котором за все годы приняли участие более 75 000 детей.

Благодаря совместным усилиям широкого круга партнеров все участники вне зависимости от социальных условий и места жительства имеют равные шансы для демонстрации своих талантов и последующей работы с ведущими специалистами на абсолютно безвозмездной основе.

В нынешнем году в финальных мероприятиях фестиваля принимали участие более 40 представителей из 12 стран мира. По итогам заседания жюри определило восемь стран-победительниц из 34, принимавших участие в конкурсе. В рамках фестивальной программы победители и участники посетили горнолыжный курорт Шымбулак. Там, помимо экскурсии, прошел пленэр под наставничеством художника-дизайнера, члена творческого объе­динения Академии художеств Узбекистана, лауреата международных конкурсов дизайна и моды Ольги Яиковой и художника-декоратора, арт-терапевта и основательницы студии SharifArt Шарифы Шарафходжае­вой. Конкурсанты посетили Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова, где приняли участие в мастер-классах по мозаи­ке и живописи акрилом.

Но подведением итогов и награж­дением участников фес­тиваль не окончился. Так, с 12 по 16 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет презентация альбома, в который вошли порядка 500 работ, также в рамках данной презентации пройдет выставка произ­ведений победителей фестиваля.

#Алматы #ЮНЕСКО #фестиваль #The Planet of ART 2024

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