Нарисуем – будем жить! Статьи 1 ноября 2024 г. 3:00 1 Виктория Вовк В Алматы прошла церемония награждения участников фестиваля под эгидой ЮНЕСКО The Planet of ART 2024 фото Юрия Беккера Счастливые мальчишки и девчонки в стенах Центрального государственного музея Республики Казахстан далеко не редкость. Практически каждый день здесь проходят экскурсии, и восхищенные юные посетители с любопытством рассматривают кости доисторических животных, реконструкции, древние орудия труда, предметы быта, искусства, тем самым формируя в своих головах и сердцах собственное представление о происхождении и эволюции окружающего нас мира. Но одно дело, когда ты находишься в стенах храма муз в качестве наблюдателя, и совершенно другое, когда твои собственные произведения выставлены в демонстрационном зале наряду со всеми признанными достижениями человеческой мысли в буквальном смысле с начала сотворения мира. Наина Хоринова, 11 лет, Узбекистан, Алена Хромова, 13 лет, Кыргызстан, До Ченг Ли, 12 лет, Южная Корея… на самом деле тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет в этом году представили на фестиваль свои работы, демонстрирующие объекты Всемирного наследия. Из этого числа, согласно итогам заседания жюри, были определены 82 победителя из 34 стран мира, чьи работы уже сейчас вполне заслуженно выставлены в праздничной экспозиции музея. – Сегодня, как никогда, важной является возможность объединения людей через призму Всемирного культурного наследия, – рассказывает специалист по связям с общественностью Федерации клубов ЮНЕСКО Казахстана Айсана Мейрам. – Клубное движение ЮНЕСКО играет важную роль в формировании мировоззрения молодого поколения, поскольку оно способствует распространению знаний, культурному обмену и сотрудничеству между молодыми людьми разных стран мира. Основная цель движения – содействие распространению идеалов толерантности и сотрудничества между молодежью для поддержания мира и сближения различных культур. История проекта начинается в 1999 году, когда по инициативе генерального директора ЮНЕСКО во всех странах – участницах организации стартовал конкурс творческого рисунка для детей. Это событие стало отправной точкой в развитии Клубного движения ЮНЕСКО в Республике Казахстан. Сегодня Международный молодежный фестиваль – ежегодное ключевое мероприятие, в котором за все годы приняли участие более 75 000 детей. Благодаря совместным усилиям широкого круга партнеров все участники вне зависимости от социальных условий и места жительства имеют равные шансы для демонстрации своих талантов и последующей работы с ведущими специалистами на абсолютно безвозмездной основе. В нынешнем году в финальных мероприятиях фестиваля принимали участие более 40 представителей из 12 стран мира. По итогам заседания жюри определило восемь стран-победительниц из 34, принимавших участие в конкурсе. В рамках фестивальной программы победители и участники посетили горнолыжный курорт Шымбулак. Там, помимо экскурсии, прошел пленэр под наставничеством художника-дизайнера, члена творческого объединения Академии художеств Узбекистана, лауреата международных конкурсов дизайна и моды Ольги Яиковой и художника-декоратора, арт-терапевта и основательницы студии SharifArt Шарифы Шарафходжаевой. Конкурсанты посетили Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова, где приняли участие в мастер-классах по мозаике и живописи акрилом. Но подведением итогов и награждением участников фестиваль не окончился. Так, с 12 по 16 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет презентация альбома, в который вошли порядка 500 работ, также в рамках данной презентации пройдет выставка произведений победителей фестиваля. Пред. След. Пред. След. #Алматы #ЮНЕСКО #фестиваль #The Planet of ART 2024