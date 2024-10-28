Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики

Депозиты для юрлиц выглядели привлекательнее, чем в прошлом месяце

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средневзвешенная ставка по тенговым депозитам, привлеченным банками в сентябре, опустилась до 13,4%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DATA HUB

Технически значение стало минимальным с декабря 2022-го, но к августу изменение скромное, -0,1 п.п. Самыми выгодными остаются вклады сроком 1-3 месяца, с показателем 15,4% (после рекордных 15,6% в августе).

Депозиты для юрлиц, в свою очередь, в среднем выглядели даже привлекательнее, чем в прошлом месяце: 13,2%, +0,1 п.п.

Средневзвешенная ставка БВУ для физлиц и ИП составила 21,6% после 20,2% в августе (займы в тенге). При этом упали ставки в сегментах более коротких займов (до 1 месяца, 1-3 месяца, 3 месяца – 1 год), а для сроков от 1 года до 5 лет и свыше 5 лет ставки, наоборот, пошли вверх. Самыми приятными стали условия по кредитам от 3 месяцев до 1 года (19,3%, -0,7 п.п.).

Ставки по кредитам юрлиц держатся на августовском уровне: 17,6%. Самые низкие – в сегменте от 1 до 3 месяцев: 16,9%, -1,3 п.п.