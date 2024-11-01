«Шығыс салбурыны»: полет нормальный

Баурсаки и зрелища

Этноаул из почти трех десятков юрт, казаны с дымящимся пловом, мишени для лучников, звуки домбры, ряды с хэндмейдом из войлока, кожи, металла, дерева... Фестиваль «Шығыс салбурыны» собрал на огромной территории ипподрома «Бүркіт төбе» в Уланском районе знатоков и любителей охоты с ловчими птицами из разных регионов Казах­стана и зарубежных стран. Приехали гости из Бельгии, Австрии, Швеции, немецкой Баварии, Японии, Турции, Китая... По словам одного из инициа­торов праздника, энтузиаста казах­станской этники и гастроэтнотуризма Мухтара Тойбазарова, несмотря на то что восточноказахстанский праздник молодой и только набирает обороты, он год от года привлекает все больше людей, становится масштабней.

– Праздник четвертый год проходит возле аула Бозанбай, – говорит он. – Здесь жители сохранили древние традиции охоты с беркутами и тазы. Представьте: перед вами десятки всадников в этни­ческой одежде, с сильными птицами на руке. По команде крылатые охотники поднимаются в небо. Конечно, такое зрелище всем интересно, иностранцы в восторге!

К подготовке фестиваля подошли серьезно, а в областном акимате его назвали брендом казахстанского Алтая. Все райо­ны установили свои юрты, и, по словам предпринимателя, надо было видеть, как умело, слаженно действовали мужчины на пронизывающем степном ветру. Еще во время подготовки окраину Бозанбая наполнила особая энергетика.

В юртах встречали не только баурсаками и чаем – этнокультурные объединения подготовили старинные обряды, например, ерулік – встреча новоселов, шілдехана – праздник в честь новорожденного. Гости могли взять в руки дом­бру и даже электродомбру, получить первый урок игры на инструменте. В очередь собрались желающие попробовать себя в стрельбе из лука. От ремесленников не отходили участники мастер-классов по войлоку, керамике, коже...

Отдельным зрелищем стало состязание по укрощению необъезженных лошадей – асау үйрету. Зрители хватались за сердце при виде наездников, пытающихся удержаться на коне как можно дольше. Джигиты демонстрировали фантастическую ловкость. Как заметил Мухтар Тойбазаров, маленький аул стал центром большого квеста и, по сути, заключительным аккордом недавних Всемирных игр кочевников.

– Интерес огромный, – подтвердил заместитель акима области Ербол Нургалиев. – Прибыли беркутчи из Венгрии Гергели Сабо, из России Александр Малахов. Плюс из Китая, Монголии, Кыргызстана и других стран. Много туристов, которые никогда раньше не видели охоту с беркутами и вообще с ловчими птицами.

– Я занимаюсь соколиной охотой 10 лет и специально приехал поближе познакомиться с искусством охоты у казахов, – рассказывает Александр Малахов. – В Казахстане сохранили старинные способы обучения птиц и понимания их.

Вкладом в патриотизм назвал «Шығыс салбурыны» главный судья соревнований Елтай Жумагулулы. Такие праздники подогревают интерес к культурному наследию казахов и тем самым помогают сохранить его. На востоке страны мощные птицы обитают в предгорьях Тарбагатайского, Зайсанского, Курчумского районов. По преданиям, в прежние времена умелый сильный беркут мог стоить примерно так же, как табун верблюдов. Казахи всегда особо выделяли степного орла, в народных эпосах его называли владыкой небесной выси, любимцем неба, царем птиц, ханом пернатых. Если охота с соколами распространена во многих странах, в том числе европейских, то охота с беркутами – казахская традиция. На сегодня в республике всего около трехсот семей, которые продолжают держать и тренировать беркутов.

– Фестиваль собрал больше пяти тысяч зрителей, – говорит президент республиканской федерации «Құсбегілік» Берик Уали. – Участие приняли больше 90 охотников. В Восточном Казахстане родилась прекрасная традиция. Как отметил Президент Казахстана, подобные нацио­нальные соревнования, вошедшие в программу Игр кочевников, должны выйти на олимпийский уровень.

В областном Туристском информационном центре праздник назвали главным «движем» осени. Здесь специально собрали любопытные факты. Массовая коллективная охота, которую устраивали с праздничной атрибутикой, называлась «салбурын». Главой охоты назначали самого опытного беркутчи, ему помогали лучники, загонщики с собаками. Часто участвовали акыны, чтобы интереснее провести вечер на привале.

Клюв, когти, перья

Беркут признает только своего хозяина-охотника, поэтому с птенцом занимается обычно один человек. Дрессировка хищного пернатого требует времени, терпения, воли, физической силы. Зато хорошо обученный беркут в скорости быстрее волка, а по сообразительности хитрее лисы. Секреты дрессировки в семьях передают из поколения в поколение, причем детей начинают обучать с пяти-шести лет. Самыми младшими участниками «Шығыс салбурыны» стали, например, пятилетний Нурасыл Бакытбек и шестилетний Абдурашид Мамырхан. Их отцы Бакытбек и Мамырхан – родные братья, кусбеги в третьем поколении. Главные качества, которым мужчины учат своих малышей, – это смелость, уверенность в себе. Если есть страх, птица в буквальном смысле его чует и отказывается подчиняться.

– Иногда уходит полгода и даже больше, прежде чем пернатый питомец на­учится выполнять команды, – рассказывает заместитель руководителя облтуристского центра Талгат Даулетов. – Зато потом ты получаешь самого верного напарника на охоте. И само зрелище невероятное, яркое, аутентичное, памятное.

Всего в фестивале приняли участие 67 беркутов, 22 сокола, 13 ястребов. На всадников были нацелены тысячи объек­тивов. Публика с любопытством наблюдала, как с птиц снимают кожаные колпачки, как отслеживают добычу, подбрасывают пернатых напарников для стремительной атаки. Яркое зрелище дополнили состязания на скорость тазы. На площадке царил азарт. Зрители сразу выбрали себе любимцев и болели за них.

В программу соревнований вошли различные испытания, в том числе вызов птицы на руку, охота на приманку в воздухе и на земле. Каждый своими глазами смог увидеть: уйти от атакующего беркута практически невозможно. Как бы быстро ни уносил ноги зверек, он оказывался в цепких когтях.

По итогам фестиваля первое место среди беркутчи завоевал Салимхан Ергазыулы из области Жетысу. Второе место у Серикбека Кунтугана из Астаны, третье поделили участники из Акмолинской и Алматинской областей Ерлан Кендетаев и Олжас Бердымурат.

В соревнованиях соколов первое мес­то завоевал Ерасыл Серикболулы из Астаны, а лучшим среди охотников с ястребами признан Жанат Оспанкулов из Караганды. По словам заместителя главы федерации «Құсбегілік» Багдатхан Муптекекызы, на фестивале царила праздничная атмосфера, все участники удивили знанием древнего искусства.

Приятным сюрпризом стало вручение на празднике ключей от квартиры в Усть-Каменогорске известной девушке-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы. Она родом из Монголии, обладательница премии Asia Game Changer Awards 2017. Айшолпан получила всемирную известность в 2013 году после серии фоторепортажей израильского фотографа Ашера Свиденски и документального фильма «Беркутчи» американского режиссера Отто Белла. В Восточном Казахстане повелительница птиц намерена серьезно заняться популяризацией и развитием древнего искусства.