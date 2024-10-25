Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане

Общество
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В День Республики по поручению главы государства работникам сферы культуры торжественно вручены сертификаты на квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: МКИ

 

Поздравляя счастливых обладателей нового жилья, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что государство особое внимание уделяет вопросам обеспечения граждан жильем.
 

«Под руководством Президента активно развивается не только жилищная сфера, но и другие направления социальной политики, создаются условия, при которых человек труда, честно и упорно работая, всегда будет чувствовать поддержку государства и общества. Так, с 2021 года граждане могут купить жилье за счет использования пенсионных накоплений. За это время почти 2 млн казахстанцев воспользовались этой возможностью. Кроме того, были значительно увеличены объемы арендного жилья с правом выкупа. Правительство планирует в четыре раза увеличить ввод такого жилья. В прошлом году от имени Президента Казахстана были вручены 65 ключей от квартир работникам средств массовой информации. В этом году эта инициатива получила продолжение — было выделено 67 новых квартир. Сегодняшнее вручение сертификатов на квартиры работникам организаций культуры – логическое продолжение политики Главы государства. Культурная сфера – важнейший элемент развития нашего общества, поэтому она находится в центре внимания государства. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья и счастья в новом доме», - заключила министр.


Преимущественно обладателями квадратных метров стали работники с особыми потребностями, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, а также матери, единолично воспитывающие детей.

Одна из счастливых получателей нового жилья – Самал Ажмуратова. Она многодетная мама, воспитывающая 5 детей. В Казахском национальном университете искусств педагог по образованию работает уже 16 лет. 
 

«Сегодня для моей семьи один из новых этапов становления, так как своего жилья у нас не было. Выражаю огромную благодарность за оказанную помощь в приобретении квартиры. Такая инициатива является важной поддержкой и вдохновением для работников, которые усердно работают на благо своей страны», - сказала Самал Ажмуратова.

#культура #Балаева #МКИ

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