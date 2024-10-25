Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане

Поздравляя счастливых обладателей нового жилья, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что государство особое внимание уделяет вопросам обеспечения граждан жильем.



«Под руководством Президента активно развивается не только жилищная сфера, но и другие направления социальной политики, создаются условия, при которых человек труда, честно и упорно работая, всегда будет чувствовать поддержку государства и общества. Так, с 2021 года граждане могут купить жилье за счет использования пенсионных накоплений. За это время почти 2 млн казахстанцев воспользовались этой возможностью. Кроме того, были значительно увеличены объемы арендного жилья с правом выкупа. Правительство планирует в четыре раза увеличить ввод такого жилья. В прошлом году от имени Президента Казахстана были вручены 65 ключей от квартир работникам средств массовой информации. В этом году эта инициатива получила продолжение — было выделено 67 новых квартир. Сегодняшнее вручение сертификатов на квартиры работникам организаций культуры – логическое продолжение политики Главы государства. Культурная сфера – важнейший элемент развития нашего общества, поэтому она находится в центре внимания государства. Хочу пожелать вам благополучия, здоровья и счастья в новом доме», - заключила министр.