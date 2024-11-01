Энергия воздуха, воды и солнца – залог хорошего самочувствия

Экстремалы

Конец октября, моросит ледяной дождь, я в пуховике и перчатках переминаюсь с ноги на ногу, ежась от ветра. С кучкой местных «моржей» мы ждем на городском пляже удивительное действо. Лекции Олега Торсунова на YouTube, по его собственным подсчетам, постоянно слушают порядка миллиона человек. Его рилсы в Instagram за месяц набирают около трех миллионов просмотров. И вот у меня есть возможность познакомиться с ним вживую.

Как оказалось, с Казахстаном Олег Геннадьевич тесно связан уже лет двадцать, бывает здесь регулярно, причем не только в Астане и Алматы. На этот раз проводил трехдневный ретрит со свои­ми последователями, коих у нас тоже немало. Причем поразила удивительно низкая за такого рода практики цена – всего 14 тыс. тенге с человека. Значит, не ради денег приезжает, подумалось мне.

Заключительный день ретрита совпал с временем, когда у доктора по плану забег. Методом проб и ошибок вывел он для себя рабочую формулу: раз в шесть дней пробегать порядка 20 км, далее – водные процедуры и баня. И где бы он ни был, следует этому ритуалу уже много лет. На этот раз составить ему компанию вышли астанинцы. И если кто в этот день встречал в центральном парке большую группу бегунов и ходоков, кричащих каждому прохожему «Я желаю всем счастья!», то это были они.

Во главе сам Олег Торсунов – в ярко-желтой насквозь мокрой после двух часов бега майке и шортах. Таким мы его встретили на набережной реки Есиль, куда после переодевания и небольшого инструктажа и окунулись самые отважные. Перед этим доктор лично забрызгал всем специальное эфирное масло в нос и горло, чтобы не заболели. Объяснил, что если ноги схватит судорогой, то лучше сразу выходить. Остальным же велел оставаться по грудь в воде ровно шесть минут, причем подняв вверх руки, которые плохо приспособлены к холоду.

«Я желаю всем счастья!» – выкрикивали эти удивительно смелые люди. Со стороны, конечно, на них было больно смотреть. Но судя по выражениям их лиц в момент выхода на берег, действо это если и не волшебное, то уж точно вдохновляющее. О том, что же это все-таки было, с Олегом Геннадьевичем мы обсудили позже. А пока экстремалы, быстро одевшись, отправились в ближайший фитнес-центр, где долго парились, а потом вновь окунались в бассейн.

На основе древней медицины

Олег Торсунов читает лекции вот уже тридцать лет. Он уверен, что делать что-то полезное для людей, помогать ближнему – цель каждого человека. Благодаря искусственному интеллекту теперь он передает полезные знания своим же голосом на китайском, испанском, немецком и английском языках, то есть охват желающих оставаться здоровыми и счастливыми (ведь лекции его и про психологию) значительно расширился.

Являясь кандидатом медицинских наук, он преподает так называемое «Общественное здоровье». Учение Торсунова основано на восточной медицине, согласно которой здоровье человеку дают три стихии – вода, воздух и солн­це. То, как с ними взаимодействовать, и есть целая наука.

– Вода – самая милостивая стихия, она не перегружает, если все делать правильно. Каждая температура требует определенного времени пребывания в воде. Начинающему человеку нужна потеп­лее – 28 градусов, тогда для полного цикла восстановления организма требуется 70 минут. Можно, например, столько сидеть в ванне раз в неделю. Если вода 22 градуса – требуется уже 40 минут, 15 градусов – 20 минут. А если температура, как сегодня, не выше пяти градусов – достаточно шести минут. В проруби и вовсе – 4,5 минуты, – неторопливо объясняет мне этот удивительный человек, совершивший в моих глазах практически подвиг.

Если посидел в воде ниже 25 градусов, после нужно обязательно погреться. Также доктор рекомендует практиковать неподвижное положение тела – вроде стояния у стены в течение часа. Если затекают ноги, можно ненадолго присаживаться.

Через несколько месяцев Олегу Геннадьевичу исполнится шестьдесят, но выглядит он гораздо моложе. Подтянутый, он всем своим видом демонстрирует, что его рекомендации работают, если их, конечно, методично соблюдать.

– Стихия воздуха – более опасная, ею нельзя злоупотреблять без стихии воды, – продолжает доктор. – Многие занимаются в тренажерном зале, но не ходят в бассейн и не делают статичные упражнения, и через год-два у них начинают «вылетать» суставы, позвоночник. Грешат на тренировки, которые на самом деле дают хороший результат, но только если их совмещать с водными процедурами и статичными упражнениями.

Также полезно длительное движение: ходьба до четырех часов или двухчасовой бег раз в неделю – это полный цикл восстановления энергии воздуха. Еще одна практика, которую подключают в самом конце, потому что она самая опасная, – это пассивный пост, когда из питания – лишь сок шпината или листьев салата.

– Все эти практики выведены на основе древней медицины. Их правильная комбинация постепенно излечивает все хронические заболевания, – утверждает Олег Торсунов. – Древняя медицина говорит, что психическое тело человека состоит из пяти слоев. Идешь ты 48 минут – очищается один слой, следующие 48 – два слоя, и так за четыре часа средним шагом можно очистить все пять слоев. То же самое в воде: чем ниже ее температура, тем быстрее наступает исцеление.

Стихии должны быть в балансе

В психическом теле циркулируют три энергии – воды, воздуха и солнца. Нехватка каждой из них приводит к психологическим и физиологическим проблемам, утверждает Торсунов. Например, нехватка энергии воды делает человека раздражительным, гневливым, нетерпеливым, он начинает чувствовать отчаяние, появляются обидчивость, повышенная чувствительность к людям. Все это приводит к пьянству или зло­употреблению кофе, например. Еще такие люди поздно ложатся спать и едят сладкое на ночь.

Когда недостает энергии воздуха, нарушаются волевые функции, человеку тяжело рано вставать, заставить себя что-то делать, страдает концентрация внимания, появляются спазмы в теле, внутреннее напряжение, головные боли, запоры. В эмоциональном плане это страх, бессилие, чувство беспомощнос­ти, холод в отношениях. Такие люди чаще всего много курят, и у них поверх­ностный сон.

Нехватка энергии солнца приводит к лишнему весу, простудным заболеваниям, к доброкачественным, а затем и злокачественным опухолям. Разочарование в жизни, в людях, нелюбовь к ним – признаки отсутствия солнца в человеке. Женщины становятся некрасивыми, мужчины – слабыми, безвольными, среди таких много наркоманов.

– Человек – дитя природы, и наша задача – равноценно получать эти три энергии, – говорит Олег Геннадьевич.

– Прямо так буквально? Не хватает энергии солнца – иди на солнце? – спрашиваю я.

– Да! Или постись, или посещай баню. Нехватка энергии воздуха – гуляй чаще на улице, воды – делай статичные упражнения или плавай. Еще важен режим дня. Кто просыпается после шести утра, уже перегревается, энергия воды испаряется. Если ложиться спать после 22 часов – уходит энергия воздуха. Наедаешься на ночь – страдает энергия солнца, – доступно объясняет доктор.

Причем от нашей «физики» зависит и психика: если тело работает хорошо, то проходят отчаяние, обиды, человек становится спокойным. Длительное движение дает чувство перспектив в жизни, волю, возможность преодолеть труднос­ти, приводит к успеху. Когда человек очищает себя по солнцу, он становится жизнерадостным, счастливым, доброжелательным.

– Если говорить о нравственном аспекте жизни, то часто люди страдают не от того, что они плохие, а просто у них не хватает сил. Если человек не восстанавливается, то он будет болеть и станет психически неустойчивым. Поэтому потратил силы – восполни! – утверждает Олег Торсунов.

Согласно его учению, восстановить физическое тело поможет зарядка на природе, психическое – общение с друзья­ми, духовное – молитва. Отдал силы семье или работе, возьми у друзей или природы. Счастлив сам – поделись счастьем с другим. Главная цель – стремиться к балансу и возвышению сознания.

Все рекомендации Торсунова собраны в специальной методичке, много информации о его методиках есть в свободном доступе в Интернете. Как вы поняли, они не только про здоровье. Интегративная медицина рассматривает человека целиком, и как по мне, это правильно, ведь от состояния нашего здоровья зависят наши мысли и эмоции и наоборот.

Следуйте рекомендациям!

Олег Геннадьевич, помимо прочего, с юности занимается йогой и не ест мясо. Даже от баурсаков, которыми его пытались угостить гостеприимные казахи, он отказался, ведь яйца он тоже не ест. Вообще, аскезы – важная часть его учения. Еще из личных рекомендаций – все активности, в том числе спорт, планировать только до 12 часов дня, когда идет очищение организма. Плотно пообедать можно, пока солнце еще высоко. А вот вечером у него в рационе только фрукты.

На мой вопрос, почему сегодня так много больных и несчастных людей в то время, как вокруг столько полезных знаний, Олег Геннадьевич ответил просто: потому что люди учатся на своих ошибках и начинают заботиться о своем здоровье только на пороге реанимации. И это на самом деле грустно. Лично я уже вняла некоторым советам доктора. В прорубь, конечно, лезть пока не готова, но увеличить время водных процедур постараюсь.