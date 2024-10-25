Решительный шаг к независимости

В те октябрьские дни 34 года назад здание Верховного Совета Казахской ССР на Старой площади оказалось в цент­ре событий, определивших суверенный путь развития нашей страны. Бывая в Алматы, стараюсь построить свой маршрут так, чтобы пройти мимо этого величественного здания, непременно погружаясь в воспоминания.

Я был непосредственным участником и очевидцем того, какие страсти кипели в этом зале, как порой накалялась атмосфера и зашкаливали эмоции, когда шло обсуждение статей Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР.

Хорошо помню всплеск общест­венной активности, разнополярные мнения среди народных депутатов. Многие переживали, что наша страна осталась один на один с трудностями. Нужен был рулевой.

Я никогда не писал хвалебные статьи про Нурсултана Назарбаева. Но отчетливо понимаю и не могу не сказать об этом сейчас: если бы при принятии декларации в зале не было Нурсултана Абишевича, который внимательно слушал и улавливал настроения депутатов, умело направлял наши рассуждения в нужное русло, обсуждение документа продлилось бы очень долго. Мы же все 17 статей – очень важных и принципиальных – приняли практически в течение одного дня. Нас было 365 народных депутатов, и мнения были самые разные, порой прямо противоположные и даже радикальные.

Под куполом великолепного зала Верховного Совета царила тревожная атмосфера. Все мы не знали, что будет дальше, куда республика повернет, какая нас ждет судьба, с чем столкнутся в будущем наши дети. Некоторые депутаты напрямую спрашивали: от кого нам нужна независимость, зачем нужен суверенитет? Предлагали не экспериментировать, не рисковать, а создать единый союз.

Надо сказать, Нурсултан Назарбаев придерживался мнения о суверенитете в союзе с другими республиками бывшего СССР. Но депутатов, как и всех казахстанцев, волновал вопрос: какой союз? Нам отвечали: демократичный и равноправный. Казахстан с первых дней не стремился уходить куда-то далеко от своих соседей. Мы хотели сотрудничать и взаимодействовать со всеми, хотели быть в союзе. Этот вопрос широко и бурно обсуждался, в том числе и в зале заседания депутатов Верховного Совета при принятии декларации о государственном суверенитете.

Куда двигаться дальше? Ответа на этот вопрос на тот момент не знали ни мы, депутаты, ни Моск­ва, ни главы государств. Никто не знал, каким он должен быть, этот союз. А уже через год этот вопрос отпал – Советский Союз окончательно перестал существовать. И 16 декабря 1991 года Казахстан провозгласил свою независимость, окончательно закрепив то, что было изложено в декларации о суверенитете.

Но вернемся в 1990-й. Тогда в Верховный Совет поступило четыре варианта законопроекта Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Среди них был и основной проект, вынесенный на заседание Верховного Совета 25 октября 1990 года. Он широко обсуждался на заседаниях комитетов Верховного Совета и в рабочих группах Правительства. Большое обсуждение было и по альтернативному проекту, подготовленному движением «Демократический Казахстан». Дебаты в Верховном Совете сос­тоялись тогда довольно бурные, выступили около 40 депутатов.

Тогда в Верховном Совете заседали такие глыбы, как Абиш Кекилбаев, Салык Зиманов, трое академиков Абдильдиных. Им всем было глубоко за 60. Они были прекрасными ораторами, пользовались авторитетом и уважением. Мне тогда было 40 лет, то есть относительно своих коллег-депутатов я был довольно молод. Но я все же решился высказаться. Меня сильно беспокоило, что в тот момент, когда депутаты собирались разъехаться по домам, только Кыргызстан не заявил о своем суверенитете. Все остальные страны это уже успели сделать. Казалось, мы отстаем, неоправданно тянем время, можем что-то очень важное упустить.

Видимо, задора и смелости было во мне много. Во всяком случае я решился спросить своих коллег: как мы будем возвращаться домой? Что скажем избирателям? Они же спросят, почему Казахстан – единственный из всех стран бывшего СССР – так и не принял декларацию о суверенитете, в то время, например, как наш сосед – Узбекистан провозгласил свой суверенитет на 2-й сессии Верховного Совета Узбекской ССР 20 июня 1990 года! Выступление мое, признаюсь, было очень эмоциональным.

С высоты прожитых лет могу сказать, что Нурсултан Назарбаев поступил тогда очень мудро, когда в сентябре нас отправили по домам, так и не приняв декларацию. Это сыграло, на мой взгляд, положительную роль. И уж точно мы ни в чем ни от кого не отстали. Наоборот, смогли сохранить спокойствие в стране, избежали межнациональных конфликтов.

16 октября Верховный Совет принял постановление о создании комиссии по анализу и обобщению предложений, озвученных в ходе обсуждения проекта Дек­ларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Председателем комиссии назначили академика Салыка Зиманова.

24 октября нас, депутатов Верховного Совета, пригласили в Алма-Ату, и 25 октября состоялось пленарное заседание по результатам работы этой комиссии, на котором был обсужден проект Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. Основной докладчик – Салык Зиманов – целый день стоял за трибуной, на ногах, несмотря на преклонный возраст. Он до позднего вечера отвечал на вопросы зала, в котором царило невиданное оживление.

Проявило себя в обсуждении движение «Демократический Казахстан». Оно объединяло молодых, талантливых и активных людей, со временем возглавивших министерства и отдельные отрас­ли промышленности и экономики. Они были начитанными и подготовленными. И потом трудом своим доказали беззаветное служение Отечеству.

При обсуждении декларации депутаты Верховного Совета Марат Оспанов, Петр Своик, Ермухамет Ертысбаев, Бахтияр Кадырбеков и ряд других внесли предложение о создании общенародной респуб­лики, доказывая, что в многонацио­нальном обществе невозможно создать национальную респуб­лику. Русскоязычные депутаты предлагали присвоить русскому языку статус государственного.

Как председатель комиссии Салык Зиманов анализировал каждое такое предложение, давая оценку неопровержимыми аргумен­тами. Ученый, общественный деятель Султан Сартаев, опираясь на мировой опыт, доказывал, что национальное государство не противоречит гражданскому обществу с правовой точки зрения.

Принципиальный вопрос касался того, чтобы все граждане страны были равны, чтобы не было разграничения по национальному признаку. На тот момент это было единственно правильное решение, потому что нельзя было разрушить надежду людей на будущее.

По итогам обсуждения за принятие Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР проголосовали 90% депутатов. Я горжусь своей причастностью к принятию этого архиважного документа.

Декларация как идеологичес­кий документ оказала огромное влияние на сознание людей. Она провозгласила суверенитет Казахской ССР, декларировала политико-правовые основы страны как самостоятельного государства, став первым шагом на пути нашей страны к независимости.