Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
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Илья Пащенко
«Живет рядом с нами крупный человек-поэт, верный жизни и поэзии, до конца преданный им, как и своей родине, обаятельнейший из нас. И нам, его товарищам, как-то легче и теплее жить. Когда мне бывало трудно, Мустай оказывался непременно рядом со мной, умножая мои силы, окрыляя меня и вселяя надежду. Такие вещи не должны забываться. Они драгоценны. Он каждый раз дает мне возможность уверовать в человеческую дружбу, верить в то, что это не пустое слово», – говорил о Мустае Кариме классик кабардино-балкарской литературы, выдающийся поэт Кайсын Кулиев.