«Слова назидания» на современном казахском

Структура книги такова: вначале дается оригинал «Слов» в том виде, в каком нам оставил их сам автор. Далее идет версия на современном казахском, затем на русском с пояснения­ми и словарем. Также есть версия на латинице для англоязычного читателя. Автором книги «Завет потомкам. Слова назидания Абая Кунанбайулы. Адаптированная версия» является учитель казахского языка Гульмира Амандыкова.

О ней известно, что она из первого выпуска филологического факультета КазГУ им. аль-Фараби, готовящего учителей русского языка и литературы в казахской школе. В 90-е, пройдя переквалификацию и конкурс в представительствах ООН и Евросоюза, она стала переводчиком и одновременно преподавателем казахского языка по системе «демоурок» (когда ученик сам выбирает учителя) для сотрудников иностранных компаний.

– «Слова назидания» Абая переводились несколько раз, – рассказывает Гульмира Амандыкова. – Все переводы получаются разными, потому что у каждого поколения свой взгляд на мир. Что касается моей работы, то ее особенностью является то, что произведение переведено с пояснениями на русский и английский. К примеру, очень много вопросов вызывают такие его слова, как «мы не годимся им ни в рабы, ни в рабыни». Разъясняя, что Абай имел в виду, я пишу, что если мы (наш народ) не будем учиться и не поменяем свое мышление, то мир нас обгонит, мы останемся на задворках.

Как отметила набранная мною фокус-группа, прочитавшая перевод еще в рукописи, – это первый понятный современному читателю текст на казахском языке с переводом на русский и английс­кий. Сейчас я выпустила только 100 экземпляров для друзей и, возможно, для потенциальных спонсоров, чтобы узнать мнение уже более широкого круга читателей – нужен этот проект или нет.

Благодаря простому языку книги мы приближаем людей к чтению текстов (любых) в оригинале на казахском. В данном случае «Слова назидания» стали как бы мостиком к этому. Одна их моих учениц, прочитав эту адаптированную версию от корки до корки, теперь легко переводит тексты с русского на казахский и наоборот.

– Кто спонсировал Ваш перевод?

– Я из собственных средств оплачивала работу всех, кто был причастен к проек­ту, но самую первую помощь оказали мои ученики. Начиная с 2005 года, скажу без ложной скромности, я стала широко известной среди желающих говорить на казахском языке иностранцев. В тот год вышел мой первый учебник казахс­кого языка. Это потом он стал почти бестселлером, а тогда люди, которые приходили на мои уроки, сомневались – нужен ли им язык и смогут ли они выучить его? Но я, видимо, заражала своей любовью к родному языку и других тоже, коль скоро у них появлялось желание не только учить казахский, но и спонсировать написанные мною за эти годы учебники.

Сегодня я выпустила пять учебников казахского языка. Три из них на средст­ва граждан США – моих учеников, работаю­щих в Казахстане. Этим людям изначально было интересно знать культуру и менталитет казахского народа. Но читать в оригинале «Слова назидания» Абая им было сложно, а очень хотелось ознакомиться с этим степным кодексом чести. И я начала с того, что одно предложение разбивала на несколько простых. Эту упрощенную версию я и перевела на русский, а затем и английский язык.

– Не говорит ли это о том, что сейчас язык стал более простым, чем в те времена, когда на нем говорил сам Абай и его современники?

– Я не могу сказать, что народ теперь стал говорить на более примитивном языке. Дело в том, что у каждой эпохи он свой. Язык ведь, подобно живому организму, меняется. И если в одних регионах казахский язык изобилует заимст­вованиями, то там, где живут люди в основном коренной национальности и есть свои субкультура и манера общения, он сохранен в относительной чистоте.

Я хочу сказать, что некоторые слова, которые использовал Абай, если и применяются сейчас, то в сугубо казахс­кой среде, а моя книга рассчитана на так называемых шала-казахов, которые хотят выучить родной язык, и на людей других национальностей. Говоря проще – мое обучение, в том числе и с помощью «Слов назидания», направлено на то, чтобы поя­вилось как можно больше тех, кто хотел бы заговорить на языке Абая.

– Есть мнение, что сейчас люди других национальностей быстрее осваивают язык...

– Это зависит не от национальности или возраста, а от внутреннего желания, настроя и мотивации. Я работала в различных структурах и ко мне обращались разные люди – и те, кому язык был нужен для работы, и просто желающие владеть им. Задача учителя – сделать так, чтобы на уроке было интересно всем и каждый чувствовал себя успешным. Последнее особенно важно для взрослых, состоявшихся людей. Их, как и детей, надо мотивировать. Но для этого, как я считаю, наиболее эффективным будет индивидуальное обучение или же в очень маленьких группах до шести человек, чтобы каждый из них, особенно в самом начале учебного процесса, чувствовал внимание учителя. В социаль­ных проектах, где в группах бывает от 15 до 38 человек, как бы учитель ни выкладывался, охватить всех вниманием не получается. Особенно если группа разновозрастная и разноуровневая: 16-летний школьник, 22-летний студент, 30-летний сотрудник какой-нибудь компании и тут же 50–60-летние люди. Если другого выхода нет, то мой метод работы в таких случаях – делить людей на три группы, которые в процессе обучения могут меняться местами. Кроме того, очень важно, чтобы обучающиеся в одной группе подходили друг другу ментально.

В мире, если не ошибаюсь, существует более семи тысяч языков, около 100 из них имеют государственный статус. Нам повезло – наш язык входит в эту сотню. И если мы будем правильно преподносить его, то он станет языком и науки, и культуры. Тем более что отношение к нему очень поменялось за последние годы. Появилось больше уважения, патриотизма и любви. Люди независимо от национальности начинают гордиться знанием казахского. Наш язык заворожил, притянул и влюбил в себя, к примеру, через песни Димаша. Однако утверждение, что якобы другие народы быстрее выучивают казахский, чем сами казахи, скорее всего, сложилось из-за того, что о них в целях мотивации других больше говорят, пишут и показывают.

– Сейчас в Казахстане снимается много фильмов на национальные темы, но большинство из них на смеси казахского и русского. Помогут ли такие фильмы при изучении языка?

– В данный момент хорош любой метод популяризации и распространения государственного языка. Это даже не особенность, а веление времени, потому что идет становление как самого государст­ва, так и его языка. Но через какое-то время надо постепенно переходить к более или менее упорядоченной единой языковой системе.