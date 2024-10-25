После публикации в «Казправде»

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Ордена «Құрмет» удостоилась наша коллега, член Союза журналистов Казахстана Тамара Даулетбаева

фото из архива Тамары Даулетбаевой

Вчера в Астане в торжественной обстановке председатель КНБ Ермек Сагимбаев вручил государственные награды группе сотрудников ведомства и военнослужащих Пограничной службы. В числе награжденных – подполковник запаса Тамара Даулетбаева, более четверти века работающая корреспондентом газеты «Отан сақшысы – Часовой Родины».

С 1998 года энергичная женщина объез­дила практически все приграничные регионы страны, ознакомилась с бытом и условиями службы защитников священных рубежей Родины. Об этом мы писали в статье «Влюбленная в границу» в номере «Казахстанской правды» от 8 марта этого года. Много раз она вместе с солдатами и офицерами заступала в наряды, караулы. Из-под пера Тамары вышли в свет книги «Арда туғандар» и «Шекара соқпақтары», посвященные нелегкой стезе пограничников, находящихся в постоянной боевой готовности даже в мирное время.

Как рассказала военкор, сразу после выхода материала о ней в нашей газете руководство Пограничной службы приказало Тамаре подготовить документы, автобиографию и личное дело. Такое поручение поступило из Администрации Президента. А 16 октября вышел Указ Главы государства о награждении Тамары Куанышбековны орденом «Құрмет» – за особые заслуги и значительный вклад, внесенный в развитие отечественной журналистики.

– Мне сказали, что Президент сделал это распоряжение, прочитав статью в «Казахстанской правде», – делится журналист. – Я безмерно рада! Честно говоря, о таком подарке к празднику не могла и мечтать. Это моя первая государственная награда. Хочу выразить огромную благодарность вашей редакции за публикацию, которая не осталась без внимания высшего руководства страны. Спасибо также моему руководству за оказанную поддержку.

К слову, узнав о присуждении высокой государственной награды, коллеги Тамары, военнослужащие департамента Пограничной службы по Алматинской области, где она трудится в качестве пресс-секретаря, стали в шутку просить ее, чтобы и про них тоже написали в газете.

– Вообще, в Погранслужбе «Казах­станская правда» и «Egemen Qazaqstan» – самые авторитетные, популярные издания, – отмечает военкор. – На протяжении многих лет мы остаемся вашими постоянными читателями и подписчиками.

С наградой Тамару поздравили представители Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары». Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем коллеге дальнейших успехов в нелегком ремесле.

#награждение #госнаграды #День Республики

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