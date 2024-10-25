С заботой о старшем поколении

Достойная пенсия, качественное медицинское и социальное обслуживание, активная вовлеченность в общественную жизнь – именно так сегодня живет поколение, которое активно работало в самые трудные годы развала плановой экономики Советского Союза, начала построения суверенного Казахстана.

Последнее десятилетие ХХ века для всего постсоветского пространства было временем перемен.

– Новость о подписании Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР мы встретили с большими надеждами на то, что жизнь глубинки изменится к лучшему, – вспоминает ветеран МЧС майор в отставке Ермек Машанов. – В 1990-м я работал начальником инспекции в Казталовском РОВД. Зарплата была невысокой, хотя силовым структурам еще платили, а работники предприятий, бюджетники месяцами не получали зарплаты. Настроение было напряженное. Мы ждали перемен. И они пришли. Казталовский район стал первым, где уже в 1994 году началась газификация. До этого несколько десятилетий газ шел через район по крупнейшему газопроводу «Интергаз Центральная Азия», а мы обогревали свои дома углем. Сейчас голубое топливо появилось даже в отдаленных чабанских точках. Не доходили руки у центра, чтобы построить хорошие дороги. А ведь история нашего района через два года перевалит на третью сотню лет. Третий год асфальтированная дорога соединяет Казталовку и областной центр, улицы с твердым покрытием есть не только в райцентре, но и в других селах, которые сейчас и не узнать. Появились новые микрорайоны, обеспеченные водой, газом, светом. Сколько построено новых школ, домов культуры, медучреждений! И так по всей стране.

Хатеп Ишамбеков занимал должность второго секретаря райкома партии Джамбейтинского района. В 1981 году после окончания Высшей партийной школы был направлен на профсоюзную работу, стал председателем областного комитета Профсоюза работников местной промышленнос­ти и коммунально-бытовых предприятий.

– Плановая экономика рушилась, – рассказывает он о том времени. – А с получением суверенитета нужно было заново налаживать экономические связи, переходить на рыночные рельсы. Даже в одном городе предприятия, работающие в одной сфере, по-новому выстраивали свои отношения. Например, ТЭЦ и тепловые сети были разными хозяйствующими субъектами. Вопрос своевременного обеспечения населения теплом даже с учетом огромных долгов перед коммунальными предприятиями был решен посредством объединения этих хозяйств. Новые подходы требовались каждой отрасли народного хозяйства. Впрочем, ни одна союзная республика не была на само­обеспечении. Но руководство нашей страны сумело найти правильные решения, поставив во главу угла выход из экономического кризиса и социальную защиту населения.

Социальные гарантии, сильная экономика и сегодня в числе приоритетов стратегического развития нашего государства. Категория «старшее поколение» определена в национальном законодательстве как одна из целевых для государственной поддержки.

– Я не удивлена этому, ведь наши ветераны являются фундаментом государства, – отмечает председатель Совета ветеранов города Уральска Ольга Исаева. – Благодарна Правительству за то, что в Казахстане пенсионеры получают пенсию значительно большую в сравнении с другими бывшими союзными республиками. Вместе с солидарной пенсией они получают государственную (базовую), защищены их социальные права.

В 90-е годы Ольга Алексеевна работала в управлении координации занятости и социальных программ, она не понаслышке знает, с чем столк­нулось молодое государство.

В 2014 году принято решение акимата и мас­лихата, согласно которому участники войны и приравненные к ним лица освобождены от оплаты коммунальных услуг. Участники войны ежемесячно получают из местного бюджета 5 МРП, или свыше 20 тыс. тенге, а приравненные к ним (узники фашизма, блокадники Ленинграда) – по 2 МРП. Сегодня бесплатно поправить свое здо­ровье имеют право участники войны, инвалиды I, II и III групп, труженики тыла с инвалидностью. На 1 октября текущего года 690 инвалидов и три труженика тыла отдохнули в местном санатории «Акжаик», еще 380 будут обеспечены оздоровлением за счет местного бюджета до конца года.

На территории города есть шесть спортивных комплексов, которые бесплатно работают с ветеранами. Вера Александровна Чупрова каждый год проводит более 70 соревнований по шашкам, шахматам, тогызкумалаку, настольному теннису, волейболу, в которые вовлечены порядка 5 000 человек. Благодарно старшее поколение и за клуб «Ардагер», при котором действуют 22 творческих коллектива, шесть из них имеют звание народного.

Рассуждая о будущем страны, старшее поколение ратует за возрождение сел, создание в глубинке сильных предприятий по переработке сельхозпродукции. Это бы решило вопросы оттока населения в города, сельской безработицы, обеспечило бы продовольственную безопас­ность страны.