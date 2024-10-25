С заботой о старшем поколении Политика 25 октября 2024 г. 2:30 6 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО Те, кто стоял у истоков, окружены заботой государства Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Достойная пенсия, качественное медицинское и социальное обслуживание, активная вовлеченность в общественную жизнь – именно так сегодня живет поколение, которое активно работало в самые трудные годы развала плановой экономики Советского Союза, начала построения суверенного Казахстана. Последнее десятилетие ХХ века для всего постсоветского пространства было временем перемен. – Новость о подписании Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР мы встретили с большими надеждами на то, что жизнь глубинки изменится к лучшему, – вспоминает ветеран МЧС майор в отставке Ермек Машанов. – В 1990-м я работал начальником инспекции в Казталовском РОВД. Зарплата была невысокой, хотя силовым структурам еще платили, а работники предприятий, бюджетники месяцами не получали зарплаты. Настроение было напряженное. Мы ждали перемен. И они пришли. Казталовский район стал первым, где уже в 1994 году началась газификация. До этого несколько десятилетий газ шел через район по крупнейшему газопроводу «Интергаз Центральная Азия», а мы обогревали свои дома углем. Сейчас голубое топливо появилось даже в отдаленных чабанских точках. Не доходили руки у центра, чтобы построить хорошие дороги. А ведь история нашего района через два года перевалит на третью сотню лет. Третий год асфальтированная дорога соединяет Казталовку и областной центр, улицы с твердым покрытием есть не только в райцентре, но и в других селах, которые сейчас и не узнать. Появились новые микрорайоны, обеспеченные водой, газом, светом. Сколько построено новых школ, домов культуры, медучреждений! И так по всей стране. Хатеп Ишамбеков занимал должность второго секретаря райкома партии Джамбейтинского района. В 1981 году после окончания Высшей партийной школы был направлен на профсоюзную работу, стал председателем областного комитета Профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. – Плановая экономика рушилась, – рассказывает он о том времени. – А с получением суверенитета нужно было заново налаживать экономические связи, переходить на рыночные рельсы. Даже в одном городе предприятия, работающие в одной сфере, по-новому выстраивали свои отношения. Например, ТЭЦ и тепловые сети были разными хозяйствующими субъектами. Вопрос своевременного обеспечения населения теплом даже с учетом огромных долгов перед коммунальными предприятиями был решен посредством объединения этих хозяйств. Новые подходы требовались каждой отрасли народного хозяйства. Впрочем, ни одна союзная республика не была на самообеспечении. Но руководство нашей страны сумело найти правильные решения, поставив во главу угла выход из экономического кризиса и социальную защиту населения. Социальные гарантии, сильная экономика и сегодня в числе приоритетов стратегического развития нашего государства. Категория «старшее поколение» определена в национальном законодательстве как одна из целевых для государственной поддержки. – Я не удивлена этому, ведь наши ветераны являются фундаментом государства, – отмечает председатель Совета ветеранов города Уральска Ольга Исаева. – Благодарна Правительству за то, что в Казахстане пенсионеры получают пенсию значительно большую в сравнении с другими бывшими союзными республиками. Вместе с солидарной пенсией они получают государственную (базовую), защищены их социальные права. В 90-е годы Ольга Алексеевна работала в управлении координации занятости и социальных программ, она не понаслышке знает, с чем столкнулось молодое государство. В 2014 году принято решение акимата и маслихата, согласно которому участники войны и приравненные к ним лица освобождены от оплаты коммунальных услуг. Участники войны ежемесячно получают из местного бюджета 5 МРП, или свыше 20 тыс. тенге, а приравненные к ним (узники фашизма, блокадники Ленинграда) – по 2 МРП. Сегодня бесплатно поправить свое здоровье имеют право участники войны, инвалиды I, II и III групп, труженики тыла с инвалидностью. На 1 октября текущего года 690 инвалидов и три труженика тыла отдохнули в местном санатории «Акжаик», еще 380 будут обеспечены оздоровлением за счет местного бюджета до конца года. На территории города есть шесть спортивных комплексов, которые бесплатно работают с ветеранами. Вера Александровна Чупрова каждый год проводит более 70 соревнований по шашкам, шахматам, тогызкумалаку, настольному теннису, волейболу, в которые вовлечены порядка 5 000 человек. Благодарно старшее поколение и за клуб «Ардагер», при котором действуют 22 творческих коллектива, шесть из них имеют звание народного. Рассуждая о будущем страны, старшее поколение ратует за возрождение сел, создание в глубинке сильных предприятий по переработке сельхозпродукции. Это бы решило вопросы оттока населения в города, сельской безработицы, обеспечило бы продовольственную безопасность страны. #история #независимость #декларация #День Республики #суверенитет