Не зря зовут страной петроглифов

Казахстан может смело претендовать на звание страны петроглифов. Так утверж­дают организаторы прошедшего мастер-класса «Нерас­крытые тайны Шымбулака» в лице Алматы Туризм Бюро, и именно об этом говорил в своей речи на третьем Национальном курултае Глава государства, отметив, что Казахстан не зря называют страной петроглифов. И подтверждений тому очень много. Ни в одном другом государстве нет такого количества наскальных рисунков, как на территории нашей республики.

За это звание, правда, могут побороться еще Монголия и Китай, но с оговоркой. Там подсчет петроглифов идет по другой сис­теме – считается каждый отдельный рисунок, а не композиция целиком, как в Казахстане. Да и раскрыты у нас далеко не все имею­щиеся «каменные художест­ва», а лишь незначительная их часть. Это и не дает покоя энтузиастам, охотящимся за петроглифами. Благодаря им в каталоги и справочники нашей страны ежегодно заносятся новые находки.

Разыскивать петроглифы в алматинских горах в это время года – та еще затея. А вот просто прогуляться по проторенным тропам, подышать опьяняющим воздухом, налюбоваться на год вперед волшебными осенними пейзажами – это другое дело. Что нам и предстояло сделать. Организаторы мероприятия Алматы Туризм Бюро постоянно придумывают новые форматы взаимодействия с населением. Вот и на этот раз изучать петроглифы нам предстояло в сверхкомфорт­ной среде. Мы слушали лекцию, сидя в теплой, уютной юрте, попивая ароматный кофеек. Лишь до нужной локации необходимо было добраться – пешком или на комфортабельных экотакси.

Горные уроки

Излюбленное горожанами и гостями ущелье Горельник (Куйген сай), расположенное на восточном склоне Малоалматинского ущелья Заилийского Алатау, в выходные превращается в центр тусовки. Кого только не привлекают «близкие» горы, особенно учитывая тот факт, что добраться сюда под силу даже человеку без особой подготовки! От высокогорного катка «Медеу» отходят микроавтобусы по вполне приемлемой цене и такси. Ну а мы решили прогуляться пешком, чтобы выжать из внезапного праздника максимум пользы и удовольствия.

Солнышко, нетерпеливо выглядывающее из-за гор, обещало еще несколько уютных осенних деньков, но лужицы под ногами уже похрус­тывали первой тонюсенькой корочкой льда. Чем выше мы поднимались, тем чаще на пути встречали робкие островки зимы. Снег, словно прощупывая местность, небольшими пятнами захватывал зеленую траву, яркие опавшие листья и еще розовые головки клевера.

Продюсер исторического портала Qalam.Global, активист общественного движения «Охотники за петроглифами» Юрий Дорохов – наш основной лектор. В Казахстан он приехал около 18 лет назад, увидел наши горы и понял, что жить теперь нужно только здесь, а еще неплохо было бы поохотиться за петроглифами, присоединиться к команде единомышленников и стать одним из главных пропагандистов этого дела.

– Казахстан обладает уникальным историческим наследием, не имеющим аналогов в мире, – говорит Юрий. – Это, конечно же, петроглифы! Благодаря специфической геологии и климату у нас сохранилось свыше 300 только крупных скоплений петроглифов, общее же число наскальных рисунков оценивается более чем в 300 000, но и это не предел! Это беспрецедентная для мирового исторического наследия каменная летопись истории длиной около 20 000 лет. Причем ле­топись малоизученная: огромный объем материала и ограниченные ресурсы ученых привели к тому, что многие тайны наскальных рисунков еще не раскрыты.

Зов предков

До мастер-класса, честно говоря, не все до конца понимали, что такое петроглифы, относя все наскальные рисунки к этой категории. Но, оказывается, петроглифом может считаться именно рисунок, изображение, а как только появляется письменность, петроглифы тут же теряют свое гордое название. И надписи «здесь был Вася» совсем не современный пет­роглиф. Хотя, по словам лектора, во многих отдаленных аулах еще сохранилась традиция при рож­дении сына сообщать об этом Вселенной посредством нанесения соответствую­щего изображения на камень.

Петроглифы – это выбитые или нанесенные краской, к примеру, охрой, изображения на каменной основе, относящиеся к периоду от палеолита до средневековья, за исключением тех, в которых достоверно присутствует хорошо разработанная система письменных знаков. Петроглифами называют как первобытные пещерные наскальные живописные рисунки, так и более поздние рисунки и гравировки на специально установленных камнях, мегалитах или скалах. Больше всего у нас петроглифов в Жетысу, на юге и востоке Казахстана. Меньше всего – в центральной и северной частях страны. На Шымбулаке петроглифы тоже встречаются, но очень редко, хотя историчес­ки здесь всегда неподалеку селились люди.

Петроглифы – это своеобразная летопись человечества. По ним можно понять, как менялся животный и растительный мир, как развивались человек, его быт и окружение, древние технологии. Например, на петроглифах часто изображены быки, а дикие быки жили на территории современного Казахстана только до рубежа первого и второго тысячелетия до нашей эры, затем они вымерли, так как на них активно охотились, да и климат сильно менялся. В районе реки Тургень были найдены петроглифы, на которых изображены лоси, а сейчас там лосей нет. Но они водились там 2,5–3 тыс. лет назад. Лось – животное лесное, и ближайшее место, где они сейчас водятся, – это Алтай. А между Тургенем и Алтаем нет сплошной лесной перемычки, но ведь лоси как-то попали сюда! Отсюда вывод: раньше там были обильные леса, в которых они и водились.

Самому древнему наскальному рисунку 73 тыс. лет, найден он на территории современной ЮАР. Но кто его нарисовал, сказать сложно, потому как на той территории в тот период кто только не проживал! А наскальным рисункам человека современного типа – 44–45 тыс. лет, и найдены они в Индонезии. На территории РК петроглифы появятся чуть позже. В Западном Казахстане обнаружат рисунки периода неолита возрастом 8–10 тыс. лет.

Туристический потенциал

Самая главная задача, которую ставили перед собой в Алматы Туризм Бюро, – показать посредством необычного мастер-класса красоту и величие наших гор. Научить людей понимать петроглифы и, конечно же, показать богатство нашей страны с точки зрения туристической привлекательности. Ну и еще одна важная задача, чему и была посвящена вторая часть мастер-класса, – показать, что алматинские горы могут быть прекрасным местом для ретритов и не обязательно выезжать куда-то далеко за пределы страны, чтобы насладиться красотой природы, отдохнуть и восполнить силы.

Поэтому вторая часть мастер-класса продолжилась необычной расслабляющей практикой Silent Yoga. Ощущения, надо сказать, действительно превзошли все ожидания. Небольшая ремарка: подобную практику лично проходила в городских условиях, и эффект был абсолютно другой. Да – приятно, да – расслабляет, но не более. А вот то, что творилось здесь, больше походило на какое-то волшебство. Сквозь открытую дверь юрты (ергенек) за нами следили горы, словно хотели убедиться, все ли бонусы горной терапии мы унесем с собой. И расслабление было тотальным, тело – послушным, а дыхание словно наполняло изнутри какой-то мощной силой и покоем одновременно. Информация же, полученная на лекции, аккуратно и надежно укладывалась в голове, словно эти знания там были всегда.

– Практика Silent Yoga направлена на психологическое восстановление, борьбу со стрессом, предотвращение выгорания. Акцент ставится не на силовую нагрузку, а на преодоление стрессовых состояний, восстановление. Наши занятия проходят на новейшем беспроводном оборудовании для фитнеса. Эта технология полностью решает проблему постороннего шума. А вместе с горными пейзажами и профессиональным инструктором йога становится настоящим лекарством. Такие форматы популярны в США и Швеции, впервые в Казахстане их представили именно в Алматы, – отметила Анна Шелепова, организатор практик.

Вкусно, но грустно

Удовольствие – это, конечно, хорошо, но, помимо этого, мы словно в ускоренном режиме окончили курс исторического факультета. На мастер-классе узнали, где в Казахстане по сей день сохранились наскальные рисунки, сколько им лет, а также научились «читать» некоторые петроглифы, понимать, кто и зачем их рисовал, что они могут рассказать нам о наших предках и о нас самих.

Например, рисунки колесниц из Ешкиольмеса (область Жетысу) показывают, как было сконструи­ровано устройство колес­ниц бронзового века, в том числе уникальной системы управления двумя запряженными лошадьми с помощью одной руки. Рисунки из долины реки Коксу позволили понять, что более трех тысяч лет назад местное население не просто практиковало горные лыжи, но даже использовало их во время охоты на горных козлов.

А выбитые на скалах казахские тамги помогают раскрыть историю отдельных родов. А также рассказывают об одном интерес­ном явлении. Наши предки, населяющие территорию современного Казахстана с древнейших времен, были очень практичными и мудрыми людьми – животных почитали и даже преклонялись, но совсем не как в Индии. Почитание ничуть не мешало их есть. Как, впрочем, и сейчас. Так что вегетарианство на нашей территории вряд ли приживется в ближайшие пару тысяч лет. Гены все-таки вещь серь­езная, с ними спорить сложно.

Так вот, глубоко почитаемых козлов с аппетитом уплетали наши древние сородичи, а затем, чтобы как-то загладить вину, рисовали съеденного на камне, отправляя тем самым в вечность. Как говорится, вкус­но, но грустно.

Идея совместить полезное с приятным Алматы Туризм Бюро удалась на отлично. Ведь главный пиар стране обеспечивают не лозунги или рекламные баннеры, а обычные люди, с интересом и азартом компетентно рассказывающие про родной край, который и по сей день скрывает много удивительных фактов, историй и чудес. Уж мы-то теперь знаем.