«Самостоятельности у шахт не было» Политика 25 октября 2024 г. 2:00 6 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Как жила Карагандинская область до того, как страна обрела суверенитет Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Казахстан обрел суверенитет 34 года назад. И именно с этого времени в стране начались серьезные преобразования. Ведь до 25 октября 1990 года экономическое и социальное развитие республики фактически всецело зависело от решений центральных органов советской власти. Особенно заметно это было в индустриально развитой Карагандинской области, где в советское время действовало три десятка шахт, объединенных в трест «Карагандауголь», который напрямую подчинялся Министерству угольной промышленности СССР. Как действовала та система, прекрасно помнит почетный работник угольной промышленности Кабдыгали Оспанов. В 80-е годы XX века он занимался строительством шахт, а потом перешел на госслужбу. – Мы в Казахстане никак не могли повлиять на политику треста «Карагандауголь». Все указания шли из центра, – рассказывает Кабдыгали Оспанов. – Москва утверждала кандидатов на должности директоров наших шахт. Она рассматривала программы развития угольных предприятий, решала финансовые вопросы. Самостоятельности у шахт не было. Возможно, вы удивитесь, но угольная промышленность в то время была убыточной. Доходы от продажи угля не покрывали всех расходов, поэтому из госбюджета шли дотации. В 1980-е годы упали мировые цены на нефть, из-за чего в СССР случился экономический кризис. Началась перестройка, наступило время экономических реформ. Появились кооперативы. Предприятия, которые привыкли выполнять план и не думать об убытках, стали переходить на хозрасчет и самоокупаемость. В такой ситуации карагандинским шахтам пришлось тяжело. Там ввели посменную и индивидуальную оплату труда. Одновременно с этим сократились объемы добычи угля. В результате зарплаты горняков сильно снизились. Прибавьте к этому дефицит продуктов питания и товаров народного потребления. Все это вызвало взрыв народного возмущения. В июне 1989 года в Караганде шахтеры вышли на забастовку, которая длилась три дня. Кабдыгали Оспанов был на том митинге и видел все своими глазами. – Шахтеры решились на забастовку, потому что накипело, – говорит собеседник. – Помню, как они выходили к микрофону и рассказывали о тяжелых и небезопасных условиях труда, о низкой зарплате и пустых полках в магазинах. Говорили, что просто-напросто не могут купить колбасы, чтобы взять в шахту тормозок. Помню, к ним вышел генеральный директор производственного объединения «Карагандауголь» Николай Дрижд, но горняки освистали его. Позже забастовочный комитет выразил ему недоверие, в результате «угольному генералу» пришлось подать на увольнение. Кроме повышения зарплат, горняки требовали экономической самостоятельности шахт. К митингу присоединились и простые жители Караганды. Они тоже выступали с речами. Люди требовали, чтобы в магазины завезли колбасу, мясо, конфеты и мыло; чтобы милиции выдали новые служебные машины, а коммунальщикам – битум для ремонта дорог. Прозвучало мнение и о немедленном закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Позже стачечный комитет составил список всех требований бастующих. В нем насчитывалось 46 пунктов. Сколько из них было выполнено, неизвестно. Но в угольной промышленности начались перемены. Трудовым коллективам разрешили выбирать своих руководителей. На должность гендиректора ПО «Карагандауголь» свои кандидатуры выдвинули четыре человека. В итоге горняки проголосовали за 48-летнего Альберта Саламатина. До этого он возглавлял карагандинскую шахту имени Кузембаева. Жители промышленного региона ощущали, что грядут перемены. 25 октября 1990 года Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете КазССР. Эту новость население узнало из республиканской и местной печати. Областная газета «Индустриальная Караганда» ради такого события даже сделала спецвыпуск. Декларация стала очередным шагом на пути к демократизации. В ней было закреплено, что носителем суверенитета и источником государственной власти является народ Казахстана. В документе говорилось о необходимости возрождения и развития самобытной культуры, традиций, языка, укрепления национального достоинства казахской нации и других национальностей. Объявлялось, что территория республики является неделимой и неприкосновенной. Вместе с тем в декларации прописывалось, что Президент наделяется высшей распорядительно-исполнительной, а Верховный суд – высшей судебной властью. Документ дал право республике иметь собственные внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности. – Когда Казахстан объявил себя суверенным государством, появилось воодушевление, – вспоминает почетный работник угольной промышленности Кабдыгали Оспанов. – Мы, конечно, этого внешне не проявляли. Но внутренне лично я радовался, потому что понимал: теперь начнется возрождение казахского языка и нашей национальной культуры. Помню, когда я пошел в первый класс, то учился в казахской школе. Потом отец забрал меня оттуда и отдал в русскую. С родителями мы тоже не разговаривали на родном языке. Когда я окончил 10 классов, то почти забыл казахский. Поэтому курс на его возрождение был для меня очень важен. #история #независимость #декларация #шахтеры #шахты #День Республики