Для реального двуязычия

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Галина Вологодская

Современный центр изучения казахского и русского языков открылся в областном Доме дружбы в Усть-Каменогорске.

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Лингвистический центр разместился в замечательном историческом здании бывшего Дворца культуры металлургов. Он оснащен модульной мебелью, которую можно легко трансформировать, например, в круглый стол. Здесь установлены телевизионная панель с голосовым помощником, цифровое пианино, компьютеры. Для учащихся подобраны учебники и художественная литература на двух языках, в том числе произведения Абая, Ильяса Есенберлина, Оралхана Бокея, Владимира Одоевского, Константина Паустовского...

Как отметил в ходе открытия центра вице-консул РФ в Усть-Каменогорске Александр Дяченко, проект реализован по линии Россотрудничества и представляет собой образовательное пространство, где любой может начать осваивать государственный язык Казахстана, а также глубже узнать русский.

– Ко мне в Дом дружбы приходят младшеклассники, – рассказала филолог Арай Ертаргынова. – В школе они учатся на русском языке, а здесь занимаются казахским. Родители с первого же урока сформулировали задачу: ребятишки должны понимать государственный язык и разговаривать на нем.

#дети #Усть-Каменогорск #центр #изучение #государственный язык #русский язык #Дом дружбы

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