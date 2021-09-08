​Для укрепления единства народа и прав человека

Практически во всех разделах нового Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана так или иначе затронуты вопросы об обязанностях государственных органов по повышению эффективности защиты прав человека и граж­данина. Это конституционные права: на жизнь, охрану здоровья, образование, судебную защиту, квалифицированную юридичес­кую помощь адвокатов, личную свободу, пользование родным языком и культурой, а также на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчест­ва, свободу объединений, право участвовать в управлении делами государства и т. д. Ряд проблем защиты прав человека в сфере межнациональных отношений затронут также в разделе о консолидации как главном факторе дальнейшего прогресса.

Как известно, в статье 1 Конституции высшими ценностями нашего государства провозглашены «человек, его жизнь, права и свободы». Не случайно специальный раздел Послания связывает в неразрывное целое политическую модернизацию и защиту прав человека. В этой сфере за последние годы сделан ряд преобразований. «Но останавливаться на дос­тигнутом нельзя», – отмечает Глава государства. Президент подчеркнул, что наш стратегический курс нап­равлен «на совершенствование политической системы и защиту прав человека».

В связи с этим хотел бы обратить внимание на два момента, проработка и внедрение которых могли бы служить решению пос­тавленных задач по совершенствованию законодательства, модернизации политической системы и снятию некоторых проблем в сфере межнациональных отношений, укреплению единства нации.

Во-первых, это модернизация действия механизма проверки конституционности отдельных норм действующего законодательства для их оперативного обновления, предусмотренного статьей 78 Конституции Респуб­лики Казахстан. В этой статье установлено: «Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляю­щие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный совет с представлением о признании этого акта неконституционным».

Этот механизм в условиях отсутствия у граждан права непосредственного обращения в Конституционный совет (в отличие от Конституционного суда) должен был ускорять устранение неконституционных и устаревших норм. Однако на практике это право монополизировали председатели судов, что почти исключило такие обращения (в последние годы они практически не поступают). Видимо, стали действовать по принципу «как бы чего не вышло», чтобы на председателя косо не посмотрели вышестоя­щие органы. Права человека отошли на второй план.

Эксперты справедливо обращают внимание на то, что следует перенести акцент инициативы обращения в Конституционный совет через суды на участников судебного процесса – на стороны, адвокатов, прокуроров. В случае отказа обратиться в Конституционный совет, например, по инициативе адвоката, судья должен письменно обосновать свое решение. Участники же процесса могут обжаловать данное решение в вышестоящий суд, а позже необоснованный или неубедительный отказ суда может стать еще одним основанием для пересмотра дела.

Причем в Конституционный совет вправе обратиться судья, поскольку он ведет дело и осуществляет суд, и он, как судья, независим от председателя суда. Как известно, в пункте 1 статьи 77 Конституции закреп­лено: «Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону», а не судебному начальнику. В других статьях Конституции слово «суд» обозначает судью, правосудие, судебный процесс, орган правосудия. Конституционная независимость судьи юридически существенно перевешивает его некоторую административную зависимость от председателя суда. Для модернизации действующей практики, видимо, не надо вносить изменения в Конституцию, достаточно Парламенту внести изменения в процессуальные кодексы и отдельные конституционные законы, принять Нормативное постановление Верховного суда или в крайнем случае принять Нормативное постановление Конституционного совета по толкованию статьи 78 Конституции РК.

Во-вторых, хотелось бы обратить внимание, что в условиях быстрого развития новейших технологий, искусственного интеллекта, цифровизации всего и вся, развития глобализации, в том числе необходимости развития экономически выгодного для страны туризма у нас прак­тически не уделяется внимание созданию и внедрению автоматических языковых переводчиков. Мы как бы остановились где-то в середине ХХ века и не замечаем, что людям-переводчикам сейчас появились и активно внедряются в мире помощники – автоматические синхронные переводчики и что они скоро станут для ряда профессий персональными, как и мобильные телефоны.

Более того, уже созданы рядом зарубежных фирм и продаются в Интернете портативные беспроводные наушники для синхронного перевода, вставляе­мые в ухо и обеспечивающие работу по почти мгновенному и достаточно качественному переводу речи в течение 8–30 часов (в зависимости от класса батарейки и аппарата) на любой из нес­кольких десятков языков (с программой в смартфоне).

Думаю, необходимо обеспечить создание казахстанского контекста для качественного автоматического перевода на государственный язык с русского и английского и обратно, а затем и на другие языки. Создание и внедрение таких устройств помогло бы глобализации государственного языка, его изучению, развитию туризма, снятию некоторых недопониманий в общении граждан в сфере обслуживания, образования, здравоохранения, культуры и т. д., содействовало бы укреплению единства народа. Как отметил Глава государства, ссылаясь на Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, «межэтническое и межконфессиональное согласие – это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство».

Необходимо активнее использовать новые технологии и в этой сфере, предусмотреть на эти разработки и внедрение дос­таточные бюджетные средства и стимулировать такую дея­тельность в частном бизнесе, сот­рудничать при необходимос­ти с зарубежными фирмами, которые уже далеко продвинулись в этом деле. Иначе в этой сфере мы отстанем, а должны развиваться как региональный лидер.

В целом Глава государства в Послании поставил ряд актуальных вопросов тактики и стратегии развития Казахстана, требующих активной деятельности и инициативы государственных органов и общества для успешного «построе­ния сильного, справедливого и прогрессивного государства».