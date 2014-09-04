Для выяснения причин "сонной" болезни в селе Калачи создана межведомственная комиссия

Общество
920
Шынар Оспанова
Для выяснения причин возникновения "сонной" болезни в Акмолинской области создана специальная комиссия, куда вошли представители ряда ведомств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития Казахстана.

"В целях установления причин возникновения симптомов заболевания жителей поселка Калачи Акмолинской области создана межведомственная рабочая группа. В состав группы вошли представители Министерств энергетики, здравоохранения и социального развития, внутренних дел, национальной экономики, Комитета национальной безопасности, акимата области, а также представители научно-исследовательских институтов", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, 2 сентября 2014 года руководство Министерства здравоохранения и социального развития, национальной экономики, акимата Акмолинской области выехало в село Калачи для оценки ситуации. Кроме того,  специалисты департамента по защите прав потребителей по Акмолинской области провели оценку радиационного фона, сделали забор воды, воздуха, пищи и почвы на предмет содержания вредных веществ.

Уже 3 сентября были организованы два заседания межведомственной группы. Сегодня, 4 сентября, члены межведомственной группы выезжают в село Калачи для проведения комплексного лабораторно-клинического исследования, результаты которого будут предоставлены по итогам завершения работы межведомственной рабочей группы.

Напомним, первые случаи госпитализации жителей села Калачи с признаками "сонной" болезни были зафиксированы в марте 2013 года. Тогда несколько местных жителей в возрасте от 14 до 70 лет обратились в больницу с общими симптомами: слабостью, головокружением, частичной потерей памяти, сонливостью, нарушением координации движений. Ранее медики областного управления здравоохранения выдвинули версию, что вспышка энцефалопатии могла быть вызвана плохой экологией, вызванной расположенным ранее на территории села урановым производством.
Несколько дней назад в селе были зафиксированы новые случаи "сонного"недуга, тогда в больницы за медицинской помощью обратились сразу 8 человек. У них проявлялись вялость, нарушение походки и зрения. Трое детей отправлены в областную детскую больницу, а остальные находятся под наблюдением местных врачей.

