Дни якутского кино пройдут в Алматы

Культура и общество
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Пять дней, с 15 по 20 сентября, в Алматы в кинотеатре «Сарыарка» будут идти фильмы якутских кинематографистов в разных жанрах.

фото из открытых источников

Кинокомпания «Сахафильм» представит зрителям Алматы знаковые фильмы, отмеченные международными и российскими наградами, как главный приз 40-го Московского международного фестиваля, Приз зрительских симпатий Шанхайского международного фестиваля, Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ), приз 42-го Монреальского международного кинофестиваля и многие другие награды.

Сегодня, 15 сентября, в 19.00 состоится открытие Дней, которое начнется по якутской традиции с алгыса, обряд проведет молодой алгысчыт Эркин Алексеев.

Откроет показ картина «Айта» режиссера Степана Бурнашева, самый кассовый фильм в истории «Сахафильма», собравший в прокате более 25 млн рублей. Фильм представит режиссер Степан Бурнашев, продюсеры Александрина Каменева, Надежда Дорожкина.

Также якутские кинематографисты приняли участие в первом международном кинорынке Eurasian Film Market. В рамках первого Евразийского кинорынка состоялась презентация якутской студии «Сахафильм» с обзором возможностей киноиндустрии республики и новых фильмов, которые производятся в Якутии.

«Впервые «Сахафильм» выступает на кинорынке как дистрибьютор. Якутские режиссеры впервые имели возможность участвовать на главной площадке кинорынка и предложить свои фильмы для продвижения», - сказал директор кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров.

«Сахафильм» презентовал 10 фильмов, которые еще не были в прокате. Показали трейлеры, рассказали о каждой картине.

Программа дней якутского кино в Алматы (кинотеатр Kinoplexx Sary-Arka, улица Алтынсарина, 24а):

15 сентября

19:00. Открытие Дней якутского кино в Алматы и показ фильма «Айта»

16 сентября

19:00. «Тойон Кыыл» («Царь-Птица»)

21:00. «Эт»

17 сентября

19:00. «Надо мною солнце не садится»

21:00. «Тыгын Дархан»

18 сентября

19:00. «Джулур: мас-рестлинг»

21:00. «Холодное золото»

19 сентября

19:00. «Сааскы Кэм» («Детство, которое мы не знали»)

21:00. «Кэрэни көрбүт» («Не хороните меня без Ивана»)

20 сентября

19:00. «Орто дойду» («Серединный мир»).

 

#Алматы #кино #кинопоказ #Якутское кино

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